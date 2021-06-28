За последние несколько дней российскому исполнителю Филиппу Киркорову сначала запретили въезд на Украину, потом разрешили, но позже намекнули, что «еще подумают». По мнению многих экспертов, этот случай показательный, так как хорошо отражает всю странность ситуации, сложившейся в стране в части борьбы с российской культурой

Непоследовательные украинские санкции

«Это очень больно»: Седокова опухла после посещения Одессы © Анна Седокова/Инстаграм

«Революция гидности» все изменила, теперь в чартах, как и на телевидении, есть «квоты» на языки, поездки украинских артистов в Россию крайне не одобряются, а въезд российских культурных деятелей и вовсе запрещается.

В стране приняли соответствующий закон по «правильной сортировке» артистов из РФ, и теперь неугодных исполнителей просто вносят в черный список. Попадание туда значит, что пересечь границу страны в ближайшие три года не удастся.

Когда перечень только создавали, в Министерстве культуры заявили, что планируют включить в него не менее 500 культурных деятелей из России, но делать это будут планомерно и в соответствии с законом.

Иными словами, не просто так, а в рамках закона, если, например, артист выступил в Крыму без разрешения властей Украины или публично одобрил присоединение полуострова к РФ.

Первые странности в списке появились почти сразу, когда в нем оказались фамилии уже почивших артистов, которые при всем желании не могли сделать ни первого, ни второго.

В частности, в черном списке до сих пор присутствуют имена экс-худрука детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, певца Иосифа Кобзона, актеров Валентина Гафта и Олега Табакова.

Признание мертвых людей опасными стало не последним странным пунктом в украинской борьбе против российской культуры, только за последнее время произошло сразу несколько событий, оголивших всю непоследовательность «культурной политики» страны. Пожалуй, самым интересным и характерным стал случай Киркорова.

Четыре дня Киркорова

В СБУ назвали причину исключения Киркорова из черного списка © Филипп Киркоров/Инстаграм Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию государства. Поп-король тут же ответил.

«Внесение в черный список Народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Тем, что произошло надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров — это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то это государство можно только пожалеть», — сказал певец.

Не оставили без внимания украинское решение и в российском МИДе, официальный представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на известие шуткой.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — сказала она.

Между тем, отдельные радикально настроенные граждане Украины решили, что запрет въезда — это даже полумера. Нужно еще лишить Киркорова статуса Народного артиста страны. В частности, такое мнение высказал ведущий-русофоб Игорь Кондратюк.

Тем временем в СБУ пояснили: Киркоров не мог не попасть в черный список, так как очень опасен для Украины: давал «пропагандистские концерты» в Крыму, а также заявлял, что полуостров — часть России.

«У СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ», — уточнили в спецслужбе.

Однако по прошествии четырех дней Киркорова исключили из того самого списка угрожающих национальной безопасности, а Службе безопасности снова пришлось объясняться.

«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины требуется дополнительная доработка данного вопроса», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как долго на Украине будут разбираться во всех нюансах дела и не внесут ли Киркорова с черный список снова, пока вопрос открытый.

Три года Басты

Атакуемый радикалами Баста заявил, что болеет за Украину на Евро-2020 © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Баста (Василий Вакуленко) честно «отмотал» свой «срок» запрета в три года и по его окончании отправился на Украину с концертами.

Но и тут все оказалось не так просто, закон законом, заявили в СБУ, но у «преступлений» Басты, основное из которых — поддержка возвращения Крыма в состав РФ, нет срока давности, а значит, артиста нельзя пускать в страну, и запрет нужно продлить.

На это в Госпогранслужбе ответили, что подобные решения можно принимать только при наличии соответствующих юридических оснований, а по Вакуленко их пока нет, на новый черный список он еще «не заработал», так как в Крыму больше не был и никаких «неправильных» высказываний себе не позволял.

В итоге концерты Басты на Украине все же состоялись, но прошли не без участия националистов, которые сопровождали выступления россиянина лозунгами типа «Крым — Украина, Баста — оккупант», а также развесили плакаты с надписями «Баста — русня», «Баста финансирует российскую армию», «Баста — путинская шестерка». Кроме того, ранее бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко объявил за голову Басты внушительную денежную награду.

На данный момент известно, что выступления рэпера все равно прошли при полном аншлаге, а сам он цел и невредим.

Не согласен — судись

«По Фрейду»: в песнях Моргенштерна обнаружили признаки «психологического воздействия» © Моргенштерн/Инстаграм Моргенштерн. Он, в отличие от своих коллег, с решением СБУ не согласился и подал на ведомство в суд, требуя вернуть ему право въезда в страну.

В Службе безопасности заявили, что готовы к «баттлу» со знаменитостью и до последнего будут отстаивать национальную безопасность своего государства. Однако ровно год назад аналогичные усилия Службы безопасности не привели к желаемому результату, российский рэпер Элджей выиграл суд против СБУ и вернул себе право пересекать украинскую границу.

Закон — что дышло

Ситуацию с сортировкой российский знаменитостей на Украине усугубляет еще и то, что вопросом решили озаботиться местные националисты, в частности, в «работу» включился неонацист Стерненко. Он обвиняется в пытках, похищении и убийстве, однако находится не в тюрьме, а под домашним арестом, и беспрепятственно продолжает свою экстремистскую деятельность — теперь в отношении эстрадных звезд. Тем более, что это позволяет человеку без образования и какого-либо профессионального опыта быть на слуху в культурологическом сообществе.

Ему, как показала практика, закон вообще не указ, а под рукой всегда есть «настольная книга националиста» — сайт «Миротворец», где можно найти адреса и данные всех, к кому захочется применить «свой собственный закон». К слову, содержались на сайте все данные писателя и журналиста Олеся Бузины, которого застрелили неизвестные прямо рядом с домом.

*Деятельность организации запрещена в РФ