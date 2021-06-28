Отставку Арсена Авакова, бессменно возглавляющего МВД Украины с 2014 года, обсуждают не первый раз, но в этот раз слухи приобретают конкретику и определенность

На этот раз слухи и предположения вынужден был опровергать заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Мы не реагируем на какие-либо слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции», — сказал Геращенко 23 июня на пресс-конференции «Правоохранительная система Украины: как изменилась общественная оценка за год пандемии и что думают украинцы о праве государства на применение силы во время протестов» в информагентстве Укринформ.

По словам Геращенко, его шеф «будет работать ровно столько, сколько ему положено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром».

Перед этим подобные слухи опровергали и в Офисе президента (ОП) Украины.

«Никаких обсуждений досрочных выборов или отставок нет. Эта информация — вброс, конспирология и фейк», — заявил 19 июня советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Но так если это конспирология и «пустота», причем курсирующая, по словам Подоляка, уже не первый раз, почему на этот раз ее так яростно опровергают должностные лица?



Как все начиналось

Началось с того, что 15 июня на сайте NV.ua появилась небольшая заметка, подписанная политическим обозревателем Дмитрием Бобрицким,

«В ОП обсуждают возможность увольнения главы МВД Арсена Авакова — источники НВ».

Процитируем ее содержательную часть целиком:

«Офис президента уже в сентябре может дать ход прошлогоднему постановлению ВР об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом НВ рассказали несколько собеседников разного уровня информированности во фракции «Слуги народа».

По их информации, судьба Авакова может решиться уже этой осенью, если такое решение будет принято. Пока нет окончательного согласия по поводу того, как это реализовать.

«На осень они [Офис президента] попытаются убрать [министра МВД] Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять», — рассказал один из депутатов.

По его словам, каким бы ни был Аваков, но его увольнение уберет единственный противовес Зеленскому и превратит ОП в единоличный орган принятия решений в государстве.

Близкий соратник Зеленского пояснил НВ, что дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждается, но окончательного решения — увольнять или оставлять министра — президент не принял».

А уже 17 июня в «Украинской правде» выходит большая статья Романа Романюка и Романа Кравца «Идеальная отставка: уволить Шмыгаля, чтобы избавиться от Авакова». В ней приведены два заявления людей, представленных как «один из топов Зе!команды» и «один из очень приближенных к Зеленскому чиновников».

Первое — прямая речь: «Я вижу какую-то эмоциональную усталость «первого» (то есть президента. — Авт.) от всего Кабмина. На Банковой висит в воздухе, осенью надо правительство перезагрузить, так как почти ко всем вопросы. И к Лазебной (министру социальной политики. — Авт.), и к Тарану (министру обороны. — Авт.), и к Абрамовскому (министру природных ресурсов и экологии. — Авт.) и к прочим».

Второе — прямая речь: «Пару месяцев назад Ермак (глава ОП. — Авт.) довольно серьезно пытался придумать, как отправить Авакова в отставку. Говорят, он даже давал указания Татарову (заместитель главы ОП. — Авт.) искать кандидатов. А Тимошенко (заместитель главы ОП. — Авт.) с Шефиром (первый помощник президента. — Авт.), наоборот, защищают Авакова».

Приведено также анонимное заявление одного из членов правительства: «Наши нынешние замены никак не означают, что осенью не могут спровоцировать маленький правительственный кризис и снять Кабмин. Это очень даже может быть».

Тут есть интересный аспект. Сайт NV.ua, как и весь холдинг «Новое Время», включающий также журнал «Новое Время» и одноименное радио, с момента создания в 2014 году принадлежат долларовому миллионеру словацкого происхождения Томашу Фиале. 26 мая с.г. Фиала приобрел и «Украинскую правду».

Речь не о том, что собственник диктует журналистам, что писать (для существующего с 2000 года авторитетнейшего украинского интернет-издания это сложно осуществимо, тем более на прежних местах осталась вся редакция «Украинской правды»), сколько о том, что, поскольку по факту «Новое Время» и «Украинская правда» уже один холдинг (хотя формально издания по-прежнему существуют отдельно друг от друга), то информация может легко перемещаться внутри него.

То есть появившаяся в «Новом Времени» новость может быть затем развита в формате статьи в «Украинской правде». При этом источник информации в материалах мог быть общим, хотя это и не точно, все же каждое из изданий обладает собственными инсайдерами во власти.

Интересно, что после публикаций в массмедиа Фиалы тема затихла (как раз после них с опровержениями выступили в Офисе президента и председатель Верховной Рады, к чему мы вернемся далее), чтобы неожиданно еще с большей силой вспыхнуть спустя неделю.

Обсуждение

Вечером 22 июня статья «Мешает концентрировать власть. Что стоит за слухами об отставке Авакова» появилась на сайте газеты «Вести», а уже утром 23 июня издание «Страна» опубликовало материал «Вирастюк, Фирташ и второй срок. Как у Зеленского готовят новую атаку на Разумкова и Авакова».

Первый материал — это подборка экспертных оценок, из которых наиболее интересно мнение директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, который с высокой вероятностью оценил возможность снятия Авакова до конца этого года:

«Эта отставка может быть оформлена при назначении нового правительства. То есть это по сути будет не увольнение Авакова, а невключение его в новый состав Кабмина. Возможно, его назначат на более высокую, но более формальную должность. Например, вице-премьером по силовому блоку».

Второй материал уже содержит помимо экспертных мнений (включая вновь Бортника) аналитику, а также некоторые собственные инсайды издания (об этом далее).

Как раз после этих публикаций Геращенко и выступил с опровержениями. Впрочем, обсуждения возможной отставки Авакова только набрали силу.

Вечером 23 июня на телеканале «24» вышел большой материал, на YouTube-канале телеканала, размещенный под названием «Татаров может стать министром внутренних дел». Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил в ответ на вопросы ведущего, уволят ли Татарова из ОП после набора 25 тыс. голосов петиции об отставке этого чиновника:

«На самом деле планируют (Татарова. — Авт.) на повышение. По слухам, идущим из Офиса президента, есть две опции, которые рассматриваются: первая — это министр внутренних дел, если Офис всё же осмелится снять господина Авакова, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что это единственный системный человек во всей власти, сейчас не говорим, является ли это плюсом или минусом… А второе место, которое власть считает более реалистичным, потому что оно по факту вакантно, — это глава Главного бюро расследований».

Отвечая уже на вопрос об информации, действительно ли уволят Авакова, Юрчишин сказал: «Действительно, есть информация, что черная кошка в очередной раз пробежала между главой Офиса господином Ермаком и господином Аваковым. Но почему я говорю «в очередной раз», потому что такая периодическая информация, что будут ставить человека, который больше прислушивается к Офису президента и менее самостоятелен, а главное — не такой мощный, она частенько возникает. За последние две недели они активно вбрасываются, циркулируют. Этому могут быть на самом деле две причины. Первая — тестируют, как это примет общество, а в первую очередь депутаты. Вторая — просто в очередной раз дать повод поговорить и отвлечь от других тем».

Тут стоит отметить, что до избрания в парламент в 2019 году Юрчишин занимал пост главы правления Transparency International Ukraine, а Фиала с 2016 года входит в правление этой организации, являясь одним из ее ключевых спонсоров.

То есть имей место заказная кампания Фиалы против Аваков, то логично, чтобы Юрчишин утверждал — указ на увольнение министра внутренних дел уже лежит на столе у президента, и нужна лишь политическая воля, чтобы его подписать.

Добавим к этому, что 24 июня в эфире спутникового телеканала «Исландия» нардеп от фракции «Слуга народа» Олег Дунда заявил:

«Как я понимаю, осенью будет новый Кабмин. Абсолютно новый Кабмин. Я очень удивлюсь, если там хотя бы 4-5 человек удержатся на своих местах. Может, пара человек и будет, которые удержатся или сменят должности, но вообще будет новый Кабмин. По господину Авакову: скорее всего, он тоже не удержится. Там у него есть другая проблема, политическая, которую он должен будет для себя как-то решать, но это его вопрос».

Но это все скорее вторичные обсуждения, комментирующие вбросы 15 — 17 июня.

Альянс с Разумковым

Загадкой является то, с чего вдруг активизировались слухи о снятии главы МВД. Ведь никаких публичных конфликтов между ним и президентом в последнее время не было.

В упомянутой выше статье «Страны» в качестве причины называется совместная со спикером парламента фронда Авакова против Владимира Зеленского и его ближайшего окружения: «Председатель парламента Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков, сохраняя формальную лояльность к Офису президента (ОП), в ряде вопросов демонстрируют неуступчивость, раздражающую ОП, который добивается беспрекословного подчинения себе всех членов властной команды.

Так, спикер и глава МВД все чаще голосуют синхронно против санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)… По нашим данным, это было продемонстрировано и на заседании СНБО в пятницу, 18 июня, когда принималось решение по санкциям против Фирташа и Фукса».

По датам это не очень «бьется», потому что, как было показано выше, статьи с инсайдами о грядущем снятии министра внутренних дел вышли еще 15 — 17 июня.

Тут, правда, в статье «Страны» дается еще и такое объяснение: «Еще перед заседанием Совбеза в парламентских кулуарах пошли разговоры, что в ОП снова обсуждают сценарии отставки Авакова уже осенью. Источник, близкий к ОП, утверждает, что одним из ключевых поводов для недовольства главой МВД стало его нежелание играть на довыборах в Раду за кандидата от Банковой Василия Вирастюка против кандидата Александра Шевченко, выдвинутого партией «За будущее».

Политсила пользуется негласной поддержкой совладельца группы «Приват» Игоря Коломойского, а тот — союзник Авакова. Нейтралитет МВД не понравился Банковой, где в него не особо поверили».

Довыборы в Верховную Раду на Ивано-Франковщине прошли 28 марта, решение Центральной избирательной комиссии было принято 22 апреля, потом были длительные судебные тяжбы, окончательную точку в которых поставила 5 июня Большая палата Верховного суда, подтвердившая победу Вирастюка. Все же большой разрыв между выборами и недавними инсайдами об отставке министра внутренних дел.

Косвенно связь с Разумковым подтверждается тем, что после первых слухов о снятии Авакова председатель парламента 19 июня заявил в интервью Украинской редакции Радио «Свобода» (признано иностранным агентом в РФ):

«Если позволите высказать мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел — на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать можно всех. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он соответствует той должности, на которой сегодня находится».

Другое дело, что формально спикер Верховной Рады и является начальником для министра внутренних дел, потому что правительство назначается парламентом. Да и претензий к Авакову, исключая разве что полный трэш и ад в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета, в общем-то нет.

Компрометирующая социология

Как раз 23 июня Фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова опубликовали итоги социологического исследования «Состояние правоохранительной системы во время пандемии: одобряет общество действия правоохранителей и как относится к применению силы в ситуации», проведенного с 14 по 19 мая. Обработка опроса удивительно затянулась, так что, как говорится, ложка оказалась дорога прямо к обеду.

Так вот, согласно этому опросу антирейтинг (точнее, баланс позитивных и негативных оценок) к министру внутренних дел снизился с июля 2020 года с –52,3% до –47,8%. Аналогичный баланс доверия-недоверия к МВД снизился с –46,3% до –42,6%.

Это, видимо, мотивировано общим восприятием украинцев ситуации в сфере, за которую ответственно в основном именно возглавляемое Аваковым ведомство. Если в июне 2020-го 9,3% опрошенных оценивали ситуацию с безопасностью и общественным порядком в стране как «улучшившуюся», то сейчас таких 11,7%, при этом число оценивающих ситуацию как «ухудшившуюся» снизилось за год с 43,5% до 37,6%.

При этом интересно изменение баланса оценки работы Авакова именно среди электората «Слуги народа»: с –26,9% в июле 2020-го до –2,9% в мае с.г. Сейчас полностью или скорее позитивно оценивают работу министра внутренних дел 40,8% избирателей правящей партии, а полностью или скорее негативно — 43,7%.

По избирателям других партий ситуация совершенно иная: для ОПЗЖ, соответственно, 15,5% и 77,3%, для «ЕС» —18,5% и 71,1%, для «Батькивщины» — 16,8% и 69,0%. Да и в целом по стране позитивно оценивают работу министра внутренних дел 18,9%, а негативно — 66,7%.

Получается, что для электората «партии власти» Аваков стал своим, хотя два года назад при переназначении очевидно выглядел для избирателей Зеленского этаким «пережитком ненавистного прошлого».

А это значит, растет и политический вес главы МВД, который ранее был его ахиллесовой пятой, — при всем мощном силовом ресурсе министр был политическим нулем, его антирейтинг зашкаливал, а собственная партия «Народный фронт» уже к 2016 году упала до уровня поддержки менее 1%.

А это уже опасно, потому что в будущем антирейтинг главы МВД может и дальше снижаться, а его значимость для избирателей «Слуги народа» — расти. И вот такой «рычаг» может достаточно весомо надавить в пользу президентских амбиций того же Разумкова к моменту президентских выборов 2024 года.

Ведь кандидатом от ныне правящей партии может быть не только Зеленский, особенно если действующий президент к этому моменту вновь растеряет свою популярность…