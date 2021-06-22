На линии разграничения в Донбассе о соблюдении «режима тишины» говорить не приходится. Участились обстрелы, есть потери со стороны сил непризнанных республик. Противоборствующие стороны традиционно обвиняют друг друга в нарушениях

В результате обострения ополченцы несут потери. Непризнанные республики требуют от украинской стороны «прекратить провокации».

Утром во вторник, 22 июня, ВСУ обстреляли эвакуационную группу военнослужащих самопровозглашенной ДНР на западе Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), отметив, что ВСУ открыли огонь из СПГ-9 в направлении поселка Старомихайловка.

«По счастливой случайности никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Накануне четверо военнослужащих ДНР погибли, еще пятеро были ранены в результате обстрелов под Донецком. Как сообщает ресурс «Новости Донецкой республики» со ссылкой на Управление Народной милиции (УНМ) ДНР, утром 21 июня в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое военнослужащих республики и один получил тяжелое ранение. Киев убивает ополченцев Донбасса, чтобы сорвать перемирие - ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9, в результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения, сообщили в УНМ.

В представительстве ДНР в СЦКК отмечают, что «посредством телефонной связи на уровне руководителей СЦКК сторон в рамках координационного механизма была достигнута договоренность о согласовании режима тишины, и на место обстрела выехала эвакуационная группа».

«Украинская сторона знала о времени и маршруте движения. Несмотря на договоренности и на то, что медицинский автомобиль эвакуационной группы обозначен логотипами в виде красных крестов, в 13.30 ВСУ вновь открыли прицельный огонь из СПГ-9 по движущейся машине», — говорится в сообщении.

«В СЦКК расценили действия украинской армии как намеренные, направленные на срыв действующих в регионе мирных договоренностей. Там также напомнили в этой связи, что в июне диверсионной группой ВСУ были расстреляны пятеро военнослужащих Народной милиции ЛНР», — отмечает сайт «Новости Донецкой республики».

В УНМ тоже подчеркнули, что в районе по согласованию с украинским представительством в СЦКК был объявлен «режим тишины», а «особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно».

Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК отмечает, что эвакуационные мероприятия сейчас приостановлены в связи с угрозой жизни и здоровью участников группы. Москва призвала СБ ООН осудить украинскую диверсию в ЛНР © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Требуем немедленно прекратить военные провокации, вернуться к строгому выполнению предоставленных гарантий безопасности для завершения эвакуационных мероприятий», — приводит агентство заявление представительства ДНР в СЦКК.

В свою очередь, штаб сил операции Объединённых сил (ООС) сообщает, что за минувшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны ополченцев (в сводке их называют «оккупантами»). Сообщается, что «на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь».

«Боевых потерь в результате вражеского огня нет», — отметили в штабе ООС.

Сообщается также, что «о действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм».

Не исключено, что ситуация в зоне конфликта будет накаляться и дальше. В связи с инцидентом с обстрелом санитарного автомобиля глава непризнанной ДНР Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале, что им «даны поручения провести разбирательство касательно того, почему Народной милицией ДНР не были предприняты соответствующие меры, а именно ответный огонь, который прямо предписан соглашениями в Минске».

Глава ДНР подчеркнул, что в республике продолжают сохранять приверженность одобренным на уровне Совета Безопасности ООН договоренностям и не стремятся разворачивать горячую фазу конфликта, однако «намерены реализовать соответствующие ответные шаги».