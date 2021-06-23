Как отмечает автор, 30 апреля была закрыта АЭС «Индиан-Пойнт», расположенная в 30 милях от Нью-Йорка:
«В течение десятилетий предприятие обеспечивало подавляющую часть безуглеродного электричества в городе, а также создавало надёжные, защищённые профсоюзом рабочие места для почти тысячи человек. Федеральные регулирующие органы считали электростанцию совершенно безопасной».
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, выступавший за закрытие данной АЭС, заявил, что это «большой шаг к достижению наших агрессивных целей в области чистой энергии».
Однако, пишет автор статьи, оптимизм губернатора несовместим с недавно опубликованными данными, согласно которым за первый полный месяц без АЭС средняя интенсивность выбросов углерода в атмосферу в масштабе штата увеличилась на 46% по сравнению с тем временем, когда «Индиан-Пойнт» работала. Таким образом, «Нью-Йорк заменил экологически чистую энергию «Индиан-Пойнт» на источники ископаемого топлива, такие как природный газ».
Автор считает подобные меры по закрытию АЭС из опасений по поводу их безопасности «кошмаром» и приводит пример Германии, где АЭС в 2000 году вырабатывали около трети всей электроэнергии страны. Однако в результате кампании, возглавляемой партией «Зелёных», была принята программа постепенного закрытия атомных электростанций, и в 2020 году доля вырабатываемой на АЭС электроэнергии упала до 11%.
Ссылаясь на доклад американской НКО «Национальное бюро экономических исследований», автор указывает, что данный шаг привёл к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 36 миллионов тонн ежегодно.
Нью-Йорк и Германия, отказываясь от АЭС, заявляют, что одновременно с этим они увеличивают инвестиции в источники возобновляемой энергии. Однако, отмечает автор, после закрытия первых АЭС в Германии выбросы углекислого газа в атмосферу увеличились, поскольку снижение выработки электроэнергии пришлось компенсировать за счёт строительства ТЭС, работающих на угле.
Закрытие АЭС «Индиан-Пойнт» в Нью-Йорке привело к строительству трёх новых ТЭС на природном газе. А инвестиции Германии в источники возобновляемой энергии на деле не приводят к уменьшению выбросов в атмосферу, поскольку они всего лишь компенсируют уменьшение выработки электроэнергии в результате закрытия АЭС. Выбросы углекислого газа в атмосферу в Германии выше, чем в среднем по ЕС.
Однако, считает автор, даже более агрессивные инвестиции в возобновляемые источники энергии не решили бы проблему Германии. Только некоторым странам удалось существенно уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу энергетической отраслью, и во всех случаях это было достигнуто в основном за счёт АЭС или ГЭС; возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, имели, в большей или меньшей степени, вспомогательное значение.
ГЭС и АЭС являются «твёрдыми» производителями безуглеродной электроэнергии, не зависящими от капризов погоды.
Так почему же, спрашивает автор, существует такая враждебность в отношении ядерной энергетики даже перед лицом угрозы глобального потепления?
Антиядерная «паранойя», по мнению публициста, частично объясняется существующей со времён холодной войны ассоциацией между ядерной энергией и ядерным оружием. Однако автор приводит пример использования радиоактивных веществ в медицине, когда такой ассоциации уже не возникает. Он также утверждает, что пора выступить против «народных сказок о Чернобыле и других бедствиях, которые просто не могут повториться благодаря современным технологиям».
По словам автора, строящиеся и многие существующие реакторы спроектированы с использованием систем пассивной безопасности, которым «не нужно активное вмешательство человека или компьютера для отключения в случае аварийной ситуации». В статье цитируются слова научного журналиста Ли Филлипса о том, что для современных реакторов «физически не более возможно расплавиться, чем для мячей самопроизвольно закатиться на холм».
Опасения по поводу ядерных отходов автор называет «законными», «но общественное мнение основывается на устаревшей информации. Количество отходов, производимых АЭС, резко сократилось, а большая часть того, что остается, может быть переработана для выработки большего количества электроэнергии». Кроме того, возобновляемые источники энергии тоже производят отходы — например, солнечная энергетика использует кадмий, свинец и мышьяк, которые, в отличие от ядерных отходов, со временем не теряют своей токсичности.
В статье приводятся данные опроса, согласно которым 50% американцев согласны со строительством новых АЭС. Кроме того, автор, представляющий крайне левый фланг американского политического спектра, ссылается на мнение других левых политиков, согласных с широким использованием ядерной энергетики.
Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес «оставляет дверь для ядерной энергетики открытой». Ещё более твёрдо выступают в поддержку ядерной энергетики Лейбористская партия Великобритании во главе с Джереми Корбином, бывший президент Бразилии, социалист Лула да Силва и бывший президент Боливии, социалист Эво Моралес.
Статья заканчивается призывом не закрывать АЭС, «пока у нас не будет чистой, надёжной и масштабной альтернативы» этому источнику энергии.