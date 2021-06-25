Безработица на Украине достигла самого высокого уровня за последние четыре года
На Украине по итогу первого квартала 2021 года зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние четыре года — 10,5%. Такие данные в пятницу, 25 июня, опубликовала Государственная служба статистики.
По результатам исследования рабочей силы в I квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,0%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15-70 лет — 10,5%.
По данным ведомства, количество безработных в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,8 млн человек.
В первом квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55%.
Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,4 млн человек, отметили в Госстате.
При этом, как сообщает Госслужба занятости, по состоянию на 24 июня 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 354 тысячи человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года.
Ведомство сообщило, что на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемийного уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда на Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находилось 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем сегодня.
Напомним, согласно апрельскому прогнозу Национального банка, в текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня — 8,5%.
Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в I квартале
Реальный валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 году снизился на 2,2%. Такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики во вторник, 22 июня. Ранее по оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.
Согласно данным ведомства, номинальный ВВП составил 1 трлн 8,6 млрд грн ($67,5 млрд), а из расчета на одно лицо — 24,28 тыс. грн ($880).
Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%.
В отчете о финансовой стабильности, опубликованном НБУ, отмечается, что такой результат несколько контрастирует с высокими темпами восстановления потребительского спроса и благоприятной ситуацией для большинства ключевых секторов экономики.
«Негативно на изменение ВВП влияли снижение физических объемов экспорта товаров, стремительное восстановление импорта и вялые инвестиции. Дополнительным фактором сокращения стали карантинные ограничения», — сказано в отчете.
По данным Нацбанка, как и в других странах, прирост ВВП в годовом измерении во втором квартале будет значительным благодаря эффекту низкой базы сравнения прошлого года.
В то же время фундаментально ситуация также улучшается — стремительно растет частное потребление, а условия торговли для основных экспортных отраслей очень благоприятны.
Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с I кварталом 2019 года, во II квартале прошлого года падение ускорилось до 11,2%, после чего замедлилось до 3,5% в III квартале и 0,5% — в IV квартале.
Украина ввела санкции против российских банков и украинских бизнесменов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июня, подписал указ о продлении и ввел новые санкции в отношении 55 банков и финансовых компаний России и банков на неподконтрольных территориях Донбасса.
Санкции вводятся на три года в отношении 55 банков и трех человек.
Среди учреждений, на которые наложены санкции, — Банк Москвы, ГазпромБанк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЕБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".
Санкции введены против супругов-россиян основателей "Севастопольского морского банка" и уроженца Симферополя — судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов в Крыму.
Кроме того, президент подписал указ о введении санкций против 540 компаний и 538 человек на три года и бессрочно.
Этим указом Зеленский ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. В частности, Фирташу и Фуксу блокируют активы, ограничат торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, им запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.
Санкции против Фукса связаны с прошлыми решениями СНБО о лишении лицензий 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Это снабжение было отслежено украинскими разведывательными службами.
В украинский санкционный список, который утвердили на заседании СНБО 18 июня, в частности, попали братья Ротенберги и их родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и командующий Росгвардией Виктор Золотов.
Рост промпроизводства замедлился
Объемы промышленного производства на Украине в мае 2021 года выросли на 5,4% в годовом измерении. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в апреле падение составило 12,5%. Об этом в четверг, 24 июня, сообщила Государственная служба статистики.
При этом по сравнению с апрелем 2021 года промпроизводство сократилось на 3%. В частности, сократились поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 4,3%, перерабатывающая промышленность — на 4,5%. Вырасти удалось добывающей промышленности и разработке карьеров — на 1,4%.
В январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем прошлого года, то есть с начала года, промышленность выросла на 2,2%. В частности, на 1,2% выросла добывающая промышленность и разработка карьеров, на 2,5% — перерабатывающая, на 2,9% — поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.
Напомним, промпроизводство на Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.
В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.
Промышленность падала и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале — на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения — на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле.