В конце июня на Украине наконец-то закончились проливные дожди, а температура поднялась до +30 градусов. Украинцы решили отдыхать, пока погода и природа дали такую возможность

Немногочисленный украинский средний класс рвется в Турцию и Египет, зачастую приобретая поддельные сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов.

Большинство же украинцев рассчитывают отдохнуть в своей стране. Ранее миллионы ехали летом в Крым, знакомый и полюбившийся им с детства. Сейчас же коронавирусные ограничения позволяют въезжать туда только тем гражданам Украины, у которых в РФ есть вид на жительство или близкие родственники.

До пандемии Крым посещали около 1,5 миллиона граждан Украины в год, но это число включало и «гастарбайтеров», подрабатывавших на курортах.

По данным июньского опроса службы Gradus Research, 31,6% украинцев, планирующих отпуск летом 2021 года, намерены провести его на даче; 27,9% собираются посетить туристические места Украины. 19,7% опрошенных в целом откажутся от полноценного летнего отдыха в связи с карантином и действующими ограничениями из-за пандемии. Открытие курортного сезона на украинской базе отдыха закончилось массовым побоищем © CC0, Pixabay

Однако 72,8% респондентов заявили, что отсутствие отдыха или сокращенный отпуск в той или иной мере влияет на их работоспособность и состояние здоровья.

Ключевые критерии, по которым украинцы выбирают место для отдыха: цена (64,3%), личный опыт в прошлом (42,1%), отзывы знакомых (37,6%), репутация места (34,7%), отзывы в интернете (21,3%), комфорт (18,3%), фактор качества (12,7%).

Украинская служба «Оперативная социология» по заказу Министерства культуры и информационной политики тоже провела исследование, показавшее, что 36,5% украинцев предпочитают отдых на природе в своем регионе (лес, река, озеро). 27,7% интересуются пляжным отдыхом, а 12,3% предпочитают горы.

Около 7% предпочитают городской туризм. У этой категории на первом месте стоит посещение Киево-Печерской лавры, а на втором — центр Львова («Старый город»). При этом мужчины отдают больше предпочтение отдыху на природе, а женщины — пляжному.

Самым популярным туристическим направлением в министерстве называют Одесскую область. В прошлом году она тоже занимала первое место — ее посетили 1,6 миллиона отдыхающих, несмотря на коронавирусные ограничения. Отдых во время пандемии. В каких странах украинцы могут отдохнуть или заработать © Julia Volk/Pexels

Одесская область является также излюбленным местом отдыха туристов из соседней Молдавии — для них это ближайшее морское побережье. В прошлом году около миллиона молдаван посетили Украину и две трети из них — Одессу и область.

Исследование также показало, что 78,5% жителей Украины еще не были в отпуске в этом году, а более половины уходить в отпуск даже не планируют. У двух третей опрошенных просто не хватает средств куда-то ехать.

Говоря о прошедшем отпуске, 82% респондентов сообщили, что провели его на Украине. Из них 47% отдыхали дома, почти 25% — в пределах своей области, остальные — в других регионах страны.

Также в июне исследование компании OLX по наиболее популярным поисковым запросам показало, что большинство запросов касалось поиска жилья у моря. На первом месте стоит Одесса, на втором — Черноморск (бывший Ильичевск Одесской области), на третьем — Бердянск в Запорожской области.

Самым бюджетным вариантом отдыха при съеме жилья сайты недвижимости называют Очаков Одесской области, где аренда домика стартует от 180 грн (550 руб.) в сутки.

Остаются популярными, хотя и в меньшей степени, поездки на минеральные воды в Карпаты. Здесь самыми бюджетными являются курорты Славского Львовской области, где домики для отдыхающих сдаются от 250 грн (760 руб.) в сутки. Пандемия несколько даже сбила цены в сравнении с прошлыми годами. Морские блохи и медузы: на Азовском море туристы столкнулись с нашествием «местных жителей» © pixabay

Однако в «раскрученных» украинских курортах вроде Затоки, Кирилловки (Одесская область), Бердянска и карпатского Трускавца цены зачастую выше, чем в Греции и Турции.

«Я работаю в туристическом агентстве уже 3 года, и не один раз слышала фразу: "Отправьте нас в Турцию или Египет, а то Бердянск мы не можем себе позволить"», — рассказывает менеджер по туризму Екатерина Тимонова.

Такой подход к ценообразованию на раскрученных курортах связан прежде всего со стремлением «отбить» расходы пусть на одном редком, но богатом туристе, чем на 10 туристах среднего достатка.

Большинство украинских туроператоров не желают заниматься внутренним туризмом, заявляя об убыточности этого направления. Украинцы преимущественно самостоятельно выбирают место, покупают билеты, снимают жилье, договариваются об услугах, поскольку вынуждены максимально экономить.

Основная проблема, с которой сталкиваются украинские туристы на родине и которую обычно приумножают сами, — мусор. В водоемах, в лесах, каньонах, в горах.

Украина и Турция усилят общую туристическую сферу © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

На втором месте по жалобам на туристических форумах стоит хамство обслуживающего персонала. Полиция также предупреждает о частых случаях мошенничества: украинским туристам через поддельные сайты нередко продают путевки в несуществующие отели или базы отдыха.

Хотя на Украине есть тысячи великолепных архитектурных, природных и исторических памятников, но возле многих из этих достопримечательностей отсутствует какая-либо инфраструктура. Так, чтобы попасть в живописный Таракановский форт, где когда-то проходила граница между Российской и Австро-Венгерской империей (нынешняя Ровенская область), придется ехать по полнейшему бездорожью, а на месте встретить многочисленные ямы от деятельности «черных археологов».

Желающих посетить Букский каньон в Черкасской области предупреждают об ужасных дорогах в этом регионе. Туристы могут рассчитывать здесь только на ночлег в своей палатке, удобства «за кустом» и продукты в двух сельских магазинах.

Популярностью пользуется также отдых на глубоководном Черепашинском карьере в Винницкой области, но туристу придется запастись средствами от комаров, закупить провизию и воспользоваться палаткой. Туристическая инфраструктура представлена лишь одним летним кафе.

В целом же большинство жителей самой бедной страны европейского континента либо не могут себе позволить отдых раз в год, либо предпочитают проводить его дома, либо же используют самый бюджетный вариант отдыха «дикарем».