В четверг, 24 июня, правоохранители провели обыски в партийном офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ), у соратников и даже у членов семьи главы политсовета партии Виктора Медведчука

Обыски как акции устрашения

Об этом сообщил в своём Телеграм-канале депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.

«Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — написал политик.

По словам Кузьмина, «совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу». Кравчук: Медведчук стал «врагом Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В партии в связи с этим заявили, что власть раскручивает маховик политических репрессий в отношении Виктора Медведчука и ОПЗЖ.

«Очередные массовые обыски, проводимые дома у Виктора Медведчука, у мамы его жены — Оксаны Марченко, его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором находятся приемные 12 народных депутатов от этой политической силы, — это свидетельство стремления власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы подвести хоть какую-то базу под свои надуманные политически мотивированные обвинения», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ напомнили, что «после закрытия телеканалов, введения санкций и домашнего ареста Виктора Медведчука СБУ, ГБР и Генпрокуратура на протяжении нескольких месяцев пытались найти хотя бы какие-то доказательства для обоснования внесудебной расправы, которую Зе-власть устроила над оппозиционным политиком». Правоохранители пришли с обысками к теще Медведчука - Кузьмин © Ренат Кузьмин/Facebook

«Фальсификация таких документов стала вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ. — Ред.), который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям», — указывается в заявлении партии.

Ранее соратники политика выражали надежду, что долго ждать результата не придётся, дело может быть в ЕСПЧ рассмотрено судом в приоритетном порядке.

«Встал на путь узурпации власти»

В ОПЗЖ уверены, что «именно поэтому президент Зеленский и выполняющие его преступные распоряжения представители власти и правоохранительных органов идут на открытую и циничную расправу над членами семьи и родственниками оппозиционера».

«Встав на путь узурпации власти, Зеленский ломает правоохранительную и судебную системы, заставляя выполнять свои преступные указания — искать доказательства существующей только в его голове «очень громкой истории» с финансированием ОПЗЖ. Правоохранители обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти, но и родственников Виктора Медведчука. Для узурпации власти Зеленский пошел на расправу над членами семей своих политических оппонентов!» — подчеркнули в партии. «Я устал договариваться»: Зеленский признался, что использует СНБО как «оружие» © president.gov.ua

«Прекратить политические репрессии»

В ОПЗЖ также отметили, что сейчас в парламенте находятся законопроекты, которые «позволят власти узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими».

«Инициативы власти ввести в Уголовный кодекс понятие «политико-правовое решение», а также законопроект, направленный на запрет обжалования в суде санкций СНБО, ведут к узурпации власти и концентрации властных полномочий в одних руках», — говорится в заявлении.

ОПЗЖ требует «немедленного прекращения политических репрессий и практики фальсификации доказательств против оппозиции, привлечения заказчиков и исполнителей этой травли к уголовной ответственности».

«В Украине фашизм и хаос»

Попытки запугать оппозицию предпринимаются не только через действия правоохранительных органов. Депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива сообщил 25 июня, что ночью радикалы напали на спортивно-тренировочную базу молодёжной организации «Патриоты — За жизнь!» и совершили поджог здания. Пострадал дежурный. По словам депутата, задержан подозреваемый в совершении поджога, но Служба безопасности Украины (СБУ) «активно давит на полицию с требованиями не афишировать информацию и отпустить подозреваемого…».

А тут ещё и нападение радикалов на журналиста и общественного деятеля Руслана Коцабу…

«В Украине фашизм и хаос!» — резюмировал Кива. Коцаба попал в больницу после нападения © Facebook, Руслан Коцаба

По его мнению, поджог является «местью украинских фашистов» за символическое сожжение 22 июня представителями организации «Патриоты — За жизнь» флагов СС. Такое же предположение высказали и в заявлении ОПЗЖ. В партии считают, что власти страны пошли по пути политического террора против оппонентов, сотрудничая с профашистскими организациями.

«Особое возмущение цинизмом действующей власти вызывает то, что это происходит на фоне зигующих толп с нацистской символикой, безнаказанно устраивающих марши на улицах украинских городов, открытой пропаганды фашизма и героизации нацистских преступников. И это притом что происходящее осуществляется под прямым патронатом власти. А красная звезда на шапке, которую надел Илья Кива, стала поводом для всей правоохранительной системы, Генеральной прокуратуры и ГБР начать репрессии против лидера антифашисткого движения», — говорится в заявлении ОПЗЖ, обнародованном 25 июня на партийном сайте.

В ОПЗЖ предостерегают, что «такая система, имеющая своей целью узурпацию власти и построение диктатуры, представляет смертельную опасность не только для украинского народа, но и для европейских стран и всего мира, поскольку может стать и уже становится рассадником правого беспредела, беззакония и нацистских течений».