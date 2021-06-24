На фоне событий большой политики малозамеченным остался интересный факт: к началу лета электоральные рейтинги «Национального корпуса» неожиданно подскочили сразу в несколько раз. Почему и за чей счет, разбиралось издание Украина.ру

Скучные цифры таковы.

Нацкорпус устроил «Марш защитников» в центре Одессы © "Таймер Одесса"

Дальше цифры начали расти. В опросе КМИС 16 — 22 апреля — 0,7% и 1,1%, а по опросу 1 — 7 июня — 0,6% и 0,9%. Все это телефонные опросы (методология оказывает свое влияние) около 2000 респондентов, что является достаточной репрезентативной выборкой.

То есть между февралем и апрелем стабильные ранее рейтинги «Нацкорпуса» возросли в 2 — 2,5 раза и с тех пор держатся примерно на том же уровне.

Понятно, что упомянутые выше цифры формальны — на уровне статистической погрешности. Но по факту два опроса показали двукратный прирост рейтинга по состоянию от начала года — это уже тенденция. Да и в отчетах КМИС отмечается, что «между февралем и апрелем прослеживается рост поддержки «Национального корпуса».

Детализация по регионам и возрастам

Опросы КМИС содержат и детализацию по регионам и группам населения. На июнь 2021 года на западе у «Нацкорпуса» 0,7% от общего числа опрошенных и 0,9% от числа определившихся и намеренных идти на выборы, в центре — соответственно, 0,5% и 0,8%, на юге — 0,7% и 1,0%, на востоке — 0,4% и 0,6%.

Опять же, отслеживая соцопросы по рейтингам «Нацкорпуса» с 2018 года, можно отметить, что по регионам выборка явно получается уже недостаточной внутри процента партии по стране в целом, и рейтинги уже начинают немного «плясать».

Тот же апрельский опрос КМИС, где цифры по стране в целом близки к июньским, дает «Нацкорпусу» иные пропорции по регионам — 0,9% от общего числа опрошенных и 1,2% от числа определившихся и намеренных идти на выборы на западе, 0,9% и 1,3% в центре, 0,4% и 0,6% на юге, 0,6% и 0,9% на востоке.

За чей счет?

«Война с РФ не закончилась»: «Нацкорпус» создает штабы в регионах © AP, Efrem Lukatsky

Для сравнения: те же УДАР Виталия Кличко и «ПроПозиция» Бориса Филатова имеют по Украине в целом по тому же 1%, притом что их возглавляют мэры богатейших городов-миллионников, хорошо известные по всей стране.

Опять же 1% — это «в среднем по больнице», по каким-то регионам меньше, а по каким-то и больше.

Напомним итоги местных выборов 25 октября 2020 года, когда «Нацкорпус» набрал 4,55% в Черкасскую городскую раду, 2,56% в Бердянскую городскую раду, 1,66% в Днепровскую городскую раду и 1,22% в Одесскую городскую раду. В первом случае партия была на грани прохождения в раду областного центра, лишь немного не дотянув до 5% барьера.

Что интересно, на упомянутых выше выборах «Нацкорпус» обходил «Свободу», хотя партия Олега Тягнибока в целом более рейтинговая, известная и богатая. В тех же Черкассах, судя по опросам, «Нацкорпус» перетянул симпатии той группы избирателей (около 5%), которая еще в 2018 году намеревалась отдать свои голоса за «Свободу».

«Нацкорпус» обвинил украинский госканал «Дом» в российской пропаганде © Facebook, Телеканал Дом

Опять же активным проведением «вышколов» и созданием Штабов обороны «Нацкорпус» занялся по регионам с 21 апреля, а масштабно даже с 27-го, то есть чуть позже проведения апрельского опроса.

Если посмотреть на данные июньского опроса, особого влияния на респондентов эти мероприятия не оказали, так явно были слишком «нишевыми». Видимо, причины все же в продолжающемся не первый год кризисе внутри «Свободы», обострившемся после местных выборов 25 октября, когда партия показала заметное падение результатов по сравнению с 2015 годом (кое-где в разы).

Правый избиратель потихоньку уходит от партии Тягнибока, а самая очевидная альтернатива ей — это «Нацкорпус».

* Организация запрещена Верховным судом РФ