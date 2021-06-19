Яркая неделя: 12 самых «вкусных» культурных новостей Украины

Прошедшая неделя принесла множество событий: Моргенштерн подал в суд на СБУ, черный список Украины еще раз пополнился, однако Стерненко считает, что недостаточно. К тому же в стране не хотят видеть украинскую исполнительницу Maruv, а еще Вакарчук и Face дали поводы поговорить о себе

1 Моргенштерн подал в суд на СБУ

Моргенштерн подал в суд на СБУ © Моргенштерн/Инстаграм Моргенштерн, он же Алишер Валеев, подал иск в Окружной административный суд Киева на Службу безопасности Украины. Музыкант планирует оспорить запрет на въезд в страну, вынесенный ему в конце апреля, а значит, и прекратить считать его лицом, угрожающим национальной безопасности Украины.

Получится ли у него отстоять свои права в суде, пока неизвестно. Между тем, ровно год назад другой российский рэпер Элджей выиграл аналогичный иск к СБУ.

2 «Отсчет уничтожения» от Приходько

Украинская певица «с фашистскими взглядами» заявила, что в России «начался отсчет уничтожения» © Депо Украина Анастасия Приходько. Артистка сделала громкое заявление о том, что он — часть часового механизма по уничтожению РФ.

«Боже, я увидела новости. Во МХАТе была премьера, где играла роль Ольга Бузова. Вы знаете, я нашла всему этому название. Вот этим вот всем Моргенштернам, Бузовым, Милохиным — это метастазы. Вот так. К чему они ни прикасаются — все заражено. И начался отсчет уничтожения», — сказала артистка.

Расцвет карьеры Приходько пришелся на «Евровидение-2009», где она, кстати, выступала от России и вполне может претендовать на «гордое» звание «метастаза».

3. «Земляне» в черном списке

Экс-фронтмен группы «Земляне» попал в черный список Украины © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Сергея Скачкова в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Это значит, что артисту теперь закрыт въезд в страну.

Официальных комментариев о причинах такого решения в ведомстве не дали, однако журналисты предположили, что дело как всегда в выступлениях в Крыму, а возможно и в концертах на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Итого в перечне опасных культурных деятелей РФ — 200 фамилий.

4. Стерненко против Кучеры

Теперь Кучера: нацист Стерненко нашел новую жертву из шоу-бизнеса РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Сергей Стерненко. Он на этой неделе яростно возмущался тому факту, что въезд на Украину до сих пор не закрыт российскому ведущему и актеру Оскару Кучере.

На 20 июня у артиста назначено выступление в Одессе, но его гастроли в Севастополе и Симферополе в апреле, уверен неонацист, должны были стать последними на территории Украины, в состав которой Стерненко до сих пор включает Крым.

Радикал потребовал от СБУ действий, намекая, что иначе все «порешает» сам. Кстати, приехать на Украину Кучера, что довольно символично, должен с проектом «Я не умею плакать».

5 Изворотливый Face

«Все равно слушают музыку на русском»: рэпер Face ответил на вопрос о страхе перед украинцами © Twitter.com Face дал в Киеве интервью журналисту Дмитрию Гордону. Музыкант очень уклончиво ответил на вопрос, понимает ли он происходящее между Россией и Украиной, и тогда ведущий сделал вторую попытку.

«Скажите, а вот простые россияне понимают, как Россия несправедливо поступила с Украиной, придя на украинскую территорию и забрав ее?» — продолжил тему Гордон.

«Как вы интересно ставите вопрос! Сразу уже подводите меня под то, чтобы я с этим согласился. В целом люди везде разные, есть люди адекватные, есть люди неадекватные. Адекватные люди все понимают, как есть, то есть условно, они видят черное и белое, неадекватные — они, так сказать, умственные дальтоники», — ответил рэпер.

Он подчеркнул, что нынешние отношения ранее дружественных государств его очень расстраивают и разочаровывают, и он надеется, что скоро все славянские народы будут за «святую Русь».

6 «Чемодан-вокзал-Россия» для Maruv

«Чемодан-вокзал-Россия»: украинские «патриоты» отреагировали на новость о концертах Maruv © Maruv/Инстаграм Maruv, посмевшую поехать работать в РФ.

«Чемодан-вокзал-Россия», «"Лучшая певица России", а какого милого она забыла в Украине? Что-то пошло не так!!! Володенька Зеленский приголубит?», «Пусть остается там, в стране-агрессоре! А не прется сюда в ненавистную ей Украину зарабатывать бабло», «Поддерживаю полностью, пани Анна Марув дорогу в одну сторону выбрала сознательно», «Анна Борисовна обычная шл*ха, а шл*хам свойственно торговать собой. Мы должны отказаться от услуг Анны Борисовны по гигиенически-санитарным соображениям», — написали украинские пользователи.

7 Разин угрожает «клонам» Сердючки

$2 миллиона: Разин готовит иски к двойникам Верки Сердючки © Андрей Данилко/Инстаграм Андрей Разин на днях заявил, что больше не потерпит «невероятного хамства» в адрес своего украинского коллеги Андрея Данилко, придумавшего образ Верки Сердючки.

Разин собирается действовать радикально: он пообещал выследить всех двойников проводницы и подать на тех, кто использует этот персонаж, в суд. По подсчетам продюсера, речь идет об ущербе примерно в $2 миллиона (143 млн руб. — Ред.), которые он и собирается вернуть автору Сердючки.

8 Двойные стандарты «сериальной политики»

Депутат от «Голоса» обвинила Зеленского в двойных стандартах «сериального вещания» © Facebook, Студия "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Соломия Бобровская заявила, что ситуация с продажей находящемуся под санкциями российскому телеканалу СТС сериала «100 000 минут вместе» производства украинской студии — вопиющая политика двойных стандартов.

Народная избранница считает, что даже проданный третьим лицам украинский контент не может появляться на российских экранах в то время, как «на Востоке страны нет украинского вещания».

Правда, закона, регулирующего «юмористические продажи» в стране нет, равно как и черного списка, подобного тому, что придуман для российских звезд.

9 Эмодзи-борщ

Завоевать мир смайлов: повар-русофоб сделал еще один шаг к украинизации борща © pixabay Евгений Клопотенко на днях объявил на весь мир, что намерен выиграть еще одну битву в войне за борщ.

«Эмодзи борща. Мы с командой подумали, что было бы круто такое иметь в каждом телефоне и решили подать заявление в Unicode. Такой вот дополнительный шаг для популяризации борща в мире, чтобы различные нации привыкали к его образу через эмодзи. Мыслить малыми категориями, как вы уже поняли, мы не умеем. Все заполнили, отправили, ждем», — рассказал Клопотенко.

10 Полунин расчищает «холст»

Полунин заявил, что хочет избавиться от татуировок, в том числе «политических» © Сергей Полунин/Инстаграм Сергей Полунин, ныне проживающий в России, решил больше ничего не доказывать, а наоборот — оставить в прошлом все, что имеет «особую» смысловую нагрузку и политический подтекст.

А именно — танцовщик намерен избавиться от своих самых известных татуировок, в числе которых надпись «Ахиллес», коловрат, украинский тризуб и портрет президента РФ Владимира Путина.

11 Вакарчук разведенный

Даже если вам немного за 40: Вакарчук бросил жену после 20 лет брака ради другой — СМИ © Святослав Вакарчук/Инстаграм Святослав Вакарчук. Он объявил о расставании со своей супругой Лялей Фонаревой, с которой прожил больше 20 лет.

СМИ тут же написали, что причиной стала новая любовь Вакарчука, женщина 40 лет, сделавшая его «невероятно воодушевленным». Эту информацию позже опровергли представители музыканта, заявившие, что журналисты видели лидера группы не в компании новой пассии, а дочки Фонаревой от предыдущих отношений.

При этом есть ли у Вакарчука новый роман или нет — не уточнили.

12 Скованные одной цепью

Скованные одной цепью: харьковская пара рассталась, разрубив оковы, но попала в Книгу рекордов Гиннесса - видео © pixabay Александр Кудлай и Виктория Пустовитова попали в Книгу рекордов Гиннесса как возлюбленные, дольше всех прожившие прикованными друг к другу цепью.

Таким необычным способом пара решила проверить свои чувства перед свадьбой и добровольно захлопнула замок на наручниках 14 февраля. Бок о бок молодые люди прожили четыре месяца, а если точно — 123 дня. Но в четверг, 17 июня, потенциальные муж и жена не просто публично избавились от цепей, но и объявили о полном и безоговорочном расставании.

Девушка при этом заявила, что их история должна стать «отличным примером всем парам Украины».

*Организация запрещена в РФ