Картофельная бабка — это запеканка из тертого сырого картофеля со шкварками, жареным луком, грибами и другими добавками.
Свое название блюдо получило от одноименной шляхетской пасхальной выпечки из сдобного теста. Запеканку в белорусскую кухню принесли евреи: рецепт привычного «кугеля» из моркови, тыквы и кабачков в Белоруссии претерпел изменения из-за огромной популярности картофеля.
К концу XIX века картофельная бабка стала привычным блюдом на столах не только евреев, но и белорусов, украинцев и литовцев. Последние, к слову, называют блюдо «кугелис».
Классическую картофельную бабку раньше запекали в чугунных горшках — «чыгунках». Но современные бабки запекают в глубоких противнях или сковородках, а также в глиняных горшочках.
Ломтики бабки обязательно подают горячими, со сметанным или грибным соусом, а также с домашними соленьями. Также бабку запивают холодным молоком.
Для приготовления картофельной бабки вам понадобятся:
- картофель — 10 штук
- свиной фарш — 500 грамм
- лук — 3 головки
- пшеничная мука — 1 ст. ложка
- молотый черный перец, соль, растительное масло.
Очистите картофель, натрите его на средней терке вместе с луковицей, добавьте муку и соль. Оставшийся лук мелко нарежьте и вместе с фаршем обжарьте в растительном масле до золотистого цвета, смешайте с картофельной массой.
Смажьте маслом глубокую сковороду, форму или горшочки, выложите в нее массу и запекайте в духовке примерно 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Подавайте со сметаной и холодным молоком.
Приятного аппетита!