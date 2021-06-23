Американский публицист и издатель Баскар Сункара со страниц газеты «Гардиан» выступил в поддержку атомной энергетики, поясняя, что все опасения по этому поводу уже давно устарели

Как отмечает автор, 30 апреля была закрыта АЭС «Индиан-Пойнт», расположенная в 30 милях от Нью-Йорка:

«В течение десятилетий предприятие обеспечивало подавляющую часть безуглеродного электричества в городе, а также создавало надёжные, защищённые профсоюзом рабочие места для почти тысячи человек. Федеральные регулирующие органы считали электростанцию совершенно безопасной».

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, выступавший за закрытие данной АЭС, заявил, что это «большой шаг к достижению наших агрессивных целей в области чистой энергии». Президент Украины решил развивать атомную энергетику © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Однако, пишет автор статьи, оптимизм губернатора несовместим с недавно опубликованными данными, согласно которым за первый полный месяц без АЭС средняя интенсивность выбросов углерода в атмосферу в масштабе штата увеличилась на 46% по сравнению с тем временем, когда «Индиан-Пойнт» работала. Таким образом, «Нью-Йорк заменил экологически чистую энергию «Индиан-Пойнт» на источники ископаемого топлива, такие как природный газ».

Автор считает подобные меры по закрытию АЭС из опасений по поводу их безопасности «кошмаром» и приводит пример Германии, где АЭС в 2000 году вырабатывали около трети всей электроэнергии страны. Однако в результате кампании, возглавляемой партией «Зелёных», была принята программа постепенного закрытия атомных электростанций, и в 2020 году доля вырабатываемой на АЭС электроэнергии упала до 11%.

Ссылаясь на доклад американской НКО «Национальное бюро экономических исследований», автор указывает, что данный шаг привёл к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 36 миллионов тонн ежегодно.

Нью-Йорк и Германия, отказываясь от АЭС, заявляют, что одновременно с этим они увеличивают инвестиции в источники возобновляемой энергии. Однако, отмечает автор, после закрытия первых АЭС в Германии выбросы углекислого газа в атмосферу увеличились, поскольку снижение выработки электроэнергии пришлось компенсировать за счёт строительства ТЭС, работающих на угле. Атомный ренессанс в Европе. АЭС на сегодня самый надежный способ получения энергии © enriquelopezgarre/Pixabay

Закрытие АЭС «Индиан-Пойнт» в Нью-Йорке привело к строительству трёх новых ТЭС на природном газе. А инвестиции Германии в источники возобновляемой энергии на деле не приводят к уменьшению выбросов в атмосферу, поскольку они всего лишь компенсируют уменьшение выработки электроэнергии в результате закрытия АЭС. Выбросы углекислого газа в атмосферу в Германии выше, чем в среднем по ЕС.

Однако, считает автор, даже более агрессивные инвестиции в возобновляемые источники энергии не решили бы проблему Германии. Только некоторым странам удалось существенно уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу энергетической отраслью, и во всех случаях это было достигнуто в основном за счёт АЭС или ГЭС; возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, имели, в большей или меньшей степени, вспомогательное значение.

ГЭС и АЭС являются «твёрдыми» производителями безуглеродной электроэнергии, не зависящими от капризов погоды.

Так почему же, спрашивает автор, существует такая враждебность в отношении ядерной энергетики даже перед лицом угрозы глобального потепления?

Антиядерная «паранойя», по мнению публициста, частично объясняется существующей со времён холодной войны ассоциацией между ядерной энергией и ядерным оружием. Однако автор приводит пример использования радиоактивных веществ в медицине, когда такой ассоциации уже не возникает. Он также утверждает, что пора выступить против «народных сказок о Чернобыле и других бедствиях, которые просто не могут повториться благодаря современным технологиям».

По словам автора, строящиеся и многие существующие реакторы спроектированы с использованием систем пассивной безопасности, которым «не нужно активное вмешательство человека или компьютера для отключения в случае аварийной ситуации». В статье цитируются слова научного журналиста Ли Филлипса о том, что для современных реакторов «физически не более возможно расплавиться, чем для мячей самопроизвольно закатиться на холм».

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В статье приводятся данные опроса, согласно которым 50% американцев согласны со строительством новых АЭС. Кроме того, автор, представляющий крайне левый фланг американского политического спектра, ссылается на мнение других левых политиков, согласных с широким использованием ядерной энергетики.

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес «оставляет дверь для ядерной энергетики открытой». Ещё более твёрдо выступают в поддержку ядерной энергетики Лейбористская партия Великобритании во главе с Джереми Корбином, бывший президент Бразилии, социалист Лула да Силва и бывший президент Боливии, социалист Эво Моралес.

Статья заканчивается призывом не закрывать АЭС, «пока у нас не будет чистой, надёжной и масштабной альтернативы» этому источнику энергии.