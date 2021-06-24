После наводнения в Керчи и Большой Ялте пошли слухи о непременном срыве курортного сезона в Крыму. Якобы инфраструктура уничтожена, погода может в любой момент преподнести неприятные сюрпризы, а еще рост заболеваемости COVID-19 и открытие авиасообщения между Москвой и Турцией – кажется, всё против Крыма

Но на деле переживать действительно стоит, но лишь о том, чтобы туристам хватило места.

Своих не бросаем

Действительно, обрушившиеся на восточный и южный берега полуострова ливни ударили по Керчи и Ялте. Первый город любили за его близость к Крымскому мосту, второй — за месторасположение и репутацию жемчужины Крыма. Теперь оба погрязли в завалах и мусоре, купание в море — под запретом, а сдававшееся в аренду жилье приходится высушивать. «Экстремальный туризм»: Царев рассказал, как затопление Крыма помогло привлечь отдыхающих © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На фоне открывшейся для россиян Турции сервисы по бронированию жилья наперебой стали озвучивать данные о массовых отказах от оплаченных в Крыму броней туристического жилья: Керчь потеряла 79% турпотока, в Ялте зафиксирован спад на 64%, в Алупке — на 50%, Саки — 50%, Феодосия — 45%, Алушта — 44%.

Но, глядя на эти цифры, важно понимать — речь идет именно о туристическом жилье. Об отмене брони в отелях, гостиницах и санаториях Крыма говорить не приходится.

Как подтверждает председатель комитета по туризму парламента республики Алексей Черняк, 90% мест в средствах размещения полуострова были куплены еще до начала курортного сезона, и россияне никогда не отказываются от того, за что уже заплатили.

«Что касается Турции, то туда действительно поедут около трех миллионов россиян. Но при населении нашей страны в 140 миллионов — это капля в море», — отмечает Черняк.

Кстати о море. После того как дождевые потоки снесли в него тонны земли, горы мусора и даже несколько автомобилей, вода у берегов Ялты остается безопасной. Специалисты Роспотребнадзора так и не нашли холеру ни в одной из взятых проб. Тем не менее, купаться в море туристам пока не рекомендуют, хотя отдыхающих наставления врачей не пугают. Ущерб от наводнения Крыма исчисляется миллиардами рублей © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи южнобережья, равно как и Керчи, полны любителей солнечных ванн.

Коронавирус не дремлет

Еще одним фактором, способным отпугнуть туриста, стал рост заболеваемости коронавирусом в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов издал на неделе указ о режиме готовности к ЧС.

Документ запрещает работу кафе и баров с 23:00 и до 8:00. До 1 сентября отменены все дискотеки и выпускные вечера. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте ограничена 50%.

А вот руководителям объектов размещения, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги рекомендовано иммунизировать 100% сотрудников, за исключением тех, кто имеет противопоказания.

Эта же норма распространяется на индивидуальных предпринимателей индустрии гостеприимства. Дешево и сердито. Где и как отдыхают украинцы летом 2021 года © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Но и это всего лишь настоятельная рекомендация. А ведь Роспотребнадзор просил сделать вакцинацию обязательной и даже сократить поток туристов в Крым. На эти меры местные власти не пошли. Отказались и от идеи пускать в республику только привитых туристов.

Взамен бизнесу и курортникам дали еще один шанс неуклонно соблюдать рекомендации по предотвращению распространения ковида: маски, дистанция, ПЦР-тесты.

Скатертью дорожка

И о тестах. Чтобы попасть в Крым, граждане Украины обязаны сдать два в течение первых пяти дней с момента пересечения границы. Оба результата нужно загрузить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Ровно такие же правила действуют и для других иностранцев. Ничего особенного для жителей сопредельного государства в Крыму придумывать не стали.

Более того, расширен круг близких родственников, к которым могут въезжать украинцы: супруги, родители, дети, братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные — все они стали веской причиной попасть в Крым. А тем, у кого еще остались вопросы, предлагают задавать их сотрудникам Пограничного управления ФСБ по телефонам: 8 (3652) 77-16-71, 8 (3652)77-16-73.

К слову, очередей на пунктах пропуска «Перекоп», «Чонгар» и «Каланчак» не наблюдается. Так что обладатели желто-голубых паспортов могут ехать в Крым беспрепятственно.

Цена удовольствия

Гордон пригрозил выдворить россиян из Крыма © Facebook/Дмитрий Гордон

На этой неделе в аэропорту Симферополя был установлен исторический рекорд по суточному трафику рейсов и пассажиропотока: 19 июня воздушная гавань приняла и отправила 268 рейсов. А в целом к середине июня пассажиропоток в главном аэропорту Крыма за неполные шесть месяцев текущего года составил два миллиона человек. В предыдущие годы аэропорт выходил на эту цифру не раньше июля.

Дело в том, что кризис международного авиасообщения и закрытие границ иностранных курортов вызвали рекордный спрос на полеты в республику. Маршрутная сеть в Крым уже достигла 63 направлений — максимального в современной истории показателя.

Нагрузка привела к тому, что руководству аэропорта пришлось частично задействовать международную зону терминала.

Теперь важно, чтобы весь этот поток отдыхающих смог уместиться на полуострове. Местные власти уже говорят, что в погоне за более дешевым отдыхом началось равномерное распределение курортников по региону.

Дешевле всего туристам обойдется проживание в санаториях Коктебеля — около 3-4 тысяч рублей за сутки. На восточном побережье полуострова цены также достигают отметки в 4 тысячи рублей. Для бюджетного отдыха подойдет посуточная аренда квартир: в среднем по Крыму их цена варьируется от 2 до 4,5 тысячи.