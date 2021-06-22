В ДНР произошла долгожданная смена инвестора: вместо Сергея Курченко и ВТС («Внешторгсервис»), который СМИ связывают с его именем, с семью донецкими металлургическими и коксохимическими предприятиями, теперь будет работать российский бизнесмен Евгений Юрченко

Это крайне важное изменение, потому что именно металлургия — одна из основных отраслей экономики ДНР и ЛНР.

В 2017 году, когда украинские праворадикалы во главе с Семеном Семенченко начали экономическую блокаду ДНР и ЛНР, не давая поставлять на Украину металл и уголь (власть во главе с Петром Порошенко в итоге поддержала эту акцию), республики перевели во внешнее управление предприятия металлургической, коксохимической и угольной промышленности.

Для работы с этими активами и был создан ВТС. Увы, эта структура проявила себя не лучшим образом. Рабочие и специалисты вскоре перестали получать зарплату в полном объеме и, как следствие, начали увольняться с предприятий. Многие специалисты уехали в Россию. Глава ДНР назвал цели Донбасса в отношении РФ © из личного архива Дениса Пушилина

Изменение ситуации в металлургии

О том, как смена инвестора повлияет на экономическую ситуацию в республике, на днях донецким и российским СМИ рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Прежде всего, как пояснил глава ДНР, будет погашена многомесячная задолженность по заработной плате, которая вела к социальной напряженности. Так, первый транш прошел еще две недели назад.

«Он прошел в прошлый четверг и равнялся по факту 135% месячного оклада. Это сумма, которая фигурировала в договоренностях, первая сумма. И в течение трех месяцев будут погашены все задолженности, которые накопились перед сотрудниками за последний период. Это для тех, кто работает. Для тех, кто не работает, будут погашены задолженности в течение полугода.

Но сохраняется такая опция: если человек возвращается на работу, то ему в течение трех месяцев возвращается задолженность по заработной плате. Это все в рамках договоренностей с инвестором», — рассказал Пушилин.

Пушилин анонсировал прямые поезда из Донецка в Москву, Санкт-Петербург и Крым © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При этом инвестор, по словам главы ДНР, взял на себя обязательство не только погасить задолженности по зарплате, но и инвестировать в модернизацию предприятий.

«За последние годы никакой оптимизации у нас не было. А с учетом конъюнктуры рынка последних лет и прошлого очень тяжелого «ковидного» года цена на металл на мировых рынках и на сырье была крайне невыгодна не только для наших предприятий.

Тем не менее, такой инвестор найден, работа проводится. Думаю, на этой неделе мы увидим еще несколько определенных шагов», — сообщил Пушилин.

Юрченко: кто он?

По сообщению СМИ, Евгений Юрченко — российский гражданин. Родился в Воронеже. Ему 53 года. Член совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и собственник управляющей компании «Финансовые активы».

Имеет солидный управленческий опыт. Два года — с 2007 по 2009 — был управляющим Тамбовского отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. Следующие два года — 2009-2010 — был гендиректором корпорации «Связьинвест». В 2013 году стал совладельцем банка «Ренессанс. Кредит».

У Юрченко есть опыт работы и в сфере государственного управления — в статусе вице-губернатора Воронежской области.

Задача: восстановить производственную цепочку в республике

Юрченко стал фактически главным инвестором республики: как говорилось выше, благодаря ему российские инвестиции пойдут на семь предприятий металлургической промышленности. Песков рассказал о планах Москвы на ДНР и ЛНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Как только запускаются предприятия ВТС, это сразу же дает возможность полноценно работать и железной дороге, и угольным предприятиям, и ряду мелких и средних предприятий, которые так или иначе взаимодействуют с крупными заводами.

Это также касается частного бизнеса — и тут мы тоже заинтересованы, потому что это и рабочие места, и пополнение бюджета.

Мы настроены достаточно оптимистично. Если все, о чем договорились, будет выполняться, то это определенный прорыв для республик — как для Донецкой, так и для Луганской. Смотрим с оптимизмом в будущее», — сказал Пушилин.

Повышение зарплат

Раньше Пушилин поставил правительству ДНР задачу: зарплата в ДНР должна быть на уровне Ростовской области. Это необходимо, чтобы прекратить отток кадров. Чтобы удержать специалистов, которые стали увольняться и уезжать в Россию, республиканские власти договорились с Юрченко о повышении зарплат.

«Специалисты уезжают. Их трудно в этом обвинить. Почему они уезжают? Потому что они не получают тут денег. Они специалисты, они востребованы в других регионах Российской Федерации. Безусловно, нам другого ничего не оставалось, кроме как запускать эти предприятия, чтобы люди имели возможность и обоснование для себя, аргументацию для себя возвращаться домой, потому что они будут получать тут заработную плату.

И не секрет: один из моментов договоренностей с инвесторами — то, что будет достигнуто повышение заработной платы. Не только погашение задолженности, а повышение заработной платы.

Они (заработные платы. — Прим.) должны быть конкурентоспособными, чтобы у людей не было необходимости уезжать, искать что-то в других регионах. Мы должны сохранять специалистов здесь», — заявил глава ДНР.