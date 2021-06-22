У сала на Украине — поистине культовый статус: ему посвящают песни, возводят памятники. А еще его кладут в большую часть блюд и едят на большинстве застолий

Слово «сало» произошло от праславянского sadlo — слова, однокоренного русскому слову «садиться». То есть сало — это то, что буквально «садится на мясо».

Несмотря на то что сейчас оно считается символом украинской кухни, первые упоминания об употреблении сала были зафиксированы в Италии — им питались работники каменоломен. Сало итальянцы если вместе с хлебом, помидорами и оливками, а готовили в специальных корытах, где натирали его солью, чесноком и пряностями.

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники © Фото: vserecepti.info

На Украине существует целая «саломания»: в 2008 году энтузиасты попытались организовать «Партию любителей сала», а в 2011 году во Львове появился музей «Сало», в котором из него изготовлены картины, свечи и скульптуры. В разных городах страны есть памятники салу, проводятся специализированные фестивали, а одной из самых известных композиций «поющего ректора», народного артиста Украины Михаила Поплавского остается песня «Сало».

Для приготовления украинского сала вам понадобится:

- сало — 1 кг;

- соль — 450 грамм;

- лавровый лист — 2-4 штуки;

- перец-горошек — 1 чайная ложка;

- чеснок — 1 головка.

Примерно половину соли выложите в форму или контейнер. Добавьте часть нарезанного чеснока и горсть перца. Сало вымойте и хорошо обсушите.

Украинская кухня: готовим грибную зупу © Фото: enjoyyourlife.blog

Подавайте сало к столу, нарезав тонкими ломтиками. К нему также можно подать черный хлеб, а также хрен или горчицу.

Приятного аппетита!