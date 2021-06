Будущее археологии: 50 лет назад нашли золотую пектораль

Ровно пятьдесят лет назад — 21 июня 1971 года — советские археологи нашли золотую пектораль: знаменитый скифский памятник, изготовленный античными мастерами и датированный VI веком до нашей эры. При этом настоящее исследование археологических памятников только начинается в наши дни

В наши дни пектораль хранится в киевском Музее исторических драгоценностей Украины и давно получила статус национальной святыни, украшая собой открытки, картины, монеты и марки.

Это массивное нагрудное украшение массой более килограмма действительно имеет огромную культурно-историческую ценность. Греческие ювелиры изобразили на нем кочевников-скифов, а также их сюжеты космогонических мифов, поместив на пектораль картины загробного мира. При этом находку отличала удивительная сохранность. Хотя курган Толстая Могила, который выделялся своими размерами и явно содержал в себе захоронение племенного вождя, еще в древности раскапывали грабители.

«Мы с коллегами считаем, что это работа боспорского мастера. Возможно, она была сделана в древнем городе Пантикапее (ныне город Керчь). Сюжет изображений на этом произведении искусства характерен для индоевропейских народов», — считает старший научный сотрудник Музея исторических драгоценностей Украины Наталья Малюк.

Эта практика была в то время обычной — мастера из греческих полисов создавали драгоценности по заказу скифских царей и аристократов, и сейчас их можно посмотреть в специальной экспозиции петербургского Эрмитажа, посвященной золотым древностям Северного Причерноморья. Однако такие крупные украшения практически не попадали в руки ученых.

Экспедицией, которая счастливо обнаружила пектораль, руководил молодой археолог и поэт Борис Мозолевский, известный дружбой с украинскими диссидентами. Ему активно помогало руководство горно-обогатительного комбината в рабочем поселке Орджоникидзе, в котором добывалась марганцевая руда. Огромный курган стоял прямо возле цехов этого предприятия, на краю железнодорожного полотна. Его директор Григорий Середа потратил на раскопки около пятидесяти тысяч рублей — он выделил археологам технику и рабочих, которые помогали снимать грунт и прокладывали подземные шурфы. Клад с тризубцем: в Украине нашли новую национальную святыню © Facebook, The Association of Archaeologists of Ukraine

Эта помощь была крайне необходимой, потому что погребальные камеры были оборудованы не в толще насыпного кургана, а глубоко в его основании, что и помешало разграбить курган в течение минувших веков. Археологи почти разочаровались в перспективе раскопок, однако затем начали находить в земле золотые ювелирные украшения.

«В 14:30 что‑то звякнуло и потом блеснуло под археологическим ножом», — написал в своем дневнике Борис Мозолевский.

Пектораль извлекли на свет, и стало ясно, что эта уникальная находка не имеет аналогов в истории советской археологии, хотя к ней допускали всех желающих жителей поселка Орджоникидзе, которые приходили на раскоп прямо после смены на комбинате.

«Когда он нашел пектораль, все сразу поняли, что это шедевр. Борис разослал телеграммы во все концы. Жили они в гостинице «Юность». И часто вспоминали — почему-то совсем не было страха, что пектораль украдут. Она лежала в мешке где-то под кроватью. Потом выделили милиционеров. Те охраняли не только пектораль, но и Толстую могилу. Везли ее не в Москву, а в Киев, и тоже в сопровождении милиционеров. Говорили, что в поезде Борис надел пектораль на себя, чтобы не украли. Я об этом его не спрашивала, но думаю, что вряд ли.

Когда они привезли пектораль, Бориса пригласили в президиум Академии наук Украины. Там организовали выставку находок. Пришел и Петр Шелест (первый секретарь ЦК Компартии Украины). Ему и говорят: вот у Мозолевского даже квартиры нет. Шелест обратился к Борису Патону. Тот сразу — надо дать Мозолевскому квартиру. И получил он трехкомнатную на проспекте Науки», — вспоминала об этом жена археолога Вера Даниловна Мозолевская.

Археологические раскопки на скифских курганах получили дополнительное финансирование по линии партийного руководства — как на республиканском, так и на всесоюзном уровнях. Мозолевский занимался любимым делом всю жизнь — он раскопал более ста пятидесяти курганов и совершил немало важных находок. Конечно, среди них больше не было чего-то похожего на легендарную пектораль, но знаменитый ученый не гнался за золотыми кладами. Его экспедиции скрупулёзно исследовали жизнь индоиранских кочевников, бережно снимая культурный слой курганных захоронений, чтобы сохранить для потомков присутствующие в нем археологические находки. Золото Кубрата: на Полтавщине разрушили памятник легендарному хану © Нацполиция Полтавской области

Сегодня все происходит совсем по-другому. Украинская археологическая наука заброшена, а уцелевшие курганы массово уничтожаются чёрными археологами, за которыми стоят влиятельные украинские и международные коллекционеры. Деградировавшие государственные структуры не могут, да и не очень хотят препятствовать этому разрушительному процессу.

В конце прошлого года расхитители могил полностью срыли экскаватором двенадцатиметровый курган из Высунской группы царских скифских захоронений, который располагался на окраине села Скоболево. Причем их действия охраняли вооруженные националистические «активисты» из одесской охранной фирмы, и никто из участников скандального инцидента не понес пока за это сколько-нибудь реального наказания.

«Людей, которые хотят что-нибудь украсть из древних могил, в Украине хватало всегда. Были они и тысячу лет назад, и сто. Однако в последние годы масштабы грабежа просто поражают.

Примеров не счесть. В Одесском регионе самым показательным является практически уничтоженный грабителями при попустительстве властей древнегреческий город Никоний в селе Роксоланы Овидиопольского района. Однако доселе всегда и повсюду эта братия работала скрытно, не особо афишируя себя. Или сравнительно скрытно. Но «брать» курган высотой двенадцать метров с полным сносом насыпи, задержавшись в поле на недели, — это случай беспрецедентный.

Такого еще не было. Прямой показатель слабости или коррумпированности власти на местах и в центре. И копатели это почуяли, иначе не взялись бы за столь затратное дело и с таким вызовом», — прокомментировал «декоммунизацию» украинских курганов доктор исторических наук Андрей Красножон.

Между тем мировая археология стоит сейчас на пороге перехода в совершенно новое качество, которое позволит проводить раскопки с помощью передовых технологий.

Настоящее исследование археологических памятников только начинается в наши дни. В этом можно убедиться в Смоленске во время посещения приднепровского курганного комплекса Гнёздово, где насчитывают свыше четырех тысяч скандинавских курганов, датированных X-XI веками.

Когда-то здесь сходились транзитные пути из Северной Двины на Волгу и Каспий, а также вниз и вверх по Днепру — из Старой Ладоги, Изборска и Новгорода к берегам Черного моря.

Именно в Гнездово отыскали греческую амфору с самой старой древнерусской кириллической надписью, о чем теперь напоминает специальная стела. А также совершили множество других интересных и важных находок, несмотря на то что свыше тысячи варяжских курганов до сих пор ожидают своих исследователей. Декоммунизация курганов. В Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохи © CC0, Pixabay

Археологи развернули в Гнёздово большую просветительскую работу — они проводят экскурсии и организовали экспозиции, которые мне не приходилось видеть даже на курганах Уппсалы, Готланда и Сигтуны.

Я наблюдал за тем, как молодые ученые Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина исследуют некрополь с помощью геофизических сканнеров, которые позволяют оценивать археологическую продуктивность кургана, чтобы изучать его с минимальными повреждениями культурного слоя.

Это может помочь совершать новые уникальные находки, не уступающие по своей ценности пекторали, если, конечно, в Украине останутся к тому времени неразграбленные могилы и городища.