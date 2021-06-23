В белорусской кухне посоревноваться в популярности с драниками может разве что картофельная бабка – еще одно сытное блюдо из «бульбы»

Картофельная бабка — это запеканка из тертого сырого картофеля со шкварками, жареным луком, грибами и другими добавками.

Свое название блюдо получило от одноименной шляхетской пасхальной выпечки из сдобного теста. Запеканку в белорусскую кухню принесли евреи: рецепт привычного «кугеля» из моркови, тыквы и кабачков в Белоруссии претерпел изменения из-за огромной популярности картофеля.

Белорусская кухня: готовим хрустящие зуцы © Фото: gastronom.ru

Классическую картофельную бабку раньше запекали в чугунных горшках — «чыгунках». Но современные бабки запекают в глубоких противнях или сковородках, а также в глиняных горшочках.

Ломтики бабки обязательно подают горячими, со сметанным или грибным соусом, а также с домашними соленьями. Также бабку запивают холодным молоком.

Для приготовления картофельной бабки вам понадобятся:

- картофель — 10 штук

- свиной фарш — 500 грамм

- лук — 3 головки

- пшеничная мука — 1 ст. ложка

- молотый черный перец, соль, растительное масло.

Белорусская кухня: готовим вкуснейшие драники © Фото: povarixa.ru

Смажьте маслом глубокую сковороду, форму или горшочки, выложите в нее массу и запекайте в духовке примерно 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте со сметаной и холодным молоком.

Приятного аппетита!