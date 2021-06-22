Россия проиграла Дании на чемпионате Европы по футболу – с разгромным счетом. Болельщики негодуют! Но что они сделали для победы своей команды? И что могли сделать?

О причинах того, что сборная России никогда не выигрывала ни чемпионатов Европы, ни мира, говорить можно много. Есть масса экспертов, которые прекрасно в этом разбираются.

Но есть один аспект, который, как правило, обходят стороной: не упоминают, замалчивают, игнорируют, считают маловажным — психологическую усталость.

Любой, кто более-менее профессионально занимался спортом, знает: чтобы был рост результатов, нужно выдерживать баланс нагрузки и восстановления. Если совсем по-простому, нагрузка истощает организм, после чего следует отдых, во время которого организм восстанавливается. Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов

Причем организм так устроен, что может восстанавливаться выше того уровня, что был до нагрузки, — становиться сильнее, быстрее, выносливей. Это называется гиперкомпенсация.

Однако если в период восстановления дать нагрузку, возможен откат к уровню ниже, чем до нагрузки. К чему эти подробности? К тому, что нагрузка, влияющая на восстановление, не только физическая, но и психологическая.

Давно доказано и подтверждено, что дополнительная психологическая нагрузка истощает человека не меньше занятий со штангой, что негативно сказывается на спортивных результатах.

Есть еще один психологический аспект, который влияет на человека. Он лучше всего виден в новомодном киберспорте. Там физических нагрузок, подобных футболу, нет в принципе, на первое место выходит умственное и эмоциональное состояние. И те, кто играет в такие игры, как Counter-Strike (призовые фонды на многочисленных коммерческих турнирах уже достигают $1,5 млн, и это только начало), постоянно используют термин «дизморалить».

Дизморалить — значит ругать игрока своей команды, обвинять в криворукости, слабости, обзывать грузом на шее команды и т.д. По сути это верный путь к поражению, так как не позволяет раскрыть потенциал команды в полной мере. Сейчас это знает каждый киберспортсмен.

Более того, это знает каждый мальчик или мужчина, когда-либо игравший в футбол или любой другой командный вид спорта. В России, в СССР, в любой стране мира. Руслан Мармазов: Украина намеренно делает все, чтобы в России не хотели за нее болеть © Олег Измайлов

Что же случилось во время чемпионата Европы по футболу? То же самое, что во время любого футбольного первенства с участием российской команды. Многие спортивные эксперты, заслуженные футболисты, комментаторы «дизморалили» собственную команду. Причем как после поражения от Бельгии, так и после победы над Финляндией.

«Игры нет», «С таким футболом нам нечего делать на чемпионате Европы», — в такой тональности существовал футбольный дискурс.

Причем не только лидеры мнений говорили об этом. И простые болельщики выражались исключительно в таком ключе.

Заметьте: играть выходят футболисты, тренировочный процесс организовывают тренеры, массажисты и прочий персонал команды работает над успешным восстановлением спортсменов. Федерация футбола выделяет деньги, которые ей, в свою очередь, выделяет правительство и спонсоры.

Единственный аспект, на который могут повлиять болельщики — в широком смысле, ведь футбольные эксперты тоже переживают за команду, — это психологическое состояние команды.

И традиционно, десятилетиями, болельщики влияют негативно. Это напоминает самовоспроизводящееся пророчество, когда действия предсказывающего прямо влияют на процесс и ведут к тому результату, который предсказывается.

Спели гимн Украины: как в Питере болеют за украинскую сборную по футболу © Украина.ру

Я считаю, что болельщикам нужно осознать: в сборной играют не боги, они не могут разорвать всех и вся. Если россияне действительно считают, что это их команда, они должны наконец перестать добавлять психологической нагрузки футболистам и попытаться им помочь победить.

Поддержать свою команду есть масса способов, но для начала — перестать ругать и предсказывать поражения. Даже самая слабая команда может победить, если выйдет с правильным настроем. И помочь создать этот настрой болельщики могут.