В Киеве побит 75-летний температурный рекорд: по данным Гидрометцентра впервые с 1946 года отметка термометра перевалила за +34°C. Синоптики предполагают, что это не предел, и совсем скоро жителей Восточной Европы ждет еще более жаркая погода

Аномальная жара сейчас наблюдается во всей восточной части Европы. На Украине, в Белоруссии, России, Румынии, Молдове, Болгарии и Сербии ожидается жара до +35°C — причиной тому стал антициклон Zoe.

Как сообщают в Укргидрометцентре, температура воздуха будет сохраняться высокой, но местами возможны кратковременные локальные дожди и грозы — их ожидают в южных областях и в Карпатах.

Такая температура не типична для Восточной Европы и считается слишком высокой. Медики рекомендуют ограничить выход на улицу в обеденные часы, когда воздействие солнца считается самым опасным. Также стоит соблюдать питьевой режим, не пренебрегать головным убором и пользоваться солнцезащитными средствами.

Украина в огне

Как утверждают климатологи, с конца 1990-х годов на Украине не было ни одного «холодного» года — годовые показатели температуры всегда превышали норму.

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Как следствие, уже более 10 лет мы наблюдаем более теплую и короткую зиму и более жаркое и продолжительное лето.

Аномальную жару на Украине в 2007 году приравнивают к самым жестоким засухам ХХ века — в 1921 и 1946 годах. Она обусловила обмеление рек Рось, Орель, Северский Донец, Днестр и других, что усложнило водоснабжение некоторых населенных пунктов. В Полтавской области засуха привела к пылевым бурям, уничтожив посевы культур, — общий ущерб по тем временам оценивался в 12 млн гривен.

Тогда в стране погибло 10 млн га посевов зерновых, пострадало 11,5 тысячи сельхозпредприятий. Причиной стала сухая осень 2006 года и аномально теплая и малоснежная зима.

Также одним из самых запоминающихся не только для Украины, но и для всего северного полушария, стал 2010 год. Жара в этот год была вызвана малоподвижным антициклоном, сформировавшимся над центром России. В июне страну охватила нетипично жаркая погода — особенно зной свирепствовал на юго-востоке и в центре страны.

В начале августа температура достигла рекордных значений, превысив +40°C — во многих городах были перекрыты исторические температурные максимумы. Самым жарким городом стал Луганск, где столбик термометра поднялся до +42°C 12 августа.

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Знойный 2010-й

Для россиян одним из самых жарких и в связи с этим трагичных годов также стал 2010-й. Тогдашний глава Росгидромета Александр Фролов, основываясь на данных озерных отложений, заявил, что такого жаркого лета в России не было со времен Рюрика, то есть 1000 лет.

Жара 2010 года стала одной из причин массовых пожаров и привела к внушительному экономическому и экологическому ущербу. В августе температура в различных городах средней полосы России достигала 40-41°C.

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В окрестностях столицы активизировались торфяные и лесные пожары — город дважды за лето окутывал смог и запах гари. Жара перемежалась со шквальным ветром, были повалены сотни деревьев. Жара 2010 года нанесла стране убытки в размере 15 миллиардов долларов.

Всего за лето 2010 года в Москве было установлено 22 суточных температурных рекорда.

23 июля 2021 года в Москве стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений — температура достигла 34,8°C.

Нынешняя аномальная жара в России, по данным ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, была принесена мощным высоким антициклоном, который еще называют «блокирующим». По его словам, аналогичный антициклон держал 30-градусную жару практически два месяца в 2010 году. Он также отметил, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.

Жара в Белоруссии

В Белоруссии аномальная жара уже стала причиной пожара на Лукомльской ГРЭС в Витебской области. В результате были обесточены несколько подстанций.

На страну оказывает действие тот же антициклон, который сейчас «подогревает» Россию и Украину: уже сейчас на большей части республики температура достигает 33-34°C. В Могилевской и Гомельской областях ожидается даже 36°C.

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Однако специалисты фиксировали и другие проблемы: в водоемах стала гибнуть рыба, а уровень воды стремительно падал. Специалисты отмечали снижение уровня работоспособности населения в городских офисах и на предприятиях. При этом не на все сферы жара оказала негативное воздействие — увеличилось потребление пива и других прохладительных напитков, а также вентиляторов и кондиционеров.