Президент Украины Владимир Зеленский решил напрямую спросить потенциальных премьер-министров Германии, как они собираются выстраивать отношения с Киевом? Армин Лашет, Олаф Шольц, Анналена Бербок так же прямо ответили

За три месяца — 26 июня — до парламентских выборов, по итогам которых в Германии сменится канцлер, потенциальные преемники Ангелы Меркель приняли участие в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Немецким политикам показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он задал несколько волнующих его вопросов.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло 7 лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к чётким ответам, условиям, шагам и срокам?» — поинтересовался он.

Зеленский также хотел узнать мнение каждого из кандидатов в канцлеры ФРГ о проекте «Северный поток — 2», в частности, укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента, и не служит ли он ловушкой для Украины и всей Европы. Кроме того, он в очередной раз голословно обвинил Россию в стягивании войск к украинским границам, недоумевая, что европейские лидеры выступают за предоставление Киеву гарантий безопасности, но не принимают страну в состав НАТО.

«Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона человек, которые вынуждены покинуть свои дома, — всё это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьёз идею возобновления саммитов ЕС — Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» — сказал в заключение Зеленский.

По его словам, видение будущего канцлера ФРГ политики в отношении Украины крайне важно лично для него, поскольку Германия — это ключевой партнёр Украины и важный участник «нормандского формата».

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Преемник Меркель на посту лидера ХДС Армин Лашет, комментируя перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО, заявил: «Обещать — это легко. Впрочем, реальность выглядит иной, по крайней мере, в настоящее время — я не вижу сейчас, чтобы ЕС, состоящий из 27 стран, был в состоянии в обозримом будущем принять такую большую страну. Поэтому я придерживаюсь позиции, что большой задачей сейчас является интегрировать Западные Балканы, что достаточно сложно. После этого, я считаю, в принципе теоретическая перспектива может быть и для Украины, но сейчас обещать, что это возможно в обозримом будущем, было бы нечестно». Путин на примере Украины объяснил ЕС, кто реально угрожает Европе - Асафов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Насчёт поставок вооружений Киеву его ответ был чётким и категоричным — нет. По словам политика, это было бы неправильно, ведь такие действия дискредитируют позицию Германии как члена «нормандского формата» и Минского процесса, поскольку в таком случае Германия становится участником конфликта.

Схожую позицию по этим вопросам занимает кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-Демократической партии Германии Олаф Шольц.

«Надо быть честными и реалистичными — пока что Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции Западных Балкан, что займёт много лет. К тому же сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов. С Украиной сейчас надо установить отношения тесного партнёрства. Что касается перспективы членства в НАТО, то вопрос не стоит сейчас на повестке дня», — заявил он.

В свою очередь, лидер «Зелёных» Анналена Бербок высказалась в пользу усиления миссии ОБСЕ в Донбассе, а также считает необходимым со стороны Берлина предоставить Киеву ненаступательное вооружение и помочь в разминировании юго-восточных регионов, поскольку, как она утверждает, Германия несёт ответственность перед Украиной. Вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО кандидат в канцлеры оставила без ответа.

Страх решает всё

Почему Североатлантический альянс не спешит принимать Украину в свои ряды, хотя регулярно подчёркивает приверженность решению саммита 2008 года о представлении ей статуса государства-члена в будущем, объяснила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели». Украинский эксперт рассказал, как стремление вступить в ЕС уничтожает Украину © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«У альянса всегда были проблемы со странами, где идёт война. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила дипломат.

Разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии транзита газа через её территорию Фельдгузен назвала спекуляцией.

«Германии стоит бояться не Россию, а Украину, которая выступает в роли катализатора возможного военного конфликта. Именно Киев, с одной стороны, ведёт мощную пропагандистскую кампанию о якобы своей войне с Россией, а с другой — трясёт за грудки европейских политиков с требованием оказания мощной финансовой и военной поддержки. Украина как буйно помешанный, на которого запрещают надевать смирительную рубашку, но успокоить его по-другому не получается. Уже разбито всё, что можно, уже все жалеют, что не приняли меры заранее, а теперь сумасшедший объявил себя Наполеоном, требует себе армию и казну», — сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, военные альянсы создаются с целью воевать, но, судя по интервью немецкого посла, которое произвело большое впечатление на международную общественность, в том числе украинскую, руководство НАТО, прежде всего европейские члены альянса, отдают себе отчёт в том, что приём Украины мог бы иметь самые тяжёлые и непредсказуемые последствия, в том числе и возможное вовлечение НАТО в вооружённый конфликт с Россией, чего, конечно, никто бы не хотел. «Будет получленом». Эксперт о том, чем закончится эпопея вокруг Украины и НАТО © пресс-служба президента Украины

«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения. Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Кроме того, дипломат на примере заявления немецкого посла наглядно продемонстрировала отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО: в случае с альянсом всё дело в страхе, судя по словам Фельдгузен, Москва же в основу своей внутренней и внешней политики заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания.

«Северный поток-2» объединяет США и Германию. Чего ждать Украине

Позиции кандидатов в канцлеры по «Северному потоку-2» давно всем известны — двое из троих поддерживают запуск газопровода.

«Это чисто экономический проект. Как говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции, газ остаётся газом, не важно, поступает он по морю или по земле. В этой связи всё в порядке в том, что есть такой проект и что он скоро будет завершён. Геостратегическое влияние было оговорено — он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договорённости. Всё просто», — заявил Лашет. Это реально поражение. Михеев о том, что США сделают с «Северным потоком-2», когда его достроят © РИА Новости, Александр Натрускин

Шольц также отметил, что при реализации проекта должны учитываться интересы Украины, — необходимо вести переговоры о гарантии сохранения транзита через её территорию, кроме того, Германия должна сотрудничать с Киевом по поставкам водородного топлива.

Бербок, как и прежде, призвала помешать запуску второй нитки газопровода, в частности, за счёт отказа регулятора в выдаче разрешения, согласно которому оператором трубопровода не должен быть её владелец, как требует газовая директива ЕС.

«У трубопровода нет будущего, так как он направлен против Европы. <…> Я была в России, я говорила с решающими акторами о цели проекта. Мне всегда говорили, что цель — это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. Когда трубопровод будет готов, по нему пойдёт газ, цель Путина — использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод и дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», — заявила лидер «Зелёных».

Жаль, Бербок не уточнила, кто именно в России ей предоставил такую информацию. Президент РФ Владимир Путин неоднократно публично говорил, что для увеличения объёма транзита газа через Украину есть все условия и предпосылки, нужна лишь политическая воля Киева, а её-то как раз и нет.

Германия и США сейчас ведут закулисные переговоры о том, на каких условиях Вашингтон разрешит запустить «Северный поток-2», против которого выступал все эти годы. В американскую столицу 1 июня уже летала правительственная делегация ФРГ, а в июле для урегулирования споров вокруг проекта Штаты посетит сама Меркель.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, который на днях провёл переговоры с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, не стал отрицать, что вопрос «Северного потока-2» остаётся сложным, принимая во внимания бизнес, геополитические и энергетические интересы сторон, тем не менее, он считает урегулирование спора возможным, в том числе из-за желания и Вашингтона, и Берлина со времени отказаться от ископаемого топлива. По словам Альтмайера, двум странам нужно потрудиться изо всех сил, чтобы найти приемлемое решение, поскольку от того, удастся ли им разрубить этот гордиев узел, зависит сотрудничество в других сферах.

В свою очередь, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что во время визита в Германию глава Госдепартамента Энтони Блинкен обсуждал с Меркель, как усилить энергобезопасность и при этом предотвратить превращение «Северного потока — 2» в «оружие принуждения» в руках России. «Настоящее безумие»: немецкий депутат оценил идею Киева о компенсациях за «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Как уточняют источники агентства Bloomberg, США и Германия в расчёте на «уменьшение геополитических выгод для Москвы» в результате реализации проекта обсуждают возможность оказания помощи Украине из-за запуска газопровода, пролегающего по дну Балтийского моря: инвестиции в строительство электростанций на Украине, развитие инфраструктуры, наращивание поставок газа из страны. Берлин также выражал желание начать переговоры с Россией по вопросам, касающимся продления транзита газа через Украину. Кроме того, по имеющейся информации, американские и немецкие политики обсуждали возможность создания механизма приостановки поставок газа по «Северному потоку — 2», если «Россия попытается оказывать давление на Украину», однако официальные лица Германии выступают против этой идеи, подчёркивая, что не хотят использовать газопровод в качестве политического оружия. При этом в США, которые допускают введение санкций против России, если она «попытается сократить поставки газа на Украину», не знают, есть ли технические возможности создать механизм остановки подачи газа по «Северному потоку-2». Как далеко стороны продвинулись в переговорах, достоверно неизвестно, поскольку собеседники Bloomberg ответили на этот вопрос по-разному: одни сказали, что уже готов проект соглашения по всем аспектам, другие опровергли эти сведения.

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв уверен, что вопрос о компенсации за «Северный поток-2» Зеленский поднимет на встрече с Меркель в Берлине 12 июля.

«Очень сильно сомневаюсь, что Украине сделают такой подарок. Один лишь пример: когда-то Украине обещали дать $30 млрд, чтобы компенсировать издержки Соглашения об ассоциации с ЕС, но потом те, кто это обещал, превратились в политиков с приставкой «экс-», а новые сделали вид, что никто Киеву ничего не обещал. Так что, даже если, предположим, Меркель что-то пообещает Зеленскому, даст надежду, не факт, что не повторится та же история. Ведь Германия деньги считать умеет», — написал украинский политолог в статье для издания «Главред».

Амбиции Украины всеевропейского масштаба

«Украина чувствует себя ущемлённой, ведь в ЕС сейчас активно обсуждают идею о развитии диалога с Россией, а украинский вопрос слабо представлен в европейской повестке. Кроме того, перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО становятся всё более призрачными. Киеву выдвигают множество условий, но это просто предлог, чтобы не принимать страну в альянс и в ЕС. Западу не хочется взваливать себе на плечи ещё и проблемы Украины. Киеву предлагается решить их самостоятельно», — заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в комментарии телеканалу RT.

По словам эксперта, Зеленский считает, что Евросоюз должен выбирать между Киевом и Москвой, а транслировать такие тезисы его просят в том числе из США, ведь если Украина не будет выступать раздражителем и диалог между Россией и Евросоюзом восстановится, то роль Вашингтона в Европе будет сведена к минимуму — у европейцев в любой момент может возникнуть вопрос, а насколько обоснованно присутствие США в ЕС. Младоевропейцы помешали Меркель сблизить Евросоюз с Россией. Теперь она летит в США разбираться с Байденом © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Новость о том, что Меркель выступила с инициативой пригласить на саммит ЕС Путина, а президент Франции Эммануэль Макрон её поддержал, вызвала массу негодования среди группы восточноевропейских государств союза, а также в Киеве. МИД Украины даже вызвал послов ФРГ и Франции, чтобы те объяснились, как так лидеры их стран посмели такое предложить.

Украина стремится в Европу, как отмечает член комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, не из любви к её принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к её финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме. Сенатор недоумевает, почему «европейский проект не будет завершённым и полноценным без Украины», как утверждает Зеленский.

«Европа веками жила без Украины и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было, и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили её нехватки в ЕС. Потом в ЕС взыграло ретивое, и там решили оторвать Украину от России. Оторвали. Но получили не «успешную демократию» и современную экономику, а большую проблему в виде нахлебника со слабенькой экономикой, невнятной, но агрессивной «элитой» и с чёрной дырой коррупции. Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что приём Украины станет не завершением «европроекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению. У нынешней Украины нет созидательного потенциала — только разрушительный. Как только ЕС пропишет на своей жилплощади Украину, он обречёт свой проект на ещё большие конфликты и затухание. Похоже, в Европе это понимают. Пока», — написал Пушков в Telegram-канале.