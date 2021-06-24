Аномальная жара сейчас наблюдается во всей восточной части Европы. На Украине, в Белоруссии, России, Румынии, Молдове, Болгарии и Сербии ожидается жара до +35°C — причиной тому стал антициклон Zoe.
Как сообщают в Укргидрометцентре, температура воздуха будет сохраняться высокой, но местами возможны кратковременные локальные дожди и грозы — их ожидают в южных областях и в Карпатах.
Такая температура не типична для Восточной Европы и считается слишком высокой. Медики рекомендуют ограничить выход на улицу в обеденные часы, когда воздействие солнца считается самым опасным. Также стоит соблюдать питьевой режим, не пренебрегать головным убором и пользоваться солнцезащитными средствами.
Украина в огне
Как утверждают климатологи, с конца 1990-х годов на Украине не было ни одного «холодного» года — годовые показатели температуры всегда превышали норму.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в регионе, к которому принадлежит Украина, один из самых стремительных темпов роста температуры в мире за последние 30 лет. За этот период, утверждают ученые, температура здесь росла в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по планете.
Как следствие, уже более 10 лет мы наблюдаем более теплую и короткую зиму и более жаркое и продолжительное лето.
Аномальную жару на Украине в 2007 году приравнивают к самым жестоким засухам ХХ века — в 1921 и 1946 годах. Она обусловила обмеление рек Рось, Орель, Северский Донец, Днестр и других, что усложнило водоснабжение некоторых населенных пунктов. В Полтавской области засуха привела к пылевым бурям, уничтожив посевы культур, — общий ущерб по тем временам оценивался в 12 млн гривен.
Тогда в стране погибло 10 млн га посевов зерновых, пострадало 11,5 тысячи сельхозпредприятий. Причиной стала сухая осень 2006 года и аномально теплая и малоснежная зима.
Также одним из самых запоминающихся не только для Украины, но и для всего северного полушария, стал 2010 год. Жара в этот год была вызвана малоподвижным антициклоном, сформировавшимся над центром России. В июне страну охватила нетипично жаркая погода — особенно зной свирепствовал на юго-востоке и в центре страны.
В начале августа температура достигла рекордных значений, превысив +40°C — во многих городах были перекрыты исторические температурные максимумы. Самым жарким городом стал Луганск, где столбик термометра поднялся до +42°C 12 августа.
В отдельные дни августа 2010 года в Киеве наблюдался дым от торфяных пожаров. Информация о том, что дым принесло ветром из России, в то время также охваченной природными пожарами, не подтвердилась — торфяники горели как в Киевской области, так и в черте Киева.
Знойный 2010-й
Для россиян одним из самых жарких и в связи с этим трагичных годов также стал 2010-й. Тогдашний глава Росгидромета Александр Фролов, основываясь на данных озерных отложений, заявил, что такого жаркого лета в России не было со времен Рюрика, то есть 1000 лет.
Жара 2010 года стала одной из причин массовых пожаров и привела к внушительному экономическому и экологическому ущербу. В августе температура в различных городах средней полосы России достигала 40-41°C.
Жара вызвала серьезную пожароопасную и медицинскую ситуацию в стране, а также засуху, которой не наблюдалось почти 40 лет, — в результате нее погибло 10 млн га посевных из 48 засеянных.
В окрестностях столицы активизировались торфяные и лесные пожары — город дважды за лето окутывал смог и запах гари. Жара перемежалась со шквальным ветром, были повалены сотни деревьев. Жара 2010 года нанесла стране убытки в размере 15 миллиардов долларов.
Всего за лето 2010 года в Москве было установлено 22 суточных температурных рекорда.
23 июля 2021 года в Москве стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений — температура достигла 34,8°C.
Нынешняя аномальная жара в России, по данным ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, была принесена мощным высоким антициклоном, который еще называют «блокирующим». По его словам, аналогичный антициклон держал 30-градусную жару практически два месяца в 2010 году. Он также отметил, что погодные рекорды, установленные в европейской части страны, далеко не последние.
Жара в Белоруссии
В Белоруссии аномальная жара уже стала причиной пожара на Лукомльской ГРЭС в Витебской области. В результате были обесточены несколько подстанций.
На страну оказывает действие тот же антициклон, который сейчас «подогревает» Россию и Украину: уже сейчас на большей части республики температура достигает 33-34°C. В Могилевской и Гомельской областях ожидается даже 36°C.
Злосчастный 2010 год также стал одним из самых жарких в Белоруссии — тогда в августе в Гомеле зафиксировали 38,9°C, а в Минске — 35,6°C. В непривычно жаркий период в лесах было зафиксировано 117 пожаров, при этом такого же ущерба, как России, они не нанесли, ведь жара постоянно перемежалась с дождями.
Однако специалисты фиксировали и другие проблемы: в водоемах стала гибнуть рыба, а уровень воды стремительно падал. Специалисты отмечали снижение уровня работоспособности населения в городских офисах и на предприятиях. При этом не на все сферы жара оказала негативное воздействие — увеличилось потребление пива и других прохладительных напитков, а также вентиляторов и кондиционеров.