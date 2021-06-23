В среду, 23 июня, партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила полностью закрыть границу с Россией – в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Из заявления партии, размещённого на официальной странице в Facebook, следует, что Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которому украинская власть абсолютно не готова.

«Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не принять жесткие меры по сдерживанию болезни на границе.

«Европейская Солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и самоизоляцию», — призывает партия Порошенко. Порошенко собрался в Турцию «противодействовать российской агрессии» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Также «Евросолидарность» традиционно раскритиковала действия властей и лично Зеленского за провал в борьбе с последствиями пандемии. Несмотря на высокие потери — около 20 тысяч умерших и 750 тысяч инфицированных — программа по вакцинации в Украине проходит вяло. За весь период кампании две фазы прививки получили только 1% населения страны, в то время как в европейских странах привиты до половины граждан.

Если требования партии «Европейская солидарность» будут услышаны и граница закроется, десятки тысяч украинцев снова окажутся заложниками политических решений Украины.

Напомним, что 16 июня украинское правительство упростило для украинцев порядок въезда на территорию Украины. В частности, теперь по возвращению домой из-за границы украинцы могут не предъявлять отрицательный ПЦР-тест, а также не регистрироваться в программе социального мониторинга «Дiй Вдома».

Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ в Донбассе и на границе с Крымом. Отмену прежних требований объясняют тем, что Украина находится в «зеленой зоне» по уровню заболеваемости коронавирусом.

Тем временем на автомобильных пунктах пограничного контроля скопились очереди. В связи с летними каникулами и отпусками активизировался туристический поток из Украины в Россию и обратно.

Коварный и опасный: как распознать и лечить индийский штамм COVID-19, который уже в России и на подходе к Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Пересекал сегодня Бачевск Троебортное (Из Украины в Россию) гражданин Украины на личном авто. В три часа ночи подъехал к таможне с украинской стороны, в восемь утра выехал из российской. Народу тьма», — подобными сообщениями полны социальные сети.

Росту «сухопутного» пассажиропотока способствовало также прекращение авиасообщения между Россией и Украиной через Белоруссию. Напомним, Украины закрыла свое авиапространство для белорусских авиакомпаний до 30 июня.