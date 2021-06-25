В сезон ягод можно побаловать себя традиционным белорусским десертом – кулагой

Кулага — это сладкое блюдо из ржаной муки и лесных ягод.

Существует две версии кулаги: настоящая кулага с калиной, популярная у многих славянских народов, и белорусская ягодная кулага. Первая настолько густая, что ее можно резать ножом, и внешне напоминает украинскую соломаху. Вторая — кремово-розовая, напоминающая то ли ягодный мусс, то ли кисель.

Для настоящей кулаги, рецепт которой помнят сейчас разве что бабушки, нужен ржаной солод, ржаная мука и калина — в нее не добавляются никакие подсластители. Кулага создается в процессе сдержанного брожения без доступа воздуха со слабым нагреванием.

Белорусская кухня: готовим крамбамбулю © Фото: gradusinfo.ru

Белорусская кулага готовится намного быстрее и проще, без солода. В ней смешиваются ягоды и ржаная мука, а также мед или сахар. Смесь выдерживается в печи и остужается. Лечебных свойств у этой кулаги поменьше, но вкусовые качества на высоте.

Белорусскую кулагу вымакивали хлебом и подавали к блинам, но ее также можно есть как самостоятельное блюдо, выложив в креманки.

Для приготовления белорусской кулаги вам понадобятся:

- ягоды (черника, рябина, малина, брусника, голубика) — 400 грамм

- мед — 70 грамм

- ржаная мука (можно использовать пшеничную) — 2-3 ст. ложки.

Белорусская кухня: готовим хрустящие зуцы © Фото: gastronom.ru

Когда ягодная смесь разварится, добавьте в нее предварительно разведенную муку. Подсластите массу медом или сахаром. Тщательно перемешайте и варите на слабом огне, периодически помешивая. Блюдо по консистенции должно напоминать кисель.

Готовую кулагу следует подавать с хлебом или блинами, а также молоком.

Приятного аппетита!