На Украине обожают гречку, а еще больше гречаники – котлеты, которые совмещают в себе мягкий вкус каши и пикантный вкус мяса

Гречаники издавна популярны на Лемковщине (земли в Карпатах, расположенные на территории современной Польши) и в пограничных с Украиной польских воеводствах.

В современной же Украине гречаники готовятся повсеместно — по мнению современных хозяек, это очень сытное и практичное блюдо. Для него пригодятся остатки гречневой каши, которую уже никто не хочет доедать — в гречаниках она заиграет новыми красками.

Украинская кухня: готовим сочные крученики © Фото: kulinario.me

Готовятся они так же, как и котлеты: сначала их обжаривают до золотистой корочки в панировочных сухарях или муке, а затем запекают или тушат с добавлением соуса — томатного, грибного или сметанного. Считается, что так гречаники получаются сочнее.

Стоит отметить, что в старину на Украине существовали и другие гречаники — оладьи и лепешки, приготовленные из гречневой муки. А в XV-XVII веках на Полтавщине гречаниками называли вареники из гречневой муки.

Существует даже народная песня о тех самых старинных гречаниках:

Гоп, мої гречаники,

Гоп, мої білі,

Чомусь мої гречаники

На скорині сіли!

Гоп, мої гречаники,

Гоп, мої смачні,

Чомусь мої гречаники

Сухі та невзрачні!

А для того, чтобы гречаники получились сочными и аппетитными, вам необходимо взять:

- мясной фарш — 600 грамм;

- гречневую крупу — 150 грамм;

- яйца — 2 штуки;

- репчатый лук — 2 штуки;

- томатную пасту — 2 ст. ложки;

- сметану — 3 ст. ложки;

- муку — для панировки;

- соль, перец — по вкусу;

- растительное масло — для жарки.

Отварите гречку до готовности, дайте ей остыть.

Мелко порежьте одну луковицу. В миске смешайте фарш, гречку, лук, яйцо, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.

Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами © Фото: receptisalatov.com

Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.

Смешайте сметану и томатную пасту, добавьте в смесь стакан воды.

Выложите гречаники в глубокую сковороду или казан. Сверху положите лук и залейте соусом. Тушите на медленном огне 20 минут.

Приятного аппетита!