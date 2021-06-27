Цимес – не просто известное блюдо одесской кухни, но и слово, которое можно услышать повсеместно. «Самый цимес!» - значит, что-то лучшее, несравненное, исключительное

По одной из версий, название этого сладкого рагу с сухофруктами происходит от сочетания двух слов на идиш: tsim («к») и esn («есть»), то есть «закуска». По другой версии, слово пошло от немецкого mischen («смешивать»).

Предположительно, цимес пришел в еврейскую кухню из тевтонской и постепенно распространился на восток. Рецепт варьируется в зависимости от местности, но в нем обязательно присутствует морковь.

Одесская кухня: рецепт гефилте фиш © Скриншот из видео BROSH ОБ ИЗРАИЛЕ

Также рецепт цимеса зависит от того, по какому поводу он появился на столе. Например, на еврейский Новый год Рош Ха-Шана морковь режут кружочками, которые напоминают золотые монеты, — это символ благосостояния.

Для приготовления цимеса вам понадобятся:

- морковь — 8-10 штук

- изюм (без косточек) — 1 стакан

- яблоки кислые — 2 штуки

- масло сливочное — 3 ст. ложки

- сахар — 2 ст. ложки

- соль — 1/3 ч. ложки

Вымойте морковь, очистьте и мелко нарежьте соломкой, кубиками или кружочками. Поместите в сотейник, немного посолите, добавьте ложку масла и немного воды. Поставьте на плиту и, когда вода закипит, протушите на малом огне до мягкости.

Одесская кухня: готовим форшмак © zernograd.com

Подавайте блюдо горячим.

Приятного аппетита!