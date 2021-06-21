Если Украина готова…
По итогам женевской встречи американской стороной было подтверждено «понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация Минских договорённостей», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин на пресс-конференции 16 июня подчеркнул, что Москва перед Киевом имеет лишь одно обязательство — способствовать реализации Минских соглашений.
«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — сказал президент РФ.
При этом, по его словам, то, что предлагает Киев относительно урегулирования конфликта, ничего общего с Минскими соглашениями не имеет, напротив, «полностью Минским соглашениям противоречит».
Джо Байден отметил на своей пресс-конференции, что он во время встречи «подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Мы договорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений», — сказал президент США.
Позднее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом) заявила о намерении начать серьёзные консультации с украинскими партнёрами «о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации».
«И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас (для США. — Ред.) быть задействованными», — сказала она.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в связи с этим отметил в интервью Украине.ру, что американская сторона достаточно вольно относится к Минским соглашениям, и поэтому каких-то «одёргиваний» Киева со стороны Вашингтона не будет.
По мнению эксперта, ожидать каких-то прорывов в урегулировании ситуации в Донбассе в ближайшее время точно не стоит: «это будет конфликт низкой интенсивности, который мы наблюдаем».
Паспорта и оружие: пересмотреть «Минск-2»
В Киеве тем временем продолжают говорить о необходимости пересмотра Минских соглашений. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в существующем виде выполнить Минские соглашения невозможно и что «фундаментальной вещью» для пересмотра «Минска-2» является, в частности, факт получения жителями неподконтрольных территорий Донбасса российских паспортов.
По его словам, кроме выдачи паспортов «они (РФ. — Ред.) оружие свое там имеют постоянно, они его туда поставляют».
«И не новость для нас, что РФ, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей, держит там часть своей армии, своих офицеров, свое вооружение», — заявил Данилов на брифинге после заседания Совбеза 18 июня.
По мнению секретаря СНБО, «выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий (Минских соглашений. — Ред.)».
«630 тысяч паспортов, выданных РФ как аусвайсы гражданам, которые фактически находятся в резервации, которую и создала же РФ, — это повод для того, чтобы начинать переговоры. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, — это, скажем так, странная ситуация», — заявил Данилов, слова которого приводит УНИАН.
Говоря о возможности силового решения проблемы, Данилов сказал, что ВСУ, может быть, способны «взять и Горловку, и Донецк, но нужно понимать, что за этим стоят люди».
«Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек? Кто за это будет нести ответственность?» — сказал секретарь СНБО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил о намерении скорректировать или изменить формат переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, «минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации».
Похоже, позиция не изменилась. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире одного из украинских каналов заявил, что Владимир Зеленский должен ехать в США с «улучшенным вариантом» Минских соглашений.
«Режим тишины» без тишины
Полного соблюдения тишины на линии соприкосновения по-прежнему нет. В воскресенье, 20 июня, штаб Операции объединённых сил (ООС) сообщил о семи обстрелах со стороны ополченцев (в сообщениях штаба их именуют «захватчиками» и «российскими наёмниками»).
«Украинские военные контролируют ситуацию в зоне операции ВС и следуют договоренностям, достигнутым в рамках ТКГ 22 июля 2020 года», — говорится в сообщении.
В свою очередь, представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за истекшие сутки было зафиксировано одно нарушение со стороны ВСУ: под огнем украинской армии оказался район села Минеральное под Донецком, «противник применял подствольный гранатомет».
«В представительстве подчеркнули, что украинская сторона в СЦКК продолжила игнорировать запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — передаёт Донецкое агентство новостей.
Власти ЛНР заявили в воскресенье, что разведкой республики выявлено размещение украинской стороной бронетехники близ населённого пункта Войтово. Кроме того, накануне киевские силовики подвергли обстрелу из станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 район села Нижнее Лозовое. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.
До этого Киев обвинял республики Донбасса в стягивании танков к линии соприкосновения.