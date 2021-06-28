Второй день на российско-украинской границе неразбериха. Все из-за того, что Украина несколько дней назад ввела новые правила въезда для иностранных и украинских граждан. По решению Кабмина с 25 июня для прибывающих из России, Индии, Великобритании и Португалии вернули обязательное ПЦР-тестирование

«На 23 июня в Украине зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванной новым штаммом «Дельта». Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице Киева под контролем. Их состояние стабильное», — сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, "для уменьшения риска распространения штамма «Дельта» в Украине гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находящимся на их территории не менее семи дней запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021».

Те, у кого была запланирована поездка в Украину из России, сразу забили тревогу. В социальных сетях появились десятки вопросов: кто едет в Украину? Какие тесты нужны? Принимают ли тест ПЦР из поликлиники? Подойдет ли справка на русском языке или нужен перевод на английский? Что значит тестирование на месте КПП? Сколько времени занимает тестирование? Увеличились ли очереди на границе? Особенно нервничали те пассажиры, которые ехали в ночь с 24 на 25 июня. Ведь об изменениях правил въезда объявили за два дня до вступления их в силу. Украинские «ковидные сертификаты» будут действительны 180 дней © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Мы связались с одним из перевозчиков, который совершает ежедневные рейсы из Москвы в украинские города. Оказалось, что 25 июня никто ПЦР-тесты у пассажиров на границе не запрашивал.

«На границе нового приказа нет. Все остается в прежнем режиме. Тесты нужны только нерезидентам Украины, на границе переделывать тесты не заставляют», — такой ответ пришел от перевозчика, который проходит пограничный контроль на пункте Троебортное-Бачевск. Прояснилось все к вечеру 25 июня, когда на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины вышло объявление, что новые нормы пересечения границы, оказывается, вступают в силу 2 июля.

«Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет), и прибывшие в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории менее семи дней в течение последних 14 дней, также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации. Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу. Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации. Новые нормы будут действовать со 2 июля 2021». Врачи назвали симптомы лямбда-штамма коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Однако на разных пограничных пунктах свои правила и требования. Об этом сообщают украинцы, которые на днях пересекли российско-украинскую границу. На пункте пропуска Гоптовка-Нехотеевка запрашивают отрицательный тест. Как пишут на форумах, все зависит, на какого пограничника попадешь. Поэтому мудрые путешественники советуют: «Вам сложно сделать тест? Делайте! Надо! Вы услышите много разных ответов, но в итоге на границе потребуют, и что дальше?»