Ковид в России бьёт очередные рекорды, ситуация серьёзная, цифры заболеваемости растут. Специалисты утверждают, что виной тому промедление с вакцинацией. И тем не менее, организацию вакцинации вселяет уверенность - ковид будет побежден

Болезнь не щадит ни бедных, ни богатых, ни безвестных, ни знаменитых. Не защищают ни деньги, ни известность, ни место в списке Forbes. Болели Юрий Соломин, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Александр Ширвиндт, умер от последствий ковида Василий Лановой… Фамилии можно перечислять долго. Пострадавшие от вируса делают выводы. Так, переболевший ковидом народный артист России Владимир Машков поддержал инициативу о размещения пунктов вакцинации в учреждениях культуры.

Думать не только о своих правах

И на Украине, и в РФ было много сомневающихся в необходимости прививок. И по сей день эти сомнения дают о себе знать. Сейчас в России ситуация меняется. В Москве процесс вакцинации организован достаточно эффективно. Можно бесплатно привиться не только в поликлиниках, но и в ГУМе, в других торговых центрах, в общественных местах (там работают выездные прививочные бригады), даже в парках.

Знакомый, получивший первую «дозу» в эти выходные, рассказывал, насколько хорошо всё организовано: «Была небольшая очередь, но это нормально. Люди идут, и идут всё активнее. Сестричка, которая делала прививку, рассказала, что в день делает более трёхсот уколов. А сестричек там несколько. Заполнили анкеты, на все вопросы могли получить исчерпывающие ответы от врачей и медсестёр. После прививки испытываю определённое недомогание, организм борется. Врачи сказали, что так и должно быть. Советую всем, кто еще не привился, воспользоваться предоставленными возможностями, ведь только так, создав коллективный иммунитет, мы сможем одолеть инфекцию». «Спутник V» позволит отменить комендантский час в Турции © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Конечно, можно услышать и прямо противоположные мнения. Как раз в выходные в Москве прошёл митинг протеста против административных мер и давления работодателей, заставляющих вакцинироваться под угрозой потери работы. Аргументы протестующих: это нарушает конституционные права граждан. Оппоненты возражают: надо ведь думать и о правах других людей, прежде всего — о праве на жизнь…

«Острота пандемии снижается там, где больше привитых»

Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью «Комсомольской правде» отметил, что резкий рост числа заболевших ковидом в России и большое количество смертей объясняется именно отставанием в вакцинировании.

«…Цифры (заболевших — Ред.) высокие для всех периодов, которые у нас были. И главная причина в том, что мы сегодня отстаем от необходимых, научно обоснованных сроков вакцинации», — сказал Онищенко, пояснив, что в первую очередь прививать нужно людей, работающих в торговле, общественном питании и других сферах услуг — им самим проще подхватить вирус, и проще заразить других. По словам Онищенко, представители этих категорий вовремя не привились, и «это вполне могло стать одной из основных причин — почему заболеваемость, а затем и смертность у нас поползли вверх». Глава ВОЗ: мир ждет новая смертельная пандемия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Сейчас, отметил Онищенко, «ситуация поворачивается в нужную сторону», и теперь главная задача — обеспечить бесперебойное снабжение регионов вакцинами. Он добавил, что острота пандемии снижается там, где больше привитых.

Что касается обязательной вакцинации, её в России де-факто и де-юре нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснив, что есть лишь решения отдельных регионов и относительно работников ряда отраслей.

Отметим, было обращение РСПП и Федерации независимых профсоюзов, в котором они попросили правительство РФ принять решение об обязательной вакцинации от коронавируса всего взрослого населения, кроме граждан, имеющих противопоказания. Песков отметил, что именно в правительстве и должна быть сформулирована позиция по этому вопросу.

«Ставят под угрозу жизни людей»

Один из коллег, который в данном случае по ряду причин попросил не называть его имя, рассказал, что он сам очень тяжело переболел ковидом, последствия ощущает до сих пор, и поэтому он воспринимает призывы не вакцинироваться, от кого бы они не исходили, достаточно болезненно. Особенно в тех случаях, когда они исходят не от тех, кто искренне верят в «чипирование» посредством вакцинирования, такие тоже есть, а исходят от профессиональных пропагандистов. По его словам, такие призывы с критикой российской вакцины «Спутник V» звучат, в частности, из Киева: «антиспутниковские» ролики распространяет работающий там журналист с российским гражданством. По сути, они адресованы и российской либеральной аудитории, тем, кто верит этому человеку. Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Получается, он не жалеет своих же либералов, ведь вакцина «Спутник V» помогает избежать тяжелых последствий и летальных исходов», — сказал собеседник издания. Он добавил, что советует всем знакомым на Украине прививаться хотя бы теми прививками, которые там есть, пусть они и менее качественны, нежели Спутник, но — «всё равно это защита». И его просто удивляет поведение некоторых пропагандистов, которые, без всяких оснований и без серьёзных аргументов критикуют российскую вакцину, порывая доверие к вакцинации и у украинской аудитории, и у части либеральной аудитории в РФ — «этим они сознательно ставят под угрозу жизни людей».

Преступный отказ

Это и политика нынешней украинской власти: вакцина «Спутник V», эффективность и безопасность которой подтверждена, в частности, в статье, обнародованной в авторитетнейшем медицинском журнале The Lancet, в Украине не зарегистрирована. Более того, правительство запрещает применять на территории страны вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором» (а таковой Верховная Рада ещё в 2015 году признала Россию). И документ об иммунизации «Спутником V» не даёт иностранцам права на въезд в страну… Представляется, что тут очень мало заботы о здоровье сограждан, но очень много политики и коммерции. Глава Минздрава нашел на Украине ковид-коллаборантов © Facebook, Максим Степанов

Стоит напомнить, что Украина могла не только получить вакцину «Спутник V» в необходимых количествах, но и организовать её собственное производство. Опальный украинский политик Виктор Медведчук, который вёл переговоры о локализации производства российской вакцины на территории Украины, назвал отказ Киева от «Спутника V» преступлением, за которое кто-то должен ответить.

Между тем ситуация с ковидом в Украине тоже остаётся тревожной. «За сутки 27 июня 2021 года в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 19, медработников — три)», — читаем в сообщении Минздрава. За всё время эпидемии на Украине заболели более 2,2 миллиона человек, болезнь унесла более 52 тысяч жизней.

Вместе против инфекции

Отсутствие легальной возможности воспользоваться эффективной российской вакциной для украинцев — это следствие известных политических противоречий между Киевом и Москвой. Там, где политику не путают с защитой человеческих жизней, дела идут лучше. Так, ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вакцинировался российским препаратом «Спутник V». Говоря о сотрудничестве двух стран, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что оно помогло в борьбе с пандемией и страны прошли этот этап с меньшими потерями, чем другие государства.

«Активно идет вакцинация как у вас, так и у нас. Хотелось бы, чтобы темпы вакцинации были лучше, мы своих граждан ежедневно призываем к тому, что надо вакцинироваться, другого способа победить пандемию не существует», — добавила она.

Спикер Совфеда выразила уверенность, что сотрудничество стран поможет побороть инфекцию. В Москве резко выросли темпы вакцинации от коронавируса © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В заключение

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил что "количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз", прививочные пункты работают на полную мощность. Ранее он отмечал, что проблем ни с записью, ни с вакцинацией, ни с пунктами вакцинации в столице нет. За месяц привили (хотя бы первым компонентом) два миллиона человек, и возрастающее количество записавшихся на вакцину позволит за месяц привить еще столько же.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг и ряда других учреждений. С 28 июня для входа в ресторан или в кафе требуется QR-код о вакцинации. Департамент здравоохранения Москвы проинформировал, что за три дня такие коды получили почти 2,5 миллиона москвичей. Сообщается также, что в Москве началась вакцинация трудовых мигрантов, пока в пилотном режиме.