Столица Украины выполнила план по воинскому призыву. Об этом 24 июня сообщил на пресс-конференции заместитель главы Киевгоргосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев

«Город Киев выполнил тот план, который был установлен, было призвано 557 человек», — сказал чиновник, добавив, что призванные были направлены в ВСУ, в Нацгвардию и в Государственную специальную службу транспорта Украины.

План выполнен на 100%, подтвердил военный комиссар Киевского горвоенкомата Сергей Клявин. По его словам, в целом призывная кампания в столице прошла достаточно спокойно.

Комиссар также отметил высокую явку граждан на призывные участки.

«В целом мы вызывали на призывные участки по городу Киеву 49 тысяч граждан, явились более 12 тысяч граждан, жителей города Киева, из которых было призвано, отобрано по состоянию здоровья, по морально-психологическим качествам, по уровню образования, по желанию 557 граждан, которые отправлены для прохождения срочной военной службы», — рассказал Клявин.

Он добавил, что 288 человек призваны в ВСУ, в Нацгвардию — 160, в Государственную пограничную службу — 89, в Государственную специальную службу транспорта — 20. Handelsblatt: Украинские призывники бегут и на Запад, и на Восток © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, 10 719 граждан получили отсрочку от призыва, предоставив необходимые для этого документы.

«Как правило, это получение образования в высших учебных заведениях, а также по состоянию здоровья», — пояснил комиссар.

Он отметил, что в прошлые призывы были случаи, когда призываемые жаловались на «незаконное удержание». Речь шла о пребывании на сборных пунктах.

«Нас обвинили, что мы ограничиваем свободу граждан, было судебное заседание. Судебное заседание признало правомерными действия должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий…», — отметил комиссар.

Он добавил, что прямо «в зале суда эти трое граждан, они, как говорится, сбежали». После чего было открыто уголовное производство уже по статье «самовольное оставление воинской части», поскольку сборные пункты уже являются воинской частью. Сейчас проводится досудебное следствие.

Но на этот раз призыв прошёл спокойно, жалоб не было, подчеркнул Клявин. Украинские призывники массово скрываются от мобилизации © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Во время пресс-конференции был зачитан вопрос от руководителя Движения украинских пацифистов Руслана Коцабы: почему до сих пор не предусмотрено реальной возможности избегания срочной военной службы для идейных отказников-пацифистов, которые против войны и человекоубийства?

Ответ на этот вопрос дал курирующий вопросы призыва представитель Киевского военкомата Алексей Юрчук:

«Во-первых, предусмотрено законом, что граждане от 18 до 27 лет должны служить, и нет такого определения, что пацифисты. Есть только лишь альтернативная служба. Если гражданин Украины имеет какие-то религиозные убеждения, то он обращается к администрации, где создаётся комиссия по альтернативной службе. Она выдаёт решение и находит призывнику альтернативную работу, и после этого призывная комиссия принимает решение, и (человек. — Ред.) направляется на альтернативную службу», — рассказал он, добавив, что законодательством определена только такая возможность.

«Поэтому действуем в рамках закона, если будут изменения к законам, то, конечно, будем их выполнять. Пока что вот такой порядок», — согласился с этим Петр Пантелеев, подчеркнув, что работа по обеспечению призыва способствует укреплению обороноспособности страны. Украинские пацифисты заступились за Коцабу © Facebook, Руслан Коцаба

Напомним, Руслан Коцаба опубликовал в 2015 году видеоблог, призывающий бойкотировать мобилизацию для вооруженного конфликта на востоке Украины.

Коцаба был обвинен в государственной измене и препятствовании проведению военных операций, преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок от 5 до 15 лет, арестован и объявлен Amnesty International узником совести.

После 524 суток ареста и скандального судебного разбирательства он был оправдан Апелляционным судом Ивано-Франковской области и отпущен в зале суда. Однако в 2017 году Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела. Затем несколько судей и местных судов отказались от рассмотрения дела. Суд постановил вернуть официальное обвинение для дальнейшего расследования, но постановление было отменено апелляционным судом.