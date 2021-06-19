По состоянию на 19 июня 2021 года в мире зарегистрировали 178,8 миллиона случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались почти 3,8 миллиона человек, 152,3 миллиона выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк Ситуация на Украине.

По состоянию на утро субботы было зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 736 человек, умерли 40. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях. Всего за период пандемии на Украине заболели 2 229 044 человека, выздоровели 2 150 708 человек, скончались 51 992 человека.

Что касается вакцинации, то за минувшие сутки, 18 июня, на Украине привились 67 101 человек. Одну дозу получили 48 656 человек, полностью иммунизированы 18 445 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 1 700 711 человек, в общей сложности произведено 2 056 499 прививок.

Ситуация в России.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 17 906 случаев заражения коронавирусом, 466 умерли, 10 684 поправились. Уточняется, что больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Москве (9120), Подмосковье (1456) и Санкт-Петербурге (996).

Если говорить о ситуации в регионах, то власти Тверской области ввели обязательную вакцинацию для государственных гражданских и муниципальных служащих, а также сотрудников органов региональной власти и подведомственных организаций.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны. Она отметила, что в результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей составляет от 60 до 90%.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше привиться, чем болеть, отметив, что такова позиция ведущих специалистов в РФ и в мире.

Что касается мнения специалистов, то директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от «Спутником V», но при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания.

По его словам, человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части, наиболее доступные тесты для этого, соответствующие всем параметрам, — «Вектор-Бест» и «Ниармедик»

Специалист также опроверг слухи о якобы риска бесплодия после вакцинации «Спутинком», так как препарат сделан на основе аденовируса, с которым человечество живет уже очень давно,

Кроме того, певицу Марину Абросимову, более известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, сообщила РИА Новости представитель артистки.

«Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — добавила она.

Собеседница агентства уточнила, что у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией, на кислород она не реагировала и легкие не прочищались. Она добавила, что МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней для того чтобы не возникло кислородного голодания.

Остальной мир.

Греция продлила до 26 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, и разрешила въезд с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Также Афины расширили список стран, гражданам которых можно въезжать в страну.

Россия 19 июня осуществила поставку в Молдавию третьей партии вакцины «Спутник V». Отмечается, что общее количество вакцины, поставленной в республику в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаной к президенту Российской Федерации составило 172 тысячи доз.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивным это российских властей открыть авиасообщение с Турцией. Он добавил, что возобновление авиасообщения с Россией стало итогом дипломатических контактов и успешной работы министерства культуры и туризма Турции.