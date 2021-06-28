Непоследовательные украинские санкции
Еще в 2014 году все чарты и топы на Украине занимали русскоязычные артисты, музыка и фильмы на русском языке. Деления на своих и чужих не было, как не было и политической составляющей в творчестве.
«Революция гидности» все изменила, теперь в чартах, как и на телевидении, есть «квоты» на языки, поездки украинских артистов в Россию крайне не одобряются, а въезд российских культурных деятелей и вовсе запрещается.
В стране приняли соответствующий закон по «правильной сортировке» артистов из РФ, и теперь неугодных исполнителей просто вносят в черный список. Попадание туда значит, что пересечь границу страны в ближайшие три года не удастся.
Когда перечень только создавали, в Министерстве культуры заявили, что планируют включить в него не менее 500 культурных деятелей из России, но делать это будут планомерно и в соответствии с законом.
Иными словами, не просто так, а в рамках закона, если, например, артист выступил в Крыму без разрешения властей Украины или публично одобрил присоединение полуострова к РФ.
Первые странности в списке появились почти сразу, когда в нем оказались фамилии уже почивших артистов, которые при всем желании не могли сделать ни первого, ни второго.
В частности, в черном списке до сих пор присутствуют имена экс-худрука детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, певца Иосифа Кобзона, актеров Валентина Гафта и Олега Табакова.
Признание мертвых людей опасными стало не последним странным пунктом в украинской борьбе против российской культуры, только за последнее время произошло сразу несколько событий, оголивших всю непоследовательность «культурной политики» страны. Пожалуй, самым интересным и характерным стал случай Киркорова.
Четыре дня Киркорова
На прошлой неделе, 24 июня, стало известно, что российскому исполнителю, имеющему статус Народного артиста Украины, Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию государства. Поп-король тут же ответил.
«Внесение в черный список Народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Тем, что произошло надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров — это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то это государство можно только пожалеть», — сказал певец.
Не оставили без внимания украинское решение и в российском МИДе, официальный представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на известие шуткой.
«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — сказала она.
Между тем, отдельные радикально настроенные граждане Украины решили, что запрет въезда — это даже полумера. Нужно еще лишить Киркорова статуса Народного артиста страны. В частности, такое мнение высказал ведущий-русофоб Игорь Кондратюк.
Тем временем в СБУ пояснили: Киркоров не мог не попасть в черный список, так как очень опасен для Украины: давал «пропагандистские концерты» в Крыму, а также заявлял, что полуостров — часть России.
«У СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ», — уточнили в спецслужбе.
Однако по прошествии четырех дней Киркорова исключили из того самого списка угрожающих национальной безопасности, а Службе безопасности снова пришлось объясняться.
«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины требуется дополнительная доработка данного вопроса», — сказали в пресс-службе ведомства.
Как долго на Украине будут разбираться во всех нюансах дела и не внесут ли Киркорова с черный список снова, пока вопрос открытый.
Три года Басты
В отличие от Киркорова, российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) честно «отмотал» свой «срок» запрета в три года и по его окончании отправился на Украину с концертами.
Но и тут все оказалось не так просто, закон законом, заявили в СБУ, но у «преступлений» Басты, основное из которых — поддержка возвращения Крыма в состав РФ, нет срока давности, а значит, артиста нельзя пускать в страну, и запрет нужно продлить.
На это в Госпогранслужбе ответили, что подобные решения можно принимать только при наличии соответствующих юридических оснований, а по Вакуленко их пока нет, на новый черный список он еще «не заработал», так как в Крыму больше не был и никаких «неправильных» высказываний себе не позволял.
В итоге концерты Басты на Украине все же состоялись, но прошли не без участия националистов, которые сопровождали выступления россиянина лозунгами типа «Крым — Украина, Баста — оккупант», а также развесили плакаты с надписями «Баста — русня», «Баста финансирует российскую армию», «Баста — путинская шестерка». Кроме того, ранее бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко объявил за голову Басты внушительную денежную награду.
На данный момент известно, что выступления рэпера все равно прошли при полном аншлаге, а сам он цел и невредим.
Не согласен — судись
Совсем недавно черный список Украины пополнил еще один российский рэпер — Моргенштерн. Он, в отличие от своих коллег, с решением СБУ не согласился и подал на ведомство в суд, требуя вернуть ему право въезда в страну.
В Службе безопасности заявили, что готовы к «баттлу» со знаменитостью и до последнего будут отстаивать национальную безопасность своего государства. Однако ровно год назад аналогичные усилия Службы безопасности не привели к желаемому результату, российский рэпер Элджей выиграл суд против СБУ и вернул себе право пересекать украинскую границу.
Закон — что дышло
Ситуацию с сортировкой российский знаменитостей на Украине усугубляет еще и то, что вопросом решили озаботиться местные националисты, в частности, в «работу» включился неонацист Стерненко. Он обвиняется в пытках, похищении и убийстве, однако находится не в тюрьме, а под домашним арестом, и беспрепятственно продолжает свою экстремистскую деятельность — теперь в отношении эстрадных звезд. Тем более, что это позволяет человеку без образования и какого-либо профессионального опыта быть на слуху в культурологическом сообществе.
Ему, как показала практика, закон вообще не указ, а под рукой всегда есть «настольная книга националиста» — сайт «Миротворец», где можно найти адреса и данные всех, к кому захочется применить «свой собственный закон». К слову, содержались на сайте все данные писателя и журналиста Олеся Бузины, которого застрелили неизвестные прямо рядом с домом.
*Деятельность организации запрещена в РФ