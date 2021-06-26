Киркоров, «родословная» борща и попрошайка: 8 самых интересных культурных событий Украины

Неделя с 18 по 25 июня выдалась на Украине жаркой во всех смыслах: от погоды не отстали и страсти, кипевшие среди тех, кто каким-то образом связан с шоу-бизнесом

1 Запрещенный Киркоров

В четверг, 24 июня, стало известно, что российскому исполнителю Филиппу Киркорову, имеющему статус народного артиста Украины, запретили въезд в страну. В СБУ пояснили, что всему виной «пропагандистские концерты» артиста и «оправдание им агрессивных действий РФ». Почти сразу на новость отреагировал и сам «виновник торжества».

«Внесение в черный список народного артиста Украины это уже звучит как абсурд. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Тем, что произошло надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров — это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то это государство можно только пожалеть», — сказал певец.

2 Спорный Баста

Киркорова СБУ внесла в черный список, а вот российского рэпера Басту (Василия Вакуленко), который в конце июня должен выступить в Киеве, еще только предлагает.

Ранее Вакуленко уже был персоной нон-грата на Украине, но в 2020 году запрет был снят по истечению срока. В СБУ требуют продлить санкцию, но в Госпогранслужбе ответили, что пока оснований к этому нет, больше в Крыму Баста не был.

Это значит, что концерты Вакуленко на Украине, скорее всего, состоятся. Вот только поездка туда все же может оказаться для музыканта небезопасной, считают поклонники, так как бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко объявил за его голову награду.

3 «Ватная лахудра» Alyona Alyona

Пока на Украине разбирались с культурными деятелями из РФ, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona совершила «страшное» — записала совместный трек с российской группой «Каста».

Поездки украинских артистов в РФ, как и их сотрудничество с русскими местными радикалами категорически не одобряется, что тут же отразилось в комментариях под записью с клипом.

«Alyona Alyona и не обещала никогда, что она не ватная лахудра», «Alyona Alyona вне моего плейлиста очень давно, потому что она вата», «Ого, украинские музыканты снова тусят с российскими. Вот это странность», «Никогда такого не было и вот опять», «Alyona Alyona, может, прокомментируешь? Сколько ты еще хочешь зашкваров и коллабораций с москалями?» — написали украинские «патриоты».

4 Русским матом по украинским националистам

И если рэперша никак не отреагировала на оскорбления, то другая украинская исполнительница Katya Chilly открыто вступила с националистами с «бой» за право своего маленького сына говорить на том языке, на котором он привык — по-русски.

«Я была в гримерке с сыном. Зашла взрослая женщина. Святозарка занимался своими делами и ко мне обратился на русском языке. И эта взрослая женщина не мне задала вопрос, а Святозару: "А почему ты на русском?" Но это реально [означает] перейти границы моего сына. Это ребенок, бл*дь, куда ты лезешь?! Первое, что мне хочется сделать, это дать в дыню», — рассказала певица, которая сама, кстати, говорит по-украински.

5 Впервые в истории Украины

Запомнится минувшая неделя и первым в истории Киева выступлением диджея SHNM, это внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, проживающий в США.

Таким образом 27-летний мужчина решил отдать дань британскому коллеге Карлу Коксу, который вдохновил звездного наследника на электронную музыку, сыграв в 2008 году в Киеве.

6 Шоу «попрошайка»

Одной из нашумевших историй прошедшей недели стал инцидент с участием «нищей старушки» в Киеве. Прохожий удивился, что бабушка уж очень сильно закутана для жаркой погоды и решил взглянуть нуждающейся в глаза.

При ближайшем рассмотрении пожилая дама «оказалась с усами и не такая уж и старая». Пользователи иронично заметили, что эта «бабушка» могла бы составить конкуренцию почти любому украинскому артисту, ведь все признаки такового у нее есть: и авторский персонаж, и гонорары.

7 Шоу авиакомпании Коломойского

Международные авиалинии Украины (МАУ), принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому, тоже на днях составили конкуренцию местным артистам, устроив поражающее сознание представление: почти два часа продержали пассажиров у стойки регистрации, а потом… улетели без них. Об этом в Instagram рассказала тревел-блогер Яна Метелкина.

Весной 2019-го МАУ уже попали в новостные ленты, когда их самолет улетел, «забыв» половину пассажиров на взлетной полосе.

Произошедшее тогда легло в основу номера стендап-комика Славы Комиссаренко. Ему, по всей видимости, теперь придется писать продолжение.

8 Клип о «родословной» борща

Однако пальма первенства по красочности и масштабу украинского шоу на этой неделе, без всяких сомнений, достается певцу и бывшему ректору Киевского университета культуры Михаилу Поплавскому.

Он снял клип на песню о «родословной» борща, который так и называется «Украинский борщ». Трек, заявил исполнитель, должен стать «разносчиком» украинских ценностей по всему миру. А вместе с еще двумя работами Поплавского — «Сало» и «Украинские вареники» — является «общественно-политическим манифестом».

*Деятельность организации запрещена в РФ