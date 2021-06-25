Лекарство от жары: 5 рецептов холодных супов

Во время аномальной жары 2021 года самое время готовить холодные освежающие супы – они помогут насытиться и охладиться одновременно, а еще здорово разнообразят рацион

Холодные супы занимают почетное место во многих кухнях мира. В Испании — гаспачо, в Болгарии — таратор, на Украине и в Белоруссии — холодник, в России — окрошка. Обычно они малокалорийны, но при этом неплохо утоляют голод и помогают бороться с жарой.

Окрошка

Окрошкой на Руси называли холодную похлебку на квасе с добавлением мелко нарубленных овощей, мяса и лука, приправленную свежей зеленью и специями. Название произошло от слова «крошево» — так в старину называли все, что крошится в пищу.

Окрошку подавали не как холодный суп, а как закуску. Измельченные продукты клали на тарелку и подавали вместе с кувшином кваса.

Летний суп с клубникой: украинский «МастерШеф» поделился необычным рецептом © pixabay

Квас для окрошки должен быть специальным, он еще называется белым квасом. В отличие от обычного, он не сладкий, а терпкий. Впрочем, именно этот ингредиент в последние 10 лет вызывает жаркие споры в Сети: в некоторых регионах окрошку готовят на кефире, в других — на минералке, тане или айране.

Для приготовления окрошки вам понадобятся:

- квас для окрошки — 1,5 литра

- отварное мясо (говядина) — 300 г

- огурцы — 3-4 штуки

- картофель — 4 штуки

- яйца — 4 штуки

- лук зеленый — 10-15 г

- зелень укропа — 10 г

- сметана — 2 стакана

- соль, сахар, горчица — по вкусу.

Отварите яйца и картофель.

Нарежьте мясо кубиками, мелко порубите укроп, нарежьте кубиками огурцы. Также мелко нарежьте зеленый лук и разотрите его с небольшим добавлением соли до появления сока. Нарежьте мелкими кубиками яйца, охладите картофель и также покрошите его.

Все ингредиенты, кроме петрушки и укропа, соедините в большой кастрюле и залейте квасом. Добавьте петрушку, укроп, сахар, горчицу, посолите и перемешайте. Можно также добавить лимонного сока по вкусу.

Холодник

Этот суп считают своим национальным блюдом в Белоруссии, Украине, Латвии, Литвы и Польши. От окрошки он отличается тем, что в его состав не входят мясные продукты.

Украинская кухня: готовим свиной холодец © Фото: povar.ru

Известно, что в старину в некоторых шляхетских домах в холодник даже добавляли кусочки льда из погреба-ледника

В суп также кладется маринованная или свежая свекла, что придает ему ярко-розовый цвет.

Для приготовления холодника вам понадобятся:

- свекла — 400 г

- картофель — 500 г

- огурцы — 400 г

- редис — 200 г

- репчатый лук — 1 шт.

- зеленый лук — 1 пучок

- укроп — 1 пучок

- сметана — 150 г

- соль — по вкусу

- вода — 2 л

- вареные яйца — 4 шт.

Очистите свеклу и натрите ее на терке. Залейте водой, доведите до кипения и варите в течение 15-20 минут до полной готовности свеклы. Свекольный отвар процедите в отдельную миску, остудите свеклу.

Отварите картофель в кожуре, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Огурцы и редис порежьте на маленькие кубики, измельчите зелень и лук.

В глубокой салатной миске соедините отварную свеклу, картофель, огурцы, лук, редис и зелень. Залейте все свекольным отваром, заправьте сметаной и солью по вкусу. Можно также добавить немного горчицы.

Готовый холодник оставьте на 2 часа в холодильнике. Перед подачей украсьте его зеленью и половинкой сваренного вкрутую яйца.

Таратор

Таратор — популярный в Болгарии и Северной Македонии холодный суп, приготовленный на основе несладкого жидкого йогурта («кисело мляко» — так его называют в Болгарии), огурцов, чеснока, грецкого ореха и укропа. Иногда кислое молоко заменяется водой, подкисленной уксусом. Также йогурт можно заменить кефиром или простоквашей.

Украинская кухня: готовим грибную зупу © Фото: enjoyyourlife.blog

Считается, чтобы таратор помогает переварить тяжелые для желудка блюда.

С некоторыми отличиями это блюдо готовят в странах с похожими климатическими условиями: в Греции, Сербии, Македонии, на Кипре, а также в Иране, Турции и Грузии.

Для приготовления таратора вам понадобятся:

- натуральный йогурт — 1 литр

- сметана — 100 г

- огурцы — 5 шт.

- чеснок — 3 зубчика

- молодой укроп — по вкусу

- оливковое масло — 2 ст. ложки

- грецкие орехи — 150 г

- соль, перец — по вкусу

Разведите йогурт и сметану с небольшим количеством охлажденной кипяченой воды до консистенции средней густоты. Добавьте зелень укропа, оливковое масло, соль, перец, выдавите чеснок.

Взбейте все с помощью венчика.

Огурцы нарежьте тонкой мелкой соломкой и отправьте в подготовленную кисломолочную смесь. Отправьте таратор в холодильник на пару часов, чтобы он настоялся.

Гаспачо

Этот холодный суп принадлежит испанской кухне и готовится из перетертых в пюре свежих овощей.

В начале нашей эры это блюдо распространилось в Андалусии (автономное сообщество в Испании) — там его готовили из смешанного с водой уксуса, черствого хлеба, оливкового масла и чеснока.

Блюдо было основной пищей тех, кто работал в поле, среди крестьян даже выбирался отдельный gazpachero — человек, который готовит гаспачо на всех.

Помидоры появились в гаспачо только в начале XIX века.

Белорусская кухня: готовим крамбамбулю © Фото: gradusinfo.ru

Сегодня же скромный суп бедняков и полевых работ стал настолько популярен, что его подают в первоклассных ресторанах.

Для приготовления гаспачо вам понадобятся:

- помидоры — 450 г

- репчатый лук — 1 головка

- консервированный перец — 1 шт.

- огурцы — 1 шт.

- томатный сок — 3 стакана

- чеснок — 4-5 зубчиков

- красный винный уксус — 1 ч. ложка

- оливковое масло — ¼ стакана

- соус табаско — по вкусу

Нарежьте половину помидоров, огурца и лука на небольшие кусочки, положите его в комбайн. Добавьте красный перец и чеснок, измельчите до состояния пюре. Переложите в миску.

Добавьте томатный сок, уксус, оливковое масло и несколько капель табаско. Хорошо перемешайте.

Из оставшихся помидоров извлеките семена и нарежьте небольшими кубиками. Также нарежьте огурец и лук, добавьте все это в суп. Посолите, поперчите и поставьте охлаждаться в холодильник.

Довга

Этот суп считается жемчужиной азербайджанской кухни. Готовится он на основе смеси нескольких кисломолочных продуктов — мацони, айрана и кефира.

Довгу едят как горячей, так и холодной, могут пить из стаканов или есть из глубоких мисок.

Белорусская кухня: рецепт жура © Фото: marshryt.by/

Для приготовления довги вам понадобятся:

- мацони — 1,5 литра

- шпинат — 1 небольшой пучок

- укроп — 1 небольшой пучок

- зеленый лук — несколько перьев

- мята — 7-8 веточек

- сметана — 200 г

- яйца — 1 шт.

- рис — 3 ст. ложки

- соль, перец — по вкусу

Отварите рис в подсоленной воде и остудите. Промойте зелень, обсушите, обрежьте стебельки. Нашинкуйте шпинат тонкими полосками, крупно порежьте остальную зелень.

Влейте в кастрюлю мацони, добавьте сметану и яйцо, размешайте до однородности. Поставьте на огонь и доведите до закипания, непрерывно помешивая.

Как только смесь начнет закипать, добавьте в нее рис, зелень и, не прекращая помешивать, поварите еще 3-4 минуты. Посолите и поперчите по вкусу.

Если вы хотите подавать довгу холодной, остудите кастрюлю в холодной воде, а затем поставьте в холодильник на 3 часа.

В зимний, горячий, вариант довги можно добавить вареный нут и фрикадельки из баранины.