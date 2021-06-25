Лекарство от жары: 5 рецептов холодных супов

Холодные супы занимают почетное место во многих кухнях мира. В Испании — гаспачо, в Болгарии — таратор, на Украине и в Белоруссии — холодник, в России — окрошка. Обычно они малокалорийны, но при этом неплохо утоляют голод и помогают бороться с жарой.
Окрошка
Окрошкой на Руси называли холодную похлебку на квасе с добавлением мелко нарубленных овощей, мяса и лука, приправленную свежей зеленью и специями. Название произошло от слова «крошево» — так в старину называли все, что крошится в пищу.
Окрошку подавали не как холодный суп, а как закуску. Измельченные продукты клали на тарелку и подавали вместе с кувшином кваса.
В старинной русской окрошке любили сочетать мясо поросенка, индейки и тетерева. Такой выбор обусловлен тем, что обычно на блюдо шли остатки продуктов. Сейчас же вполне приемлемо использовать отварную говядину или курятину, а во многих домах окрошку и вовсе готовят с вареной колбасой.
Квас для окрошки должен быть специальным, он еще называется белым квасом. В отличие от обычного, он не сладкий, а терпкий. Впрочем, именно этот ингредиент в последние 10 лет вызывает жаркие споры в Сети: в некоторых регионах окрошку готовят на кефире, в других — на минералке, тане или айране.
Для приготовления окрошки вам понадобятся:
- квас для окрошки — 1,5 литра
- отварное мясо (говядина) — 300 г
- огурцы — 3-4 штуки
- картофель — 4 штуки
- яйца — 4 штуки
- лук зеленый — 10-15 г
- зелень укропа — 10 г
- сметана — 2 стакана
- соль, сахар, горчица — по вкусу.
Отварите яйца и картофель.
Нарежьте мясо кубиками, мелко порубите укроп, нарежьте кубиками огурцы. Также мелко нарежьте зеленый лук и разотрите его с небольшим добавлением соли до появления сока. Нарежьте мелкими кубиками яйца, охладите картофель и также покрошите его.
Все ингредиенты, кроме петрушки и укропа, соедините в большой кастрюле и залейте квасом. Добавьте петрушку, укроп, сахар, горчицу, посолите и перемешайте. Можно также добавить лимонного сока по вкусу.
Холодник
Этот суп считают своим национальным блюдом в Белоруссии, Украине, Латвии, Литвы и Польши. От окрошки он отличается тем, что в его состав не входят мясные продукты.
Готовится холодник на основе свекольного отвара и сметаны, но в некоторых странах вместо них используется кефир. В Латвии и Литве, например, продается кефир повышенной жирности специально для приготовления холодника.
Известно, что в старину в некоторых шляхетских домах в холодник даже добавляли кусочки льда из погреба-ледника
В суп также кладется маринованная или свежая свекла, что придает ему ярко-розовый цвет.
Для приготовления холодника вам понадобятся:
- свекла — 400 г
- картофель — 500 г
- огурцы — 400 г
- редис — 200 г
- репчатый лук — 1 шт.
- зеленый лук — 1 пучок
- укроп — 1 пучок
- сметана — 150 г
- соль — по вкусу
- вода — 2 л
- вареные яйца — 4 шт.
Очистите свеклу и натрите ее на терке. Залейте водой, доведите до кипения и варите в течение 15-20 минут до полной готовности свеклы. Свекольный отвар процедите в отдельную миску, остудите свеклу.
Отварите картофель в кожуре, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Огурцы и редис порежьте на маленькие кубики, измельчите зелень и лук.
В глубокой салатной миске соедините отварную свеклу, картофель, огурцы, лук, редис и зелень. Залейте все свекольным отваром, заправьте сметаной и солью по вкусу. Можно также добавить немного горчицы.
Готовый холодник оставьте на 2 часа в холодильнике. Перед подачей украсьте его зеленью и половинкой сваренного вкрутую яйца.
Таратор
Таратор — популярный в Болгарии и Северной Македонии холодный суп, приготовленный на основе несладкого жидкого йогурта («кисело мляко» — так его называют в Болгарии), огурцов, чеснока, грецкого ореха и укропа. Иногда кислое молоко заменяется водой, подкисленной уксусом. Также йогурт можно заменить кефиром или простоквашей.
Таратор часто подают перед вторым блюдом или одновременно со вторым блюдом, а иногда даже в стакане, как напиток — им запивают мусаку (картофельная запеканка с мясным фаршем и овощами) или баранье жаркое.
Считается, чтобы таратор помогает переварить тяжелые для желудка блюда.
С некоторыми отличиями это блюдо готовят в странах с похожими климатическими условиями: в Греции, Сербии, Македонии, на Кипре, а также в Иране, Турции и Грузии.
Для приготовления таратора вам понадобятся:
- натуральный йогурт — 1 литр
- сметана — 100 г
- огурцы — 5 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- молодой укроп — по вкусу
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- грецкие орехи — 150 г
- соль, перец — по вкусу
Разведите йогурт и сметану с небольшим количеством охлажденной кипяченой воды до консистенции средней густоты. Добавьте зелень укропа, оливковое масло, соль, перец, выдавите чеснок.
Взбейте все с помощью венчика.
Огурцы нарежьте тонкой мелкой соломкой и отправьте в подготовленную кисломолочную смесь. Отправьте таратор в холодильник на пару часов, чтобы он настоялся.
Гаспачо
Этот холодный суп принадлежит испанской кухне и готовится из перетертых в пюре свежих овощей.
В начале нашей эры это блюдо распространилось в Андалусии (автономное сообщество в Испании) — там его готовили из смешанного с водой уксуса, черствого хлеба, оливкового масла и чеснока.
Блюдо было основной пищей тех, кто работал в поле, среди крестьян даже выбирался отдельный gazpachero — человек, который готовит гаспачо на всех.
Помидоры появились в гаспачо только в начале XIX века.
Само слово «гаспачо», по одной из версий, произошло от мосарабского слова «caspa», что значит «остатки», ведь для приготовления супа использовались остатки той еды, которая хранилась дома.
Сегодня же скромный суп бедняков и полевых работ стал настолько популярен, что его подают в первоклассных ресторанах.
Для приготовления гаспачо вам понадобятся:
- помидоры — 450 г
- репчатый лук — 1 головка
- консервированный перец — 1 шт.
- огурцы — 1 шт.
- томатный сок — 3 стакана
- чеснок — 4-5 зубчиков
- красный винный уксус — 1 ч. ложка
- оливковое масло — ¼ стакана
- соус табаско — по вкусу
Нарежьте половину помидоров, огурца и лука на небольшие кусочки, положите его в комбайн. Добавьте красный перец и чеснок, измельчите до состояния пюре. Переложите в миску.
Добавьте томатный сок, уксус, оливковое масло и несколько капель табаско. Хорошо перемешайте.
Из оставшихся помидоров извлеките семена и нарежьте небольшими кубиками. Также нарежьте огурец и лук, добавьте все это в суп. Посолите, поперчите и поставьте охлаждаться в холодильник.
Довга
Этот суп считается жемчужиной азербайджанской кухни. Готовится он на основе смеси нескольких кисломолочных продуктов — мацони, айрана и кефира.
Довгу едят как горячей, так и холодной, могут пить из стаканов или есть из глубоких мисок.
Подают ее обычно на азербайджанских свадьбах и других церемониях, а также едят/пьют перед между приемами пищи — считается, что он улучшает пищеварение.
Для приготовления довги вам понадобятся:
- мацони — 1,5 литра
- шпинат — 1 небольшой пучок
- укроп — 1 небольшой пучок
- зеленый лук — несколько перьев
- мята — 7-8 веточек
- сметана — 200 г
- яйца — 1 шт.
- рис — 3 ст. ложки
- соль, перец — по вкусу
Отварите рис в подсоленной воде и остудите. Промойте зелень, обсушите, обрежьте стебельки. Нашинкуйте шпинат тонкими полосками, крупно порежьте остальную зелень.
Влейте в кастрюлю мацони, добавьте сметану и яйцо, размешайте до однородности. Поставьте на огонь и доведите до закипания, непрерывно помешивая.
Как только смесь начнет закипать, добавьте в нее рис, зелень и, не прекращая помешивать, поварите еще 3-4 минуты. Посолите и поперчите по вкусу.
Если вы хотите подавать довгу холодной, остудите кастрюлю в холодной воде, а затем поставьте в холодильник на 3 часа.
В зимний, горячий, вариант довги можно добавить вареный нут и фрикадельки из баранины.