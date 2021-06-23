Из заявления партии, размещённого на официальной странице в Facebook, следует, что Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которому украинская власть абсолютно не готова.
«Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не принять жесткие меры по сдерживанию болезни на границе.
«Европейская Солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.
Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и самоизоляцию», — призывает партия Порошенко.
Также «Евросолидарность» традиционно раскритиковала действия властей и лично Зеленского за провал в борьбе с последствиями пандемии. Несмотря на высокие потери — около 20 тысяч умерших и 750 тысяч инфицированных — программа по вакцинации в Украине проходит вяло. За весь период кампании две фазы прививки получили только 1% населения страны, в то время как в европейских странах привиты до половины граждан.
Если требования партии «Европейская солидарность» будут услышаны и граница закроется, десятки тысяч украинцев снова окажутся заложниками политических решений Украины.
Напомним, что 16 июня украинское правительство упростило для украинцев порядок въезда на территорию Украины. В частности, теперь по возвращению домой из-за границы украинцы могут не предъявлять отрицательный ПЦР-тест, а также не регистрироваться в программе социального мониторинга «Дiй Вдома».
Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ в Донбассе и на границе с Крымом. Отмену прежних требований объясняют тем, что Украина находится в «зеленой зоне» по уровню заболеваемости коронавирусом.
Тем временем на автомобильных пунктах пограничного контроля скопились очереди. В связи с летними каникулами и отпусками активизировался туристический поток из Украины в Россию и обратно.
В очереди на границе пассажиры простаивают по несколько часов.
«Пересекал сегодня Бачевск Троебортное (Из Украины в Россию) гражданин Украины на личном авто. В три часа ночи подъехал к таможне с украинской стороны, в восемь утра выехал из российской. Народу тьма», — подобными сообщениями полны социальные сети.
Росту «сухопутного» пассажиропотока способствовало также прекращение авиасообщения между Россией и Украиной через Белоруссию. Напомним, Украины закрыла свое авиапространство для белорусских авиакомпаний до 30 июня.