Украина ужесточает правила въезда для прибывающих из России и еще трех стран. Виной тому так называемый индийский штамм коронавирусной инфекции

По решению Кабмина с 25 июня для прибывающих из России, Индии, Великобритании и Португалии возвращается пцр-тестирование. Ранее для граждан Украины, которые возвращались на родину, его отменили.

«На 23 июня в Украине зафиксировано два случая коронавирусной болезни, вызванной новым штаммом «Дельта». Сейчас пациенты находятся в Александровской клинической больнице Киева под контролем. Их состояние стабильное», — сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. — Для уменьшения риска распространения штамма «Дельта» в Украине гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находящимся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021».

Коварный и опасный: как распознать и лечить индийский штамм COVID-19, который уже в России и на подходе к Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Ситуация, которая сложилась, вызывает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения нового штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 по территории Украины, ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения — лиц в возрасте 60+, активизации информационно-просветительской работы среди населения о необходимости применения средств индивидуальной защиты, важности и безопасности иммунопрофилактики», — такое заявление выпустило СНБО по итогам совещания.

Тем временем партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила с радикальным предложением: полностью закрыть границы со странами, где бушует «Дельта». И в первую очередь с Россией.

«Европейская солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и в дополнение к авиа- и железнодорожным перевозкам прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и самоизоляцию», — заявление размещено на официальной странице партии в Facebook.

Однако вряд ли даже такие методы остановят мутировавший вирус. А Украине стоит готовиться к очередной волне пандемии.