Во второй половине июня восточнославянские страны накрыла аномальная жара. В ряде регионов фиксируют один температурный рекорд за другим – самое время насладиться вкусными охлаждающими блюдами

Самым популярным таковым блюдом остается, конечно, легендарная русская окрошка. Также на ум приходят квас и морс. Кто-то вспомнит еще испанский суп гаспачо.

Но огромный потенциал в области освежающих летних блюд есть и у белорусской национальной кухни. По технике приготовления и составу ингредиентов они похожи на русские, тем не менее, попробовав их, можно открыть для себя новые вкусы. Война Алой и Белой окрошки: фактор Украины © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Холодник по-белорусски

Родным братом русской окрошке может по праву считаться белорусский холодник.

Принцип приготовления очень похож на окрошку. Нарезаем овощи: свежие лук, огурцы и укроп, а также отварные свеклу, картофель и морковь. Затем заправляем кефиром, который можно предварительно немного разбавить водой, чтобы суп получился супом, а не жидким салатом. Туда также можно добавить вареное яйцо.

Важнейший нюанс: белорусский холодник никогда не заправляется квасом — только кефиром. Кроме того, у окрошки встречаются рецепты с добавлением мясных продуктов — колбас, ветчины, мяса. Холодник же подается без мясных продуктов.

Порции могут подаваться с куском белого хлеба и солонкой.

Есть еще более легкий и постный вариант белорусского холодника — на водной основе. Всё то же самое, только вместо кефира добавить студеную воду.

Холодник по-мински

Кроме холодника по-белорусски, есть и другой вид этого освежающего супа с «региональным» названием — холодник по-мински.

Для его приготовления тоже понадобятся овощи (свежие лук, огурцы и укроп, а также отварные свекла, картофель и морковь), вареные яйца и кефир с водой.

Но следует добавить яблочный уксус или лимонную кислоту, а также столовую ложку сметаны на одну порцию. В некоторых рецептах присутствует и свежий щавель.

Минский вариант холодника получается немного гуще, чем белорусский, и с кислинкой. Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знать © poehali.tv

Яблочный холодник

На белорусском Полесье встречается и довольно экзотический рецепт холодника — с яблоком. Это при том, что для славянских кухонь не характерно добавление сладких ингредиентов и фруктов в соленые блюда. Кроме яблока, там есть и иные составляющие, не характерные для классического и минского холодников.

Для приготовления яблочного холодника требуются огурцы, редис, яблоко крупное, лук зелёный измельченный, зелень укропа измельченная, пахта сметана, соль и горчица по вкусу.

Яблоко и овощи нужно очистить от кожицы и нарезать соломкой. Добавить зелень. Затем всё перемешать, залить полученную массу кефиром (или пахтой), посолить, добавить горчицу, сметану и еще раз все тщательно перемешать.

После приготовления важно охладить блюдо.

Кулага

После супов самое время испробовать свежий летний десерт — традиционную белорусскую кулагу. Для её приготовления необходимы мука, вода, ягоды и мед. Причем ягоды подойдут любые. Но чаще всего кулагу можно увидеть с черникой, брусникой, смородиной, малиной, ежевикой и клубникой.

Для начала нужно сделать ржаную массу, смешав муку с водой. Затем поставить кастрюлю с водой и ягодами на огонь. После того как вода с ягодами закипит, вылить туда ржаную массу и еще немного проварить, чтобы все ингредиенты между собой хорошенько «интегрировались».

После этого получившийся отвар белорусы ставили в холодный погребок, чтобы он остудился. В наше время с этой целью еще успешнее, а — главное — быстрее можно использовать холодильник.

Остуженная кулага подается к столу как сытный и в то же время легкий летний десерт. 5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Сбитень

Обычно традиционный напиток нескольких славянских кухонь — сбитень — употребляют в теплом или горячем виде вместо чая или кофе. Однако в белорусской традиции его готовят и как прохладительный летний напиток.

Чтобы приготовить сбитень в современных городских условиях, для начала надо прокалить сахар на сковороде, пока он не станет коричневым. Затем добавить туда немного горячей воды. Полученную кашицу можно пока оставить на сковороде ждать своего часа, а в это время в отдельной кастрюле развести мед с водой и кипятить его в течение 20 минут.

Затем в подогретую воду с медом стоит добавить специи — корицу, гвоздику, имбирь и лавровый листик. После прокипятить смесь еще 5 минут и дать немного настояться. Когда полученная жидкость остынет, её нужно процедить и добавить из сковороды жженый сахар.

Полученный сбитень нужно поставить в холодильник, чтоб его температура стала как можно ниже, и употреблять холодным — можно через трубочку. А чтобы проникнуться сельской белорусской культурой, вместо трубочки лучше использовать настоящую соломинку.