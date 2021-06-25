В конце июня, с разницей буквально в сутки, Брюссель объявил 4-й и 5-й пакеты ограничений в отношении Белоруссии. Четвертый пакет – персональный. 78 физических и 8 юридических лиц попали под санкции. Из них только семь «физ» и одно «юр» лица связаны с рейсом Ryanair и арестом Романа Протасевича. Остальные – шлейф от выборов и протестов

На сегодня персональные санкции охватили 166 физических и 15 юридических лиц, их активы заморожены. Но к персональным санкциям Минск привык, поэтому в четверг был объявлен пятый пакет — ожидаемый, секторальный.

Под них подпали белорусский экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Все позиции — важные источники пополнения бюджета РБ.

Лукашенко на это ответил «Брестской речью»: 22 июня в крепости-герое Бресте он почти что объявил «Отечественную войну», а действия западных партнеров сравнил с нападением рейха на СССР. Белорусский эксперт сказал, так ли страшны Минску секторальные санкции ЕС и когда ждать их последствий © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Поддержку Белоруссии объявили крупнейшие ее союзники — Россия и Китай.

Блицкриг

Важно помнить, что ранее Белоруссии объявили воздушную блокаду. Вкупе с санкциями это и правда равнозначно военным действиям.

Запад рассчитывает, что они будут маленькими и победоносными. 25 июня вступает в силу эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов и табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл для Белоруссии доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать государственные фирмы и учреждения, остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

Но и это не все. Брюссель запретил продажу Минску технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникаций, продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.

Как уже говорилось выше, этому удару по экономике РБ предшествовала «артподготовка» в виде расширения адресных (персональных) санкций. Теперь в списке 166 человек и 15 юридических адресов. Плюс расширение «черного списка» аналогичного содержания со стороны США, Канады и Британии. Евросоюз против Белоруссии: что принесет четвертый пакет санкций © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Цель: способствовать экономическому истощению Белоруссии, росту недовольства граждан страны, новым протестам, но уже совсем не мирным.

Родина-мать зовет

Случайно или нет, но два пакета санкций были объявлены накануне важнейшей исторической даты, которую чтят во всех постсоветских странах. Лукашенко не упустил случая обыграть этот факт.

«На реализацию цветного блицкрига были брошены огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны», — общий лейтмотив выступления президента Белоруссии в Брестской крепости, которая символизирует начало Великой Отечественной войны.

Не стоит сомневаться, что Лукашенко полон решимости защищаться. Символизм момента ощутили и важнейшие партнеры Минска.

«Мы не бросим Беларусь, — сказал российский посол в Минске Евгений Лукьянов, — союзники друг друга не предают».

С решительным осуждением санкций публично выступил Китай. И это понятно: не сегодня-завтра Запад объявит коронавирус искусственным, выведенным в уханьской лаборатории биологическим оружием, после чего перестанет искать пристойные поводы для экономической войны против Пекина, которая у Вашингтона давно назрела.

Так что во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на регулярном брифинге: «Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела других государств».

Обычно Китай старается хранить конфуцианское лицо в таких вопросах, если речь о постсоветском мире. Но на этот раз, глядя на Белоруссию, в Пекине кое-кто задумался о собственных перспективах.

Точку в демонстрации энергии отпора поставил Лукашенко во время посещения Гродненской области. «Лукашенко отматывает, Путин не позволяет». Третьяков о том, что теперь должна понимать Белоруссия © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — сказал Лукашенко, публично обозначив свою стратегию: обходить санкции путем переориентации рынков сбыта.

Это значит только одно — разворот на Восток.

Стратегический просчет

До президентских выборов 2020 года все было наоборот. Лукашенко противостоял Москве и искал пути диверсификации поставок нефти. На сегодня эти задачи стали частью истории.

Тем не менее ЕС — второй по величине после стран ЕАЭС торговый партнер РБ. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.

Госпредприятия приносят 93% валютной выручки. Экспорт «Белнефтехима» в 2020-м составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений «Беларуськалия» — 2,4 миллиарда. И тут важно помнить, что продукция этого предприятия идет в основном не в ЕС (10% экспорта), а в Бразилию, Индию и Китай.

«Беларуськалий» не так-то легко удушить европейскими санкциями — это флагман планетарного производства удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка. И мир не откажется от белорусских удобрений — не может. Война Зеленского: теперь Белоруссия? © пресс-служба президента Украины

По иронии судьбы, даже продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» также очень нужна курильщикам всей планеты — она экспортируется в 15 стран мира. Объем экспорта в 2014 году составил 425 миллионов пачек сигарет.

Европейские страны из-за «социалистического посткапитализма» испытывают дефицит дешевых табачных изделий. Придумана схема: Белоруссия покупает материалы, сворачивает у себя сигареты и поставляет обратно. Потребители белорусской табачки — Польша, Чехия, Австрия, Германия и так далее.

Рентабельность настолько соблазнительна, а товара так много, что вокруг этой схемы образовался теневой сектор, в котором работают контрабандисты.

Резюмируя, еще раз стоит подчеркнуть: санкции ЕС только тогда могут быть действенны, если вдруг Индия и Китай передумают кормить громадное население своих стран, а жители ЕС передумают покупать дешевые сигареты. Но и это не все.

Тактические ошибки

Упомянутые предприятия — самые яркие. Евросоюз также ввел санкции против МАЗ, БелАЗ, «Белаэронавигации», Bremino Group, «Новой нефтяной компании», Globalcustom и Logex, Sohra. Еще раньше санкции объявили «Белтехэкспорту», «Дана Холдингс/Дана Астра», «Управлению делами президента Беларуси», «Синезису», заводу «АГАТ», предприятию «140-й ремонтный завод», «Минскому заводу колесных тягачей».

Наблюдатели считают, что это не работает. Потому что здесь Logex — таможенный брокер, обслуживающий транзит из Европы в Россию и Азию. «Новая нефтяная компания» — частная, не входящая в «Белнефтехим». Sohra — зарегистрированная в ОАЭ компания, экспортирующая грузовики, тракторы, стройматериалы и даже калийные удобрения. Но только не в Европу и США! А туда, где к санкциям никогда не присоединятся. Политика, культура и не только: как живёт русская диаспора в Белоруссии © pod-pokrovom.ru

Bremino group связана с сугубо двусторонней белорусско-российской торговлей. Globalcustom — транзит и логистика, а также охранные услуги. Нетрудно догадаться, что партнеры, заказчики и покупатели расположены совсем не на Елисейских полях, а скорее южнее Сахары.

Так что, если присмотреться к санкциям внимательнее, можно уверенно считать, что составляли их не просто умные, а еще и осведомленные люди, которые сведущи в логистике и транзите. Экспорту калия совсем ничего не грозит.

Удар направлен туда, где, по мнению Брюсселя, «активы диктатора». Речь о гипотетическом, неэнергетическом транзите между ЕС и ЕАЭС. Но для европейских аграриев закрытие белорусского окна в Россию — очень неприятный сюрприз. Не меньший, чем запрет на покупку удобрений у «Беларуськалия», что резко увеличивает их стоимость на и так недешевом еврорынке.

В сухом остатке

Опять +35: Россию, Украину и Белоруссию накрыла аномальная жара © pixabay

С этими санкциями тянули почти год в том числе потому, что от их введения больно европейским рынкам. Очень простой пример евросанкций — история с поставками турбин Siemens в Крым в 2017 году. Никакой реакции и мер, кроме шума в прессе, особенно украинской, не было.

Но главная причина, по которой ЕС не будет строго надзирать за выполнением санкций, — это нежелание эскалации отношений с Россией, стоящей за спиной Лукашенко. Ибо санкционные потери союзника придется компенсировать Москве. И раз это так, то кое-кто в Кремле будет очень плохо думать о европейских партнерах.