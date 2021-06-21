По итогам встречи в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили, что путь к миру на Украине лежит через выполнение Минских соглашений. Но в Киеве считают, что соглашения следует пересмотреть

Если Украина готова…

По итогам женевской встречи американской стороной было подтверждено «понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация Минских договорённостей», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин на пресс-конференции 16 июня подчеркнул, что Москва перед Киевом имеет лишь одно обязательство — способствовать реализации Минских соглашений.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — сказал президент РФ. Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, то, что предлагает Киев относительно урегулирования конфликта, ничего общего с Минскими соглашениями не имеет, напротив, «полностью Минским соглашениям противоречит».

Джо Байден отметил на своей пресс-конференции, что он во время встречи «подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений», — сказал президент США.

Позднее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом) заявила о намерении начать серьёзные консультации с украинскими партнёрами «о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации».

«И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас (для США. — Ред.) быть задействованными», — сказала она.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в связи с этим отметил в интервью Украине.ру, что американская сторона достаточно вольно относится к Минским соглашениям, и поэтому каких-то «одёргиваний» Киева со стороны Вашингтона не будет.

По мнению эксперта, ожидать каких-то прорывов в урегулировании ситуации в Донбассе в ближайшее время точно не стоит: «это будет конфликт низкой интенсивности, который мы наблюдаем». Блицопрос: Денис Денисов о встрече Путина и Байдена в контексте Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Паспорта и оружие: пересмотреть «Минск-2»

В Киеве тем временем продолжают говорить о необходимости пересмотра Минских соглашений. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в существующем виде выполнить Минские соглашения невозможно и что «фундаментальной вещью» для пересмотра «Минска-2» является, в частности, факт получения жителями неподконтрольных территорий Донбасса российских паспортов.

По его словам, кроме выдачи паспортов «они (РФ. — Ред.) оружие свое там имеют постоянно, они его туда поставляют».

«И не новость для нас, что РФ, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей, держит там часть своей армии, своих офицеров, свое вооружение», — заявил Данилов на брифинге после заседания Совбеза 18 июня.

По мнению секретаря СНБО, «выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий (Минских соглашений. — Ред.)».

«630 тысяч паспортов, выданных РФ как аусвайсы гражданам, которые фактически находятся в резервации, которую и создала же РФ, — это повод для того, чтобы начинать переговоры. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, — это, скажем так, странная ситуация», — заявил Данилов, слова которого приводит УНИАН. «Других нет»: Данилов заявил, что Украина хочет изменить Минские соглашения © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Говоря о возможности силового решения проблемы, Данилов сказал, что ВСУ, может быть, способны «взять и Горловку, и Донецк, но нужно понимать, что за этим стоят люди».

«Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?» — сказал секретарь СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил о намерении скорректировать или изменить формат переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, «минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации».

Похоже, позиция не изменилась. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире одного из украинских каналов заявил, что Владимир Зеленский должен ехать в США с «улучшенным вариантом» Минских соглашений.

«Режим тишины» без тишины

Полного соблюдения тишины на линии соприкосновения по-прежнему нет. В воскресенье, 20 июня, штаб Операции объединённых сил (ООС) сообщил о семи обстрелах со стороны ополченцев (в сообщениях штаба их именуют «захватчиками» и «российскими наёмниками»).

«Украинские военные контролируют ситуацию в зоне операции ВС и следуют договоренностям, достигнутым в рамках ТКГ 22 июля 2020 года», — говорится в сообщении. «Дело не в Донбассе». Политолог Жарихин о том, когда Россия может активно вмешаться в дела Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

В свою очередь, представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за истекшие сутки было зафиксировано одно нарушение со стороны ВСУ: под огнем украинской армии оказался район села Минеральное под Донецком, «противник применял подствольный гранатомет».

«В представительстве подчеркнули, что украинская сторона в СЦКК продолжила игнорировать запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — передаёт Донецкое агентство новостей.

Власти ЛНР заявили в воскресенье, что разведкой республики выявлено размещение украинской стороной бронетехники близ населённого пункта Войтово. Кроме того, накануне киевские силовики подвергли обстрелу из станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 район села Нижнее Лозовое. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

До этого Киев обвинял республики Донбасса в стягивании танков к линии соприкосновения.