От «человека года» до «безумца и дегенерата». Астрологический портрет Гитлера

Такие оценки Адольфу Гитлеру на разных этапах его политической карьеры давала западная пресса. А был ли Гитлер на самом деле безумцем, то есть психически больным человеком?

Финский эксперт Бекман ответил на вопрос, кем на самом деле был Адольф Гитлер © РИА Новости, Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

Предположений, конечно, масса. Адольфу Гитлеру приписывали и приписывают практически все психические болезни и состояния.

Не совсем понятно всё же, как "бесноватый сумасшедший" стал популярнейшим политиком Германии. Даже учитывая ту поддержку, которую он получал от капиталистов и аристократических кругов Европы. За Гитлера в 1932 году проголосовала треть избирателей страны при беспрецедентной явке в 86 процентов от общего числа избирателей.

В первом туре за действующего президента Гинденбурга проголосовало почти 50 процентов, за Гитлера — 30 процентов, за коммуниста Тельмана — 13 процентов избирателей. Во втором туре за Гитлера проголосовало уже почти 37 процентов избирателей, то есть 13 миллионов 500 тысяч человек.

Выборы выиграл всё-таки действующий президент, Гинденбург. Но ему было уже 84 года, и, когда он умер, в 1934 году, Гитлер, к тому моменту занимавший должность рейхсканцлера, провёл всенародный референдум. Пост президента был упразднён. Взамен появилась новая должность — "Фюрер и рейхсканцлер", которую занял Адольф Гитлер.

ФЮРЕР И РЕЙХСКАНЦЛЕР

Как же могло получиться, что почти 14 миллионов избирателей проголосовали за "душевнобольного психопата", каким сейчас объявляют Гитлера в разных публикациях?

Допустим, ради процветания страны они закрывали глаза на странное поведение будущего фюрера? Но нет, Гитлер пользовался безмерной, истеричной популярностью в широких массах.

Конечно же, партия могла выдвинуть кого-то другого, более похожего на немецкого бюргера или на военного офицера, или рабочего, или аристократа. У НСДАП был огромный выбор. Можно было выдвинуть второго человека в партии Германа Геринга, героя войны, знаменитого военного летчика.

Все знали, кроме того, что его отец был личным другом "железного канцлера" Бисмарка, уважение к которому и ко времени его правления было у немцев огромным. Или очень популярного принца Августа Вильгельма Прусского. Принц вступил в НСДАП в 1930, в 1931 стал штандартенфюрером СА.

Принц Август Вильгельм — сын последнего германского императора Вильгельма Второго. И если бы не революция в Германии в 1918, стал бы тоже германским императором. Кстати, живущий в Нидерландах свергнутый германский император Вильгельм Второй тоже сочувствовал НСДАП.

В общем, выбор был огромен. Но политтехнологи тех лет (нет сомнений, что они были) выдвинули Адольфа Гитлера. Человека с действительно нестабильной психикой и большими странностями в поведении. Этому есть своё объяснение. Однако же безумцем он всё-таки не был.

Диагноз

Одушевлённый враг. Высокая культура не помешала убивать © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Однако же были врачи, которые давали достоверные и квалифицированные заключения при его жизни. Медкомиссия в 1914 году, когда он отправился добровольцем на фронт. Медики, которые осматривали его в 1923 году, когда он попал в тюрьму после "Пивного путча". Никаких отклонений от нормы обнаружено не было.

Когда говорят о том, что Гитлер был "истерическим психопатом", забывают, что это был герой Первой мировой войны, который показал себя на фронте смелым и расторопным солдатом. Он не попытался спрятаться от войны за придуманным "истерическим припадком", был ранен, возвращался после этого на фронт.

Тем не менее не только в личной жизни, не только с членами семьи или близкими товарищами, но и в обществе Гитлер проявлял признаки очень странного, психопатического поведения. Развивалось ли в нем это постепенно? Было ли это приобретённой впоследствии болезнью? Или это была черта характера, или актёрская маска?

Он был очень тяжёл в обычной жизни. Раздражительный, неуживчивый, истеричный. Демонстративный, привлекающий к себе внимание. Но и сознательно эксплуатировал этот образ, как удачливый драматический актер "истерического амплуа".

Когда его домохозяйка пришла сообщить, что сейчас его придут арестовывать (в 1923 году), Гитлер схватился за револьвер с намерением застрелиться. Она отобрала оружие и унесла его на другой этаж. Когда же достопочтенная фрау (искренне любившая Гитлера) вернулась в его комнату, то обнаружила, что он застыл в "позе отчаяния".

"Театр одного актера" даже для одного зрителя он разыгрывал постоянно. И первой зрительницей была его мать, которой он полностью управлял, по воспоминаниям других детей. У него было два сводных брата и родная сестра.

"Вспышки слепой ярости, когда что-то вставало у него на пути", отмечались ещё в детстве. Так же, как и умение манипулировать.

Его сводный брат Алоис вспоминал:

"У него не было друзей, он никого не любил. Высокомерный, вспыльчивый".

Вспышки гнева, повышенная раздражительность, даже истеричность были характерны для него. Это известно всем, кто смотрел хоть раз хронику с самозабвенным выступлением фюрера перед толпой.

Эта черта характера — визгливое психопатическое поведение, похожее на поведение помешанного, — неоднократно высмеивалась в карикатурах и фильмах.

Можно сказать, это вообще была визитная карточка Гитлера. Но всё-таки была ли это реальная взвинченность, раздражительность или хорошая игра вошедшего в роль актёра?

Его мимика часто была похожа на судороги. Психиатры сегодня отмечают некоторую асимметрию черт лица, импульсивные движения головы, как будто он поправляет давящий ему галстук. Множество других внешних признаков, которые свидетельствуют о… о чём?

Сегодня трудно сказать, что это было. И где проходила грань между чертой характера, болезненным состоянием и актёрской игрой.

Воспоминания главы сената Данцига:

"Он пронзительно вопил… С пеной у рта он выкрикивал что-то вроде "Не хочу! Пошли прочь! Предатели!" На него было страшно смотреть… Глаза навыкате, лицо искаженное и багровое. Я испугался, что с ним случится удар. Однако внезапно все прекратилось. Он прошёлся по комнате.. бросил на нас несколько испытующих взглядов. У меня было такое впечатление, что он хотел посмотреть, не смеётся ли кто-нибудь над ним".

Вспышки ярости происходили даже по ничтожным поводам. Он совершенно не мог владеть собой, когда ему не подчинялись люди или обстоятельства.

С ним случались настоящие припадки. Когда Видеман, его командир во время Первой мировой войны, а впоследствии его адъютант, узнал, что Гитлер упал на пол и грыз угол ковра (из-за политической неудачи), он сказал: "Я был свидетелем многих таких припадков".

Показания Риббентропа на Нюрнбергском процессе:

"Во время войны он однажды сказал мне откровенно: "Знаете, Риббентроп, иногда я просто не могу контролировать себя".

Мании

У Гитлера было много странностей. Например, он страдал заболеванием желудка и считал, что может излечиться с помощью крайне строгой диеты. Суп, салат, крошечные порции — вся еда строго вегетарианская. Лекарства он тоже принимал по своей собственной методике. К концу войны Гитлер принимал 77 препаратов одновременно.

Ещё в 30-е годы Гитлер постоянно приговаривал в беседах: "Уж и не знаю, сколько я проживу… Мне недолго осталось жить"… Необычайно прислушивался к своему организму — нет ли признака какого-либо заболевания. Постоянно консультировался с врачами.

Он был болезненно аккуратным и педантичным человеком. На его столе всегда был идеальный порядок, как будто за ним никто никогда не работал.

Это тоже признаки некоторого расстройства психики, но все эти черты — всё-таки черты характера.

Реальные его заболевания были — спазмы желудка и кишечника, гипертония. В конце жизни начала развиваться болезнь Паркинсона, проявлялось дрожание руки и ноги.

Характер странный, тяжёлый, характер неуживчивого, истеричного, демонстративного и самовлюблённого человека. Но всё-таки вряд ли это была "полноценная" душевная болезнь, реальное безумие.

Все эти черты стали необычайно развитыми из-за вседозволенности, власти, веры в свою "избранность". Они стали гротескными, более того, Гитлер сам их любовно выращивал и охотно демонстрировал.

Гороскоп

В гороскопе Гитлера есть квадрат Марс — Сатурн, который делает человека неуживчивым, необщительным, "белой вороной". Но это только возможность. В других условиях, при других обстоятельствах это люди высокого мужества и личной храбрости.

Например, такой аспект есть в гороскопе знаменитого английского дипломата, воина и авантюриста Лоуренса Аравийского, национального героя Великобритании.

Или в гороскопе Рейнхольда Месснера — знаменитого альпиниста, человека-легенды. Он первым покорил Эверест в одиночку, первым взошел на все восьмитысячники мира, прошел Антарктиду без собак и механизмов, пересёк пустыню Гоби.

Да, эти люди тоже были "белыми воронами", их политические взгляды были необычными, но их выдающееся мужество и упорство в достижении цели невероятны.

Так же, как никто не ставил под сомнение мужество Гитлера на фронте и его необычайное упорство в политической борьбе.

Луна в соединении с Юпитером в Козероге. Очень строгий характер. Человек, который ограничивает себя во всех радостях жизни, причем гротескно, преувеличенно (соединение с Юпитером). Полностью соответствует образу Гитлера, который не пил, не курил, не ел мясо и в отношении женщин придерживался образа монаха, не подвластного чувствам. Это, видимо, было не совсем так. Но внешне он вёл себя как пуританин.

Луна в оппозиции к Хирону. Противоречивые эмоции, хаос в душе. Человек умеет наживать себе врагов. Но и с этим аспектом, конечно же, живёт множество людей. Много и знаменитостей — например, наш знаменитый разведчик Рихард Зорге, "битл" Джон Леннон или боксер Мохаммед Али.

Все эти аспекты и сочетания планет дают в итоге необычную жизнь, неуживчивость, возможно, странности в поведении.

Женщина

На дипломатических приемах Гитлер любил появляться в сопровождении Ольги Чеховой, знаменитой актрисы кино. Она была родной племянницей Ольги Книппер, вдовы Чехова. Фамилия ей досталась от племянника писателя Антона Чехова, актера Михаила Чехова. Женаты они были очень недолго, в молодости.

Кстати, Ольгу Чехову часто называют русской, но это не так. Её родители были обрусевшие немцы. Так что по происхождению она всё-таки немка. Хотя для русского уха ее имя и фамилия — ничего более русского не придумаешь. До замужества ее звали Ольга Книппер, так же, как и ее знаменитую родственницу.

Ольга Чехова имела почетное звание Государственной актрисы Третьего Рейха. Она писала в воспоминаниях, что Гитлер производил впечатление крайне застенчивого человека (Луна в Козероге). Но, впрочем, был очень галантен, "как австриец".

Была ли Ольга Чехова "суперагентом Сталина", как написано во множестве сенсационных публикаций? Достоверных сведений нет, сама она это отрицала. Сын Лаврентия Берии, Серго Берия, писал в воспоминаниях, что Ольга Чехова работала на СССР. Об этом же упоминает в своей книге знаменитый разведчик генерал Судоплатов. Но достоверных данных нет, и это уже, видимо, останется тайной.

Гитлеру нравилась не столько сама Ольга, хотя она была чрезвычайно красивой и харизматичной женщиной. Его необычайно привлекало её сценическое амплуа — "холодная аристократка".

Луна в соединении с Юпитером в знаке Козерога в его гороскопе говорит именно об этом. Образ холодной красавицы на вершине власти. Да, это могло быть его мечтой, фетишем. В реальности между ними не было никаких интимных отношений (как их и не может быть с фетишем).

Судя по расположению Венеры в его гороскопе в знаке Тельца, ему должны были нравиться простые, земные девушки. Такой типаж был у Евы Браун. Спортивная, энергичная, простая и весёлая. Тем более что она была младше Гитлера на 23 года.

Такой же была племянница Гитлера Гели Раубаль, младше Гитлера на 19 лет, которая покончила с собой в 1931 году. Причина осталась неизвестной, хотя версий — огромное количество. Скорее всего, их связывали с Гитлером интимные отношения. Но Гели была очень, даже слишком жизнерадостной девушкой. У нее были отношения и с другими мужчинами — например, с шофёром Гитлера.

После её гибели (возможно, это было убийство, а не самоубийство) Гитлер 4 дня не разговаривал, не ел и не пил воду. Находился в состоянии шока. После этого дня он стал убежденным вегетарианцем.

«Волчье логово», «Вервольф», «Волк»

Если бы Гитлер не убивал евреев, Запад его реабилитировал бы – Гаспарян © РИА Новости, Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

Они были названы самим Гитлером или его помощниками. Все знали, что Гитлер — Волк. Так он представился впервые Еве Браун. «Герр Вольф». Такой была его личная подпись.

Немного странно для взрослого мужчины подписываться словечком «Волк». Это, конечно, очень мило для пятилетнего мальчика. Но уже немного смешно даже для среднего школьного возраста. Возможно, Гитлер в какой-то части личности так и не повзрослел.

Его любимый архитектор Шпеер считал, что в эмоциональном отношении он был на уровне шестилетнего ребенка.

Даже когда Гитлер уже был канцлером, он с восторгом перечитывал романы немецкого писателя Карла Мая об индейцах и высоко отзывался о них. Надо сказать, что Карл Май никогда не видел ни одного живого индейца, и абсолютно всё в его книгах — вымысел. Приключенческая литература как раз для возраста "до 12 лет".

Но и это не диагноз. Особенность психики. Определенная инфантильность, с которой люди благополучно живут и вписываются в общество.

«Величайший актёр Европы»

Так иногда называл себя сам Гитлер. Нельзя сказать, что это был великий актёр. Он явно переигрывал.

Соединение Луны с Юпитером лишает человека чувства меры. Но даёт невероятную любовь толпы.

Известно, что Гитлер был очень популярным оратором, и это мягко говоря. Женщины приходили в исступление на его выступлениях. Некоторые испытывали сексуальное влечение, некоторые доходили до мочеиспускания прямо на митинге. Истеричное состояние нескольких фрау заражало всю толпу.

В чем же был секрет его успеха? На этот вопрос он дал ответ сам: "Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм".

Речи Гитлера сегодня разобраны на составные части и тщательно изучены. В них нет особого смысла, а часто нету и логики. В толпу вбрасывается примитивный эмоциональный лозунг, основанный на базовых потребностях человека.

"Вера, а не разум", — так прямо формулировал Геббельс цели нацистской пропаганды.

"Мы никогда не были нацией рабов и никогда ей не будем!", "Речь идёт о том, быть или не быть нации!", "Пусть всех нас вдохновляет дух наших великих мужей!" и так далее.

Постоянное восхваление себя: "Германия может гордиться. У нее лучшие руководители, лучший генералитет, лучшие рабочие, крестьяне".

Ложь, манипуляция, эмоции. Плюс эффект толпы. Мало кто из людей способен противостоять этому эффекту. Проводились психологические эксперименты (сейчас они запрещены). Дети, кроме одного, должны были называть белый кубик чёрным. Один — жертва эксперимента — в конце концов почти всегда сдавался и тоже говорил, что кубик чёрный. С рыданиями, с истерикой, но всё же подчиняясь "мнению большинства".

Айне Райх, айне фольк

Гитлер всегда тщательно готовился, подготовка к речи занимала не менее пяти часов. Он знал, какие психологические приемы использовать. Начинал спокойно, не спеша, делал долгие паузы. Постепенно градус эмоций повышался. В итоге толпа визжала вместе с ним: "Айне райх, айне фольк, айне фюрер!" — "Один рейх, один народ, один фюрер!" — лозунг НСДАП.

Актёрская игра отнимала у него столько сил, что иногда после выступления Гитлер не мог даже ходить.

Это один из ответов на вопрос, каким образом истеричный человек стал во главе партии. Истеричность была необходимым условием выключения разума у толпы. Никто не мог справиться с этой задачей лучше Гитлера.

Диагноз: национал-социалист

Диагноз "опасный психопат" нужно ставить всей идеологии национал-социализма. И этот диагноз был поставлен в самом начале существования НСДАП. Ещё в 1923 году, во время суда над участниками Пивного путча, психиатры Германии говорили об опасности этой психопатологии.

Сама идеология нацизма является диагнозом.

Социальный аутизм. Социальный инфантилизм. Расстройства личности, шизоидные нарушения. Можно сколько угодно перечислять диагнозы, которые были поставлены Гитлеру сегодняшними психологами. Не считая "безумца" и "шизофреника" (он им не был).

Диагноз надо ставить всей жуткой и человеконенавистнической идеологии нацизма.

Гитлер, конечно же, не скрывал свои взгляды. Он откровенно говорил, что коммунистов "надо повесить на фонарях". Открыто было сказано, что евреи не могут быть гражданами Германии, в уставе НСДАП ещё в 1920 году.

Погромы синагог, магазинов массово начались с 1933 года. В 1935 вышли "Нюрнбергские законы" о "расовой неполноценности" евреев.

Количество членов партии НСДАП увеличивалось. 850 тысяч в 1933. 10 миллионов в 1942.

Идеи Гитлера поддерживали миллионы "расово полноценных".

Эффект толпы

Ольга Чехова писала, что Гитлер был застенчивым в личном общении, но совершенно преображался на митингах. Его экзальтация передавалась толпе — и наоборот.

Существуют законы толпы, которые были описаны знаменитым психологом Карлом Юнгом как раз в применении к истории Европы в годы правления Гитлера. Толпа всегда хуже, чем каждый находящийся в ней человек. Толпой значительно легче управлять, чем одним человеком. Существуют "психические эпидемии" и "психические заражения".

Но и это до конца не объясняет, как психически неуравновешенный, карикатурно истеричный человек доводил до экстаза толпы народа. И как этот народ шел убивать миллионы других, себе подобных.

Кстати, исследователи политической лингвистики утверждают, что приемы манипуляции сознанием, которые использовал Гитлер, продолжают успешно эксплуатироваться и сегодня, в демагогии политиков разных стран.