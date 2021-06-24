Из-за неблагозвучного названия это древнее славянское блюдо было несправедливо забыто. А ведь дрочёна – это отличный завтрак и заслуживающая внимания альтернатива омлету

Дрочёна (а также драчёна, драчена, драченка) была популярна в украинской, русской и белорусской кухнях. Готовится она на основе яиц, замешанных на молоке или простокваше с крупой или мукой.

Иногда в блюдо добавляли тертый картофель — получалась своеобразная картофельная запеканка.

Украинская кухня: рецепт чесночных пампушек к борщу © Фото: eda.ru

Известно, что у дрочёны было ритуальное значение: с ней ходили на кладбище в дни поминовения. Такая традиция до сих пор сохранилась у православных христиан в некоторых частях России.

Упоминание этого блюда можно встретить даже в стихах Сергея Есенина:

Пахнет рыхлыми драчёнами;

У порога в дёжке квас,

Над печурками точёными

Тараканы лезут в паз.

Для приготовления дрочёны вам понадобятся:

- яйца — 3 штуки;

- молоко — 50 мл;

- сметана — 1 ст. ложка;

- мука пшеничная — 1 ст. ложка;

- сливочное масло, соль и начинка — по вкусу.

Отделите белки от желтков, взбейте белки с солью до мягких пиков.

Украинская кухня: готовим казацкий кулеш © Фото: 1000.menu

Аккуратно вмешайте в массу с желтками взбитые белки и разложите её в ёмкости для запекания. Дно и стенки посуды предварительно нужно смазать сливочным маслом.

Если вы хотите сделать дрочёну с начинкой, то сначала нужно выложить часть массы, затем начинку, а затем оставшуюся смесь. Начинка может быть любой — от мяса и овощей до ягод и фруктов.

Ставим формы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем до золотистой корочки. Сверху поливаем растопленное сливочное масло и подаём к столу.

Приятного аппетита!