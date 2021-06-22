В немецкой газете Die Zeit вышла статья президента РФ Владимира Путина, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР, в результате чего десятки миллионов людей погибли, а экономическому потенциалу и культурному достоянию был нанесён гигантский урон

«Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», — говорится в статье. Помнить вечно! К годовщине начала Великой Отечественной войны © РИА Новости, Денис Гришкин / Перейти в фотобанк

Путин подчёркивает, что народы Европы, пережив ужасы мировой войны, всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение советского народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии.

«Именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной. В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» — о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток», — напоминает президент РФ.

Окончание холодной войны выглядело как общая победа для Европы, казалось, что мечта президента Франции Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока — совсем скоро станет реальностью, однако возобладал другой подход: началось расширение НАТО — реликта холодной войны, созданного для противостояния в ту эпоху. В шесть часов вечера перед войной. Как прошел последний мирный день Советской Украины © starkiev.com

«Именно движение блока на восток, начавшееся с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут» — поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — отмечает Путин.

31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должен отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства на вступят в НАТО.

С 1999 года последовало ещё 5 волн расширения НАТО, в результате чего в альянс вошло 14 государств, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. Об этом в середине 1980-х годов предупреждал один из лидеров Социал-демократической партии Германии Эгон Бар, он предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причём как с участием СССР, так и США, но тогда никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел его слушать, отмечает Путин. Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

«Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине. С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?» — задаётся вопросом российский лидер.

21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

Американские политики не скрывали, что имели прямое отношение к майдану. Барак Обама, будучи ещё президентом США, заявил, что США выступили посредником при смене власти на Украине. А заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая тогда занимала пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, в интервью телеканалу CNN подтвердила, что Вашингтон вложил $5 млрд «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству», то есть в протестное движение. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Путин обращает внимание, что сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала, нарастает напряжённость, существует реальный риск новой гонки вооружений, но страны упускают огромные возможности, которые даёт кооперация, а она как никогда важна перед лицом общих вызовов — пандемией COVID-19 и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.

«Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», — говорится в статье. В шесть часов вечера перед войной. Как прошел последний мирный день Советской Украины © starkiev.com

Москва открыта к честному созидательному взаимодействию, что подтверждает её идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз. Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой, ведь есть много тем, представляющих взаимный интерес: безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем.

«Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», — подытожил Путин.