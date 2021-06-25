Безработица достигла самого высокого уровня за последние четыре года, Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале, промпроизводство замедлило рост, президент ввел новые санкции против российских банков. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Безработица на Украине достигла самого высокого уровня за последние четыре года

На Украине по итогу первого квартала 2021 года зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние четыре года — 10,5%. Такие данные в пятницу, 25 июня, опубликовала Государственная служба статистики.

По результатам исследования рабочей силы в I квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,0%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15-70 лет — 10,5%.

По данным ведомства, количество безработных в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,8 млн человек.

В первом квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55%. На одно рабочее место на Украине претендуют шесть безработных © ukrinform.ru

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет — 15,4 млн человек, отметили в Госстате.

При этом, как сообщает Госслужба занятости, по состоянию на 24 июня 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 354 тысячи человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года.

Ведомство сообщило, что на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемийного уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда на Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находилось 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем сегодня.

Напомним, согласно апрельскому прогнозу Национального банка, в текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня — 8,5%.

Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в I квартале

Реальный валовый внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 году снизился на 2,2%. Такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики во вторник, 22 июня. Ранее по оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%. Министр экономики Украины оценил глубину падения ВВП страны © latifundist.com / latifundist.com / Перейти в фотобанк

Согласно данным ведомства, номинальный ВВП составил 1 трлн 8,6 млрд грн ($67,5 млрд), а из расчета на одно лицо — 24,28 тыс. грн ($880).

Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 1,2%.

В отчете о финансовой стабильности, опубликованном НБУ, отмечается, что такой результат несколько контрастирует с высокими темпами восстановления потребительского спроса и благоприятной ситуацией для большинства ключевых секторов экономики.

«Негативно на изменение ВВП влияли снижение физических объемов экспорта товаров, стремительное восстановление импорта и вялые инвестиции. Дополнительным фактором сокращения стали карантинные ограничения», — сказано в отчете.

По данным Нацбанка, как и в других странах, прирост ВВП в годовом измерении во втором квартале будет значительным благодаря эффекту низкой базы сравнения прошлого года.

В то же время фундаментально ситуация также улучшается — стремительно растет частное потребление, а условия торговли для основных экспортных отраслей очень благоприятны.

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с I кварталом 2019 года, во II квартале прошлого года падение ускорилось до 11,2%, после чего замедлилось до 3,5% в III квартале и 0,5% — в IV квартале. ВВП Украины за 2020 год рекордно обвалился © CC0, Pixabay

Украина ввела санкции против российских банков и украинских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июня, подписал указ о продлении и ввел новые санкции в отношении 55 банков и финансовых компаний России и банков на неподконтрольных территориях Донбасса.

Санкции вводятся на три года в отношении 55 банков и трех человек.

Среди учреждений, на которые наложены санкции, — Банк Москвы, ГазпромБанк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЕБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

Санкции введены против супругов-россиян основателей "Севастопольского морского банка" и уроженца Симферополя — судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов в Крыму.

Кроме того, президент подписал указ о введении санкций против 540 компаний и 538 человек на три года и бессрочно. Царев объяснил, зачем Зеленский ввел санкции против Фирташа © из личного архива Дмитрия Фирташа

Этим указом Зеленский ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. В частности, Фирташу и Фуксу блокируют активы, ограничат торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, им запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.

Санкции против Фукса связаны с прошлыми решениями СНБО о лишении лицензий 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Это снабжение было отслежено украинскими разведывательными службами.

В украинский санкционный список, который утвердили на заседании СНБО 18 июня, в частности, попали братья Ротенберги и их родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

Рост промпроизводства замедлился

Объемы промышленного производства на Украине в мае 2021 года выросли на 5,4% в годовом измерении. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в апреле падение составило 12,5%. Об этом в четверг, 24 июня, сообщила Государственная служба статистики.

Промпроизводство на Украине в январе сократилось почти так же, как за весь 2020 год © РИА Новости, Валерий Шустов / Перейти в фотобанк

В январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем прошлого года, то есть с начала года, промышленность выросла на 2,2%. В частности, на 1,2% выросла добывающая промышленность и разработка карьеров, на 2,5% — перерабатывающая, на 2,9% — поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.

Напомним, промпроизводство на Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промышленность падала и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале — на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения — на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле.