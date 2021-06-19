Совсем по-другому преподносят встречу и её результаты СМИ Латинской Америки. Похоже, что, независимо от своей политической ориентации, латиноамериканские журналисты предпочли подробно проинформировать свою аудиторию о ходе встречи и её результатах, не «болея» ни за одну из сторон.
Мексиканская газета «Универсаль» в статье под заголовком «Напряжённый саммит Байден-Путин с положительными результатами» подробно информирует своих читателей об итогах встречи, «завершившейся, по мнению обоих лидеров, с намного превзошедшими ожидания результатами».
«Хотя оба президента делали перед саммитом предупреждения и занимали позиции, казавшиеся конфронтационными, после личной встречи прагматизм возобладал даже по тем двум вопросам, где разногласия огромны», — пишет газета, имея в виду права человека и Украину.
Аргентинская газета «Кларин» публикует аналитическую статью, в которой отмечается, что целью встречи было «смягчение одного из самых критических моментов в отношениях между двумя странами, которые считаются худшими со времён Карибского кризиса в разгар холодной войны».
В статье отмечаются усилия, предпринятые руководителями стран в этом направлении, однако «к концу дня напряжённость не исчезла. Очевидно, что необходимо время для восстановления определённого доверия».
«Несмотря на жесты, направленные на ослабление напряжённости, на раздельных пресс-конференциях они настаивали на темах, вызывающих разногласия. Путин обвинил Вашингтон в финансировании оппозиции, чтобы ослабить его как противника, а Байден сосредоточился на кибератаках, которые его спецслужбы приписывают Москве, и нарушении прав человека в России».
В статье, опубликованной на сайте колумбийской радиостанции «La FM», утверждается, что в выигрыше остались обе стороны:
«Путин выиграл, потому что таким образом он вернулся на международную арену… Соединённые Штаты тоже выиграли, потому что им нужно, чтобы отношения с Россией были предсказуемые и стабильные».
Отмечается также «ослабление риторики» с обеих сторон — Байден назвал Путина «достойным противником», а Путин отозвался о Байдене как об «очень опытном политике».
Венесуэльская газета «Ультимас Нотисиас» отмечает «сдержанный оптимизм» Владимира Путина и российского руководства от результатов встречи, цитируя мнения Сергея Рябкова и Дмитрия Пескова, приводимые российскими СМИ.
Среди других тем, газета рассказывает об «обмене уколами» глав государств во время своих пресс-конференций, а также о критике Байдена со стороны Республиканской партии, которая «считает сам факт проведения данной встречи победой Москвы»
Чилийская газета «Периодиста», подробно информируя читателей о повестке встречи, отмечает:
«Многие эксперты сходятся во мнении, что Путин уже добился того, чего больше всего хотел: проведения саммита как доказательства важности России на мировой арене».
Кубинское информационное агентство «Пренса Латина», отмечая совпадение мнений Путина и Байдена по поводу положительного результата саммита, сообщает о критике, которой подвергся президент США у себя дома.
В частности, бывший госсекретарь Майк Помпео «расценил как очевидный признак слабости тот факт, что Байден не появился на совместной пресс-конференции с Путиным».