Франция славится шампанским, Россия – водкой, а Белоруссия – крамбамбулей. Этот насыщенный и ароматный алкогольный напиток белорусы пьют с 18 века, но он по сей день не теряет популярности

Необычное и сложно выговариваемое название напиток получил от немецкого ликера «Крамбамбули», который производился на нескольких фабриках в Гданьске. Слово стало нарицательным: так начали называть различные крепкие спиртные напитки.

Белорусская кухня: готовим вкуснейшие драники © Фото: povarixa.ru

Строгого рецепта крамбамбули нет: каждый готовит ее по-своему и может корректировать вкус напитка. Главные ингредиенты — это водка, натуральный мед и смесь пряных трав. Правильная крамбамбуля должна быть прозрачной, умеренно крепкой и иметь золотистый оттенок.

Традиционно этот напиток подается в подогретом виде (около 37-40 градусов) — считается, что так наилучшим образом раскроется аромат и вкус настойки. Но со временем популярность обрела и холодная крамбамбуля — как альтернатива водке или коньяку. Для подачи настойки в холодном виде ее нужно охладить как минимум до 14 градусов.

Всплеск интереса к этому напитку случился в 2000-х годах — в Белоруссии даже начали производство крамбамбули по рецептам времен Великого княжества Литовского.

Для приготовления крамбамбули вам понадобятся:

- водка — 500 мл

- вода — 250 мл

- мед — 3 ст. ложки

- корица — 1 палочка

- гвоздика — 3 соцветия

- душистый перец — 3 горошины

- мускатный орех — 1 щепотка

- черный перец — 3 горошины.

Растолките в ступке гвоздику, душистый перец и мускатный орех. В сотейник с толстым дном вылейте по 250 грамм воды и водки, добавьте измельченные специи и палочку корицы. Немного перемешайте и поставьте на огонь.

Белорусская кухня: рецепт жура © Фото: marshryt.by/

Процедите настойку, пропустив через несколько слоев марли, добавьте к ней горошины черного перца. Плотно закройте и оставьте в прохладном месте на 7-10 дней.

Перед тем, как снимать пробу, процедите или перелейте в другой графин, стараясь не потревожить осадок.

Приятного аппетита!