В среду, 23 июня, британский эсминец Defender нарушил государственную границу РФ накануне совместных учений с Украиной Sea Breeze. И в тот же день постоянным представителям ЕС коллеги из Германии и Франции озвучили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель наладить прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным

24 июня в Брюсселе открывается саммит Евросоюза, на котором, помимо борьбы с пандемией COVID-19, ситуации в Белоруссии и миграционного кризиса, обсудят пересмотр отношений с Россией. «Это очевидно». Ищенко о том, почему Россия именно сейчас заговорила о разрыве отношений с ЕС © РИА Новости, Нина Зотина

Байден с Путиным пообщался, а чем мы хуже?

Накануне газета Financial Times сообщила, ссылаясь на собственные дипломатические источники, что 23 июня на заседании комитета постоянных представителей ЕС послы Германии и Франции озвучили предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которую поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, пригласить на саммит президента РФ Владимира Путина.

Тем самым, как сказано в статье, они застали врасплох своих коллег. Дипломаты двух стран выступили за смягчение формулировок, касающихся России, в документе, который будет принят по итогам мероприятия, а также за изменение стратегии ЕС в отношении Москвы, налаживание более тесных связей с ней после встречи российского лидера с хозяином Белого дома Джо Байденом в Женеве 16 июня и, более того, за выборочное взаимодействие с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес.

К числу таковых Financial Times относит борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды, трансграничное сотрудничество, сотрудничество в борьбе с терроризмом, реализацию космических программ, урегулирование ситуации в Иране и Сирии.

Представители немецкого правительства отказались комментировать информацию об инициативе Меркель, однако канцлер сама подняла тему отношений с Россией. 23-го числа на пресс-конференции перед переговорами в Берлине с госсекретарем Энтони Блинкеном она приветствовала встречу Путина и Байдена, подчеркнув необходимость при всех разногласиях держать открытыми каналы для диалога.

На следующий день, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, Меркель сказала, что ЕС не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Москвой, сообществу нужно создать механизмы единого и общего ответа на её действия, поскольку государства-члены предпринимают нескоординированные между собой шаги. Меркель поблагодарила Путина о за протянутую «руку примирения» после преступлений нацистов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Одновременно с этим нам нужно определить повестку общих стратегических интересов, к примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии.

Без сомнений, ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнёрства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы», — добавила канцлер ФРГ.

Такого рода заверений в поддержке в рамках Восточного партнёрства украинским чиновникам мало. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, в эти дни находящийся с визитом в Брюсселе, на брифинге выразил мнение, что оснований для возобновления саммитов ЕС-Россия, замороженных в 2014 году из-за ситуации на Украине, нет. К тому же это будет опасным отклонением от санкционной политики Евросоюза.

В Кремле же идею о проведении совместного мероприятия оценили положительно.

«Пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Действительно, такая инициатива выдвинута Меркель и поддержана президентом Макроном, но ключевое обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов, поэтому очень важно понять, там у них есть согласие на этот счёт или нет. Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встречное предложение Путина

Российский лидер действительно всегда выступает за поддержание диалога, особенно при наличии противоречий, и выдвигает собственные варианты сотрудничества. Эксперт сказал, что сделала бы Россия, если бы сейчас в Донбассе началась полноценная война © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

В видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, открывшейся 23 июня, Путин отметил: в условиях сохранения таких глобальных угроз, как международный терроризм, риск распространения оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, а также на фоне попыток отдельных государств использовать силу для продавливания своих интересов и укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других Россия никогда не диктует свою волю другим странам, а готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем.

«Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями.

В этой связи напомню, что ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового «уравнения безопасности». Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому — продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года», — заявил Путин.

Как уточнял президент 10 ноября 2020 года на совещании с руководством Министерства обороны РФ и предприятий ОПК, переданное Соединённым Штатам предложение по выработке нового уравнения безопасности учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. Особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого «первого удара», что, на взгляд российской стороны, вообще недопустимо. Если бы не США: МИД назвал причину успеха России в разработке гиперзвукового оружия © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя», — предупредил Путин в видеообращении.

Британская провокация с украинским оттенком

То, как Россия способна дать отпор покушению на её суверенитет и безопасность, страны НАТО ощутили на себе в тот же день — 23 июня в Чёрном море чуть не произошло прямое боестолкновение сил Североатлантического альянса и России.

После завершения совместных учений сил специальных операций Украины, Великобритании и США британский эсминец с управляемым ракетным оружием Defender взял курс на Грузию по маршруту, проложенному через мыс Фиолент на юго-западе Крымского полуострова, между Севастополем и Балаклавой. Это и спровоцировало инцидент.

«В 11:52 эсминец пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ. На предупреждение не отреагировал. В связи с этим в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца Defender.

В результате в 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации», — сообщило Министерство обороны РФ. СМИ узнали, зачем британский корабль HMS Trent прибыл в Одессу © commons.wikimedia.org, Shaun Roster

Ведомство расценило опасные действия эсминца как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и вызвало в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, а в МИД РФ вызвана посол королевства Дебора Броннерт.

В свою очередь, британская сторона представила об инциденте другую версию, точнее несколько версий. Министр обороны королевства Бен Уоллес утверждает, что эсминец совершил мирный проход через территориальные воды Украины по международно признанному коридору разделения движения и безопасно покинул его в 11:45 по московскому времени.

«Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Чёрном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на Defender, и мы не признаём утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Посольство королевства в РФ утверждает, что «по эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов, он совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а описание этих событий российской стороной неточное».

Впрочем, есть ещё версия очевидцев инцидента — находившегося в тот момент на борту Defender корреспондента телекомпании BBC, специализирующегося на оборонной тематике, Джонатана Била. Он рассказал, что российская береговая охрана пыталась маневрировать, чтобы эсминец поменял курс, но тот продолжил следовать по выбранной траектории, и, более того, командование Defender осознанно вошло в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма, настаивая, что движется из Одессы в Грузию по международно признанному морскому маршруту.

По словам журналиста, Defender получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны о том, что, если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь, и в какой-то момент над эсминцем находилось более 20 самолётов ВКС РФ.

«Мы слышали выстрелы, однако сделали вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. Defender продолжил путь через территориальные воды Крыма», — сказал Бил, добавив, что примерно через час корабль вновь вошёл в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолёты. «Не подходите к Крыму». Военный эксперт о том, что сделает Россия в ответ на учения НАТО с Украиной © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Кто же врёт: британское минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское министерство обороны и британское посольство. Ну не всё же британским спецслужбам подставлять BBC. В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнёрам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

В свою очередь, корреспондент издания Daily Mail Марк Никол, тоже находившийся на борту, сообщил, что говорил капитан Defender Винсент Оуэн: в момент, когда российская сторона просила британцев сменить курс, он напоминал экипажу, что нужно придерживаться легенды — эсминец соблюдает нормы международного права, — и при этом предупредил, что, скорее всего, русские всё равно заставят Defender уйти.

Заслуженный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, бывший заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, начальником штаба авиации погранвойск России, не исключает, что Defender мог в рамках совместного учения нарушить российскую границу с целью проведения разведки или дезорганизации системы управления обороной РФ. Или, выражаясь простым языком, проверить на вшивость.

Заверениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что никакой сознательной и подготовленной провокации, как расценивает инцидент Кремль, не было, не верят даже многие британцы. Читатели газеты Daily Mail недоумевают, что вообще эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании с готовыми к телесъёмке журналистами на борту делало в Чёрном море и зачем провоцировать Россию, заходя в её воды.

«Это не случайность. Как бывший офицер навигации я могу понять торговое судно, забредшее в территориальные воды, но для современного военного судна, оснащённого сложными навигационными системами, это непростительно», — пишет пользователь Money-Liberty.

В свою очередь, читатели французской газеты Le Figaro подчёркивают, что корабль ВМС Великобритании пересёк границу России, а не Украины. Кто-то даже призвал в следующий раз топить судно-нарушителя без предупреждения.

«В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию. Путин вновь победил!» — написал один из пользователей. Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Свои 5 копеек в эту историю попыталась вставить и Украина. Глава МИД Дмитрий Кулеба написал в Twitter: «Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Чёрном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют собой постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчёркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Чёрном море».

«Украина суетится, дёргается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем. Так что вдруг настолько изменилось, чтобы ей тут же дали ПДЧ? Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть её в своих рядах», — написал член комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Аналогичной точки зрения придерживается первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров: «Если они думают, что с помощью провокации смогут прорваться в НАТО, то заблуждаются. Странам НАТО вечная проблема не нужна. А Украина несёт с собой постоянные проблемы, конфликты, осложнения ситуации. Надо натовским странам иметь такого партнёра?»

Однако вполне вероятно, что провокация с Defender имела более далекоидущую цель — накалить обстановку в преддверии совместных учений НАТО и Украины Sea Breeze, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в северо-западной части Чёрного моря (Николаевская, Херсонская и Одесская области). Всего в них примут участие представители 32 стран: 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 самолётов, 18 команд из состава сил специальных операций и боевых пловцов.

По мнению постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, под прикрытием Sea Breeze «планируется доставка на Украину современных вооружений, боеприпасов и материального имущества». Так что российская сторона будет внимательно следить за ходом учений и в случае провокаций даст решительный и жёсткий отпор, как это было накануне.