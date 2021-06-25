Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюремным заключением тем своим согражданам, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, назвав их «вредителями»

В мире разрабатывают всё новые вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала переговоры с консорциумом компаний о создании в Южно-Африканской республике центра передачи технологий для производства мРНК-вакцин против коронавируса, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я рад сообщить, что ВОЗ ведет переговоры с консорциумом компаний и учреждений о создании в Южной Африке центра передачи технологий.

В консорциум входит компания Afrigen Biologics & Vaccines, которая будет выступать в качестве центра как путем производства самих мРНК-вакцин, так и путем обучения производителя Biovac. Со временем Afrigen сможет обучать других производителей в Африке и за её пределами», — сказал глава ВОЗ на брифинге в понедельник, 21 июня. «Всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Почему вакцинация должна быть всеобщей © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Группа кубинских биотехнологических компаний BioCubaFarma сообщила 20 июня о 62%-ной эффективности вакцины Soberana 02. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что эффективность препарата превышает уровень 50%, установленный ВОЗ для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19.

На сегодняшний день кубинские специалисты разработали пять вакцин. BioCubaFarma намерена не позднее августа 2021 года произвести достаточное количество доз отечественных препаратов от коронавируса для вакцинации всего населения страны.

А 22 июня власти Кубы заявили, что разработанная в стране вакцина против коронавируса Abdala на третьей стадии клинических испытаний показала эффективность в 92,28%. Препарат разработан в Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы.

Чтобы пройти полный курс вакцинации, нужно внутримышечно ввести три дозы через определенные промежутки времени.

В Турции же 22 июня началась третья фаза испытаний отечественной вакцины от коронавируса Turkovac. Об этом сообщила Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он наблюдал по видеосвязи за вакцинацией первого добровольца в рамках испытаний.

При этом начиная с 20 июня каждый житель Турции в возрасте от 30 лет получил возможность сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день более 26,4 миллиона жителей Турции, население которой составляет 84 миллиона человек, получили как минимум первую дозу вакцины. 14,3 миллиона пациентов в стране вакцинированы полностью. Путь к вакцине. Венгрия начала прививать украинцев «Спутником V» © AFP, Tibor ILLYES / POOL / MTI

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» эффективна против «дельта»-штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии. Об этом 22 июня заявил руководитель лаборатории, разработавшей вакцину Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса», — пояснил Гущин.

Немецкая компания Siemens станет партнером фармацевтического концерна BioNTech по производству вакцины от COVID-19 в Сингапуре, сообщили в компании 23 июня. Siemens уже участвует в модернизации производства вакцины Pfizer/BioNTech в немецком Марбурге.

Намерение открыть производство в Сингапуре BioNTech анонсировал в мае 2021 года.

Очередные регионы РФ ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

Число регионов России, вводящих обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, продолжает расти. Так, власти Тульской области 19 июня потребовали от организаций, работающих в сферах образования, здравоохранения, торговли, транспорта и культуры обеспечить прививки среди как минимум 60 процентов своих сотрудников до 15 августа. Это же касается и госслужащих.

В тот же день власти Тверской области также распорядились организовать вакцинацию 60 процентов сотрудников в этих сферах до 18 августа.

А в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко обязал такие организации обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов персонала до 1 сентября. В Москве откроют пункты платной вакцинации для иностранных граждан © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

20 июня Ненецкий автономный округ (НАО) стал восьмым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан некоторых категорий. Как сообщила пресс-служба правительства НАО в соцсети «ВКонтакте», прививку обязаны получить не менее 60 процентов пожилых людей, сотрудников медицинских, образовательных учреждений, социальных служб, организаций транспорта, энергетики, госорганов и ряда других сфер.

В Мурманской области с 21 июня введена обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, социально-культурных объектов, образовательных организаций, общепита, а также госслужащих. Как сообщил оперативный штаб региона, это связано с «продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией».

О каком количестве сотрудников, подлежащих вакцинации, идет речь, не уточняется.

Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан на Кубани, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, обнародованном 23 июня. Речь идёт о работниках образовательных организаций, организаций общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, организаций туристской индустрии.

В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания. ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее обязательную вакцинацию ввели в Москве, а также Московской, Кемеровской и Сахалинской областях. При этом 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующего понедельника посещать заведения общественного питания в столице смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код. При этом доступ по QR-кодам в Москве с 28 июня не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Также не планируется вводить QR-коды для входа в торговые центры и фитнес-залы.

Хроника вакцинации в России и мире

По состоянию на 23 июня в России 16,7 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, а 20,7 миллиона — получили первый компонент препарата. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По её данным, привиты около 24,4% россиян в возрастной категории старше 60 лет. Как известно, население России составляет около 146 млн человек.

При этом в Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавируса записались около 60 тысяч человек, что стало рекордным показателем. Об этом 23 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево, отметив, что «ещё недавно мы «падали» до уровня около 6 тысяч в день, то есть практически в 10 раз разница в записях».

В тот же день первые пять автомобилей разыграли среди жителей Москвы, прошедших вакцинацию от COVID-19. ПЦР-тест, паспорт о вакцинации или что-то другое: куда и на каких условиях украинцы могут поехать летом-2021 © РИА Новости, Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

В США по состоянию на 22 июня полностью привиты от коронавируса 150 миллионов человек, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. По меньшей мере одну из двух доз вакцины получили более 177,3 миллиона американцев. Население США — 332,8 миллиона человек.

Однако в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщения СМИ о том, что администрации не удастся выполнить поставленную президентом Джо Байденом цель — обеспечить 70% взрослого населения страны хотя бы одним уколом вакцины от COVID-19 ко Дню независимости США — 4 июля.

По словам Псаки, оказалось, что вакцинировать молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет «гораздо труднее, чем более взрослых», поэтому администрация «удвоит усилия», чтобы сделать вакцину более доступной для этих возрастных групп. При этом Псаки отметила, что уже достигнута цель вакцинации одной дозой 70% американцев в возрасте 30 лет и старше.

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 июня получила вторую дозы вакцины от коронавируса. Первая прививка была поставлена главе германского правительства препаратом AstraZeneca в середине апреля, для второй прививки была выбрана вакцина Moderna. При этом ныне в Германии полностью привита от коронавируса треть населения.

23 июня в ФРГ было сделано 1,27 миллиона прививок, что стало одним из самых высоких показателей с начала прививочной кампании. Тем самым число получивших полную защиту от COVID-19 жителей страны возросло до 33,5% (днём ранее — 32,4%), число получивших первую из двух необходимых доз — до 52,2%.

К 27 июня ЕС рассчитывает привить от коронавируса по меньшей мере одной дозой вакцины 60% взрослого населения — 220 миллионов человек, сообщила 24 июня на саммите Евросоюза председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стала известна средняя цена на вакцину от COVID-19 на Украине © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Однако самый эпатажный подход к увеличению числа вакцинированных сограждан предложил президент Филиппин Родриго Дутерте. Он предупредил людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса, что те могут попасть в тюрьму.

«Выбирайте: либо поставите прививку, либо я посажу вас в тюрьму. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину… Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение», — заявил Дутерте в ходе еженедельного брифинга 22 июня.

«Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин, — продолжил он. — Езжайте в Индию или куда-нибудь в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку».

Президент Филиппин также пригрозил обратиться в Министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков людей, которые отказываются от вакцинации. По последним данным, на Филиппинах привиты от COVID-19 около 2,1 миллиона людей из 110 миллионов населения страны.