По всему миру распространяется индийский штамм коронавируса. В Москве растет количество пациентов с COVID-19, ограничения на работу общепита и массовые мероприятия продлеваются до 29 июня

Биолог рассказал, как жара влияет на коронавирус © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Первое место в антирейтинге стран по заболеваемости по-прежнему занимают США, где коронавирус выявили более чем у 33,5 миллиона человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 602,8 тысячи.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, там выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения, 391,9 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано почти 18,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, 507,1 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

В РФ за последние сутки диагностировали 20 182 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5,38 млн. Выздоровели 4,9 млн человек (плюс 13,5 тыс. за сутки), умерли более 131,4 тыс. (плюс 568 за сутки).

Среди россиян 30% скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения, следует из опроса ВЦИОМа. Еще 49% респондентов положительно относятся к этому решению, 16% — безразличны.

Пункты платной вакцинации от коронавирусной инфекции для мигрантов откроют около торгового комплекса «Садовод» в Москве и на базе миграционного центра.

Село Зензели в Астраханской области закрыли на карантин из-за коронавируса. Из села с населением 3 тыс. человек запретили выезд и въезд, жителей обязали самоизолироваться и выходить из дома только в аптеки, за продуктами и на работу.

В оперативном штабе сообщили, что для посещения аптек и магазинов QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, не требуются.

Для посещения летних веранд и кафе в Москве QR-код будет не нужен до 12 июля. После этого правило будет распространяться и на них. Кроме того, мэрия согласилась пускать в кафе и рестораны детей без QR-кодов и ПЦР-тестов в сопровождении родителей.

Накануне в столице ввели новые ограничения для тех, кто не привился от COVID-19 или не имеет естественного иммунитета. С 28 июня все кафе и рестораны можно будет посетить только вакцинированным или переболевшим за последние шесть месяцев, для входа потребуется QR-код. Все прочие посетители должны сдавать тесты ПЦР, которые будут действовать только три дня.

Коронавирус появился в США гораздо раньше, чем признано официально — ученые © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Следственный комитет рассматривает возможность перевода на удаленную работу сотрудников ведомства, которые не прошли вакцинацию и не имеют антител к коронавирусу, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. Студентов образовательных учреждений СК переведут на удаленное обучение, их выпускные пройдут дистанционно.

Полиция в Москве задержала трех человек, которые подозреваются в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Обязательная вакцинация для части населения введена уже в 11 из 85 регионов страны. Введение обязательной вакцинации не исключают в Минздраве Омской области, на очереди — Свердловская область.

Крупнейшие российские компании пытаются стимулировать работников делать прививки от коронавируса. Речь идет о розыгрышах призов, дополнительных выходных и приоритете привитых при распределении путевок. В частности, АЛРОСА разыгрывает среди сотрудников, прошедших вакцинацию, автомобиль Hyundai Solaris и снегоходы.

Только 20% родителей абитуриентов поддержали идею московских вузов допускать до очных занятий только привитых от коронавируса, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob. Сами студенты тоже в большинстве не поддерживают вакцинацию: прививку ради посещения вуза готов сделать только каждый четвертый.

Украина и коронавирус

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 937 новых случаев заболевания COVID-19. Из них детей — 33, медработников — 24. Также за минувшие сутки: госпитализированы 559 человек; летальных случаев 58.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 2 231 914 человек, скончались 52 181 пациент.

Ученые предложили лечить коронавирус простудой © CC0, Pixabay Алексея Данилова, это мать 66 лет и ребенок 16 лет. Он добавил, что власти думают ввести обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из России, Белоруссии, Великобритании и Индии. Он также не исключил полную остановку сообщения с некоторыми странами.

По оценкам медиков, штамм «дельта» в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм, который распространялся в большинстве стран мира этой зимой. «Дельта» вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных.

Китайская фармацевтическая компания Sinovac выделит Украине еще пять миллионов доз вакцины от коронавируса и поставит их в страну до конца июля.

Ситуация в мире

Власти Индии предупредили об опасности новейшего штамма коронавируса. По данным правительства страны, очередной вариант вируса отличается от предыдущего штамма более высокой скоростью распространения и способностью сильней поражать клетки легких.

Индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за «быстрой консолидации» поражения легких, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. По ее словам, с новым штаммом функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале прошлого года.

Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии, сбоев в работе китайских портов и других факторов, сообщила Financial Times. Цена отправки контейнера в Европу превысила $11 тыс. — в 4,5 раза больше, чем в октябре.

С июля Грузия отменяет комендантский час, введенный из-за коронавируса в ноябре, также не будет обязательным ношение масок на улицах

Премьеру Италии Марио Драги вкололи вторую дозу вакцины от коронавируса. Он выбрал препарат компаний Pfizer/BioNTech, хотя первый раз прививался вакциной AstraZeneca. О планах сменить вакцину Драги сообщил еще на прошлой неделе. Свое решение итальянский премьер объяснил тем, что после первой дозы препарата Pfizer/BioNTech у него выработалось небольшое количество антител.

От коронавируса уже привилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Она, наоборот, выбрала в качестве первого препарата AstraZeneca, а второй дозой предпочла вколоть вакцину компании Moderna.

Меркель потребовала, чтобы страны Евросоюза ввели обязательный карантин для путешествующих британцев.

«В нашей стране (в Германии. — ред.), если вы приехали из Великобритании, вы должны попасть на карантин, что введено не во всех европейских странах, и это то, что нужно изменить», — сказала она.

В последние дни Меркель критиковала Португалию, где въезд британских туристов разрешен без карантина. Кроме того, въезжать в страну без изоляции дважды вакцинированным путешественникам из Великобритании разрешают власти Франции.

Правительство Франции добавило Россию в список стран с высоким риском распространения коронавируса. Об этом в среду заявил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь. По его словам, в этот же список были также добавлены Намибия и Сейшелы.

Император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что предстоящие летние Олимпийские игры в Токио приведут к росту числа заражений коронавирусом. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.