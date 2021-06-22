Гречаники издавна популярны на Лемковщине (земли в Карпатах, расположенные на территории современной Польши) и в пограничных с Украиной польских воеводствах.
В современной же Украине гречаники готовятся повсеместно — по мнению современных хозяек, это очень сытное и практичное блюдо. Для него пригодятся остатки гречневой каши, которую уже никто не хочет доедать — в гречаниках она заиграет новыми красками.
Гречаники могут быть как мясными, так и постными. Во втором случае вместо мясного фарша используются пассированные овощи или вареный картофель.
Готовятся они так же, как и котлеты: сначала их обжаривают до золотистой корочки в панировочных сухарях или муке, а затем запекают или тушат с добавлением соуса — томатного, грибного или сметанного. Считается, что так гречаники получаются сочнее.
Стоит отметить, что в старину на Украине существовали и другие гречаники — оладьи и лепешки, приготовленные из гречневой муки. А в XV-XVII веках на Полтавщине гречаниками называли вареники из гречневой муки.
Существует даже народная песня о тех самых старинных гречаниках:
Гоп, мої гречаники,
Гоп, мої білі,
Чомусь мої гречаники
На скорині сіли!
Гоп, мої гречаники,
Гоп, мої смачні,
Чомусь мої гречаники
Сухі та невзрачні!
А для того, чтобы гречаники получились сочными и аппетитными, вам необходимо взять:
- мясной фарш — 600 грамм;
- гречневую крупу — 150 грамм;
- яйца — 2 штуки;
- репчатый лук — 2 штуки;
- томатную пасту — 2 ст. ложки;
- сметану — 3 ст. ложки;
- муку — для панировки;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Отварите гречку до готовности, дайте ей остыть.
Мелко порежьте одну луковицу. В миске смешайте фарш, гречку, лук, яйцо, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.
Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.
Смешайте сметану и томатную пасту, добавьте в смесь стакан воды.
Выложите гречаники в глубокую сковороду или казан. Сверху положите лук и залейте соусом. Тушите на медленном огне 20 минут.
Приятного аппетита!