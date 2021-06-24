На украинском телевидении 3 июля выйдет новое шоу под названием «Большая деолигархизация». Передача будет посвящена главному детищу президента Зеленского – законопроекту о деолигархизации. Самое же интересное – шоу будет транслироваться на телеканалах «Украина» и «Украина 24», принадлежащих олигарху Ринату Ахметову

Что предусматривает «закон против олигархов»?

Еще в конце мая 2021 года в офисе президента Украины решили продвигать борьбу с олигархами в качестве главного пиар-повода для формирования позитивного имиджа Зеленского. Соответствующий законопроект поступил в Раду, но в экспертном сообществе и в обществе в целом он был воспринят скептически.

По сути, документ не содержит ничего, что могло бы существенно подорвать позиции олигархии в Украине. Зеленский против олигархов. Почему СНБО Украины ввел санкции против Фирташа и Фукса © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Если Верховная Рада примет законопроект, на Украине создадут специальный «реестр олигархов». Чтобы в него попасть, гражданин должен соответствовать как минимум трем критериям из четырех: участвовать в политической жизни, иметь влияние на СМИ, быть конечным бенефициаром монополии и иметь активы, превышающие сумму один миллион прожиточных минимумов (2 миллиарда 270 тысяч гривен или 80 млн. долларов).

Фигуранты списка получат ограничения в виде лишения возможности финансирования политических партий и участвовать в большой приватизации. Ответственные государственные чиновники вынуждены будут подавать декларацию о контактах.

Это касается президента, спикеров, премьер-министра, министров и замов, глав СБУ, генпрокуратуры, НБУ и их заместителей, судей глав Нацсовета по телерадиовещанию, АМКУ, ЦИКа, секретаря СНБО, глав НАБУ, НАПК, директора ГБР, омбудсмена, глав ОГА, военных.

Исключение наступает, если чиновник и олигарх пересекались на официальных мероприятиях и судебных заседаниях. Кроме того, олигархам нужно будет подавать декларацию о доходах, как и чиновникам.

Однако главное, что решение о внесении человека в реестр олигархов отдается на откуп СНБО, которое превратилось в чуть ли не главный управляющий орган страны. К слову, есть в проекте и интересная лазейка: в случае наличия у человека безупречной деловой репутации, он олигархом не является.

Декларации, конечно, можно потенциально использовать как рычаг влияния на олигархат, грозя уголовной ответственностью за недостоверное декларирование, но эта норма почти не работает для чиновников. Куда уж команде Зеленского тягаться с юристами крупных бизнесменов.

Не таким уж тяжёлым является запрет на участие в приватизации — олигархи зачастую оформляют активы на подставных лиц, ничто не помешает продолжить эту практику. Та же история и с финансированием партий, влиянием на чиновников и депутатов — оно осуществлялось через третьи руки. Зеленский озвучил запасной план на случай, если Рада не примет закон об олигархах © пресс-служба президента Украины

Серьезным ударом по олигархам мог бы стать запрет на владение СМИ. Изначально медиа-активы пришлось бы продавать «добропорядочным покупателям», но в итоговой версии законопроекта такая норма отсутствует. Равно как нет запретов на дальнейшее владение любыми другими активами, которыми и так уже владеют олигархи — никакой демонополизации их бизнес-империй ожидать не приходится.

Скептическое отношение к пиару Зеленского среди самих олигархов и в обществе

В самом олигархическом сообществе к инициативе Офиса президента отнеслись весьма скептически. В частности, Ринат Ахметов, комментируя ситуацию, акцентировал внимание на необходимости обеспечения равных условий для всех бизнесменов в стране.

«Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ не нуждается ни в каких преференциях. Всё, что нам нужно от любого правительства, - это честная конкуренция и равные правила игры для всех», — заявил Ахметов.

При этом представитель пресс-службы донецкого бизнесмена подчеркнула, что Ринат Леонидович себя олигархом не считает, его предприятия активно вкладывают средства в развитие социальной инфраструктуры. Что касается СМИ, то он якобы абсолютно не вмешивается в их редакционную политику, поэтому они — «независимые».

Другой олигарх, Игорь Коломойский, морально готов попасть в реестр олигархов, если закон примут в нынешней редакции.

«Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть «белой вороной» и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счёту, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь ещё и официально в реестр внесут. Костюм сошьют и нашьют на него звезду «олигарх»», — иронизировал Коломойский. Царев объяснил, чем санкции против Фирташа выгодны Коломойскому © скриншот с видео "Радіо Свобода"

В парламентских кулуарах поговаривали, что если монобольшинство не проголосует за закон, то парламент может оказаться под угрозой роспуска.

В целом, кампания по продвижению закона явно свидетельствовала, что ориентирована она именно на медийный, а не реальный эффект. На фоне невыполненных обещаний о мире на Донбассе, многочисленных коррупционных скандалов, роста уровня бедности документ создает неограниченные возможности для политического хайпа.

Спекулировать на борьбе с олигархией можно бесконечно долго, обвиняя ее в финансовом и политическом кризисе в стране.

Зеленский выражал готовность поставить закон об олигархах на референдум и активно апеллировал к мажоритарщикам в рядах партии «Слуга народа» как представителям регионов. Референдум провести власть может, но он уже не даст значимого эффекта ввиду усталости избирателей от постоянного предательства их интересов.

Из закрытых социологических данных следует: большинство граждан полагают, что закон ничего не изменит в стране. То есть киношному образу Голобородько граждане уже не доверяют.

Почему позиции олигархов непоколебимы

В целом, олигархи чувствуют себя уверенно, поскольку парламентская фракция «Слуг» буквально напичкана ставленниками Ахметова, Коломойского и Пинчука. И именно среди мажоритарщиков таковых большинство, поэтому протащить закон через парламент будет непросто.

Ринат Ахметов — от карт до телеграфного столба © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Позиции Игоря Коломойского, который изначально был главным бенефециаром правления Зеленского, сейчас несколько пошатнулись под напором администрации президента США Байдена. Ряд людей Коломойского убрали из менеджмента крупных предприятий, но самому олигарху пока ничего не угрожает: откровенный «накат» на Коломойского чреват потенциальным развалом монобольшинства и выбросом масштабного компромата в отношении Зеленского и его ближайшего окружения, который наверняка имеется у такого опытного интригана в достаточном количестве.

Виктора Пинчука также трогать будет не с руки, в виду его партнерства с миллиардером Джорджем Соросом, и, соответственно, влиянию на многие наблюдательные советы госпредприятий.

Выходит, что «большая олигархическая тройка» останется неприкосновенной.

Очевидно, что Запад требует от украинской власти перейти к тотальному «раскулачиванию» украинских финансово-промышленных групп, в особенности тех, кто проявил нелояльность администрации Джо Байдена.

Зеленский приготовил «сюрприз» за скрытую встречу с олигархом Януковича тому прекрасное свидетельство. Поэтому и ограничиваются полумерами в отношении тех, кто явно не представляет угрозы — Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

То есть деолигархизация, тиражируемая властью, превратилась в фарс, а шоу на канале первого олигарха страны лишь подчеркивает этот факт.

«Главный украинский «инвестор» передал привет своей инвест-няне. Лучший показатель борьбы Зеленского с олигархами — это то, что олигархи просто смеются и над деолигархизацией и над самим Зеленским… Ждём когда на 1+1 выпустят шоу «Право на гроші»», — считает исключенный из состава «Слуг» нардеп Антон Поляков.