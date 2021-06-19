Комментируя результаты саммита в Женеве, многие журналисты ведущих американских СМИ предпочли объявить президента Байдена «победителем» и рассуждать о возвращении США на мировую арену в качестве лидера «свободного мира», защитника демократии и прав человека. О конкретных результатах встречи зачастую упоминалось вскользь

Совсем по-другому преподносят встречу и её результаты СМИ Латинской Америки. Похоже, что, независимо от своей политической ориентации, латиноамериканские журналисты предпочли подробно проинформировать свою аудиторию о ходе встречи и её результатах, не «болея» ни за одну из сторон.

Мексиканская газета «Универсаль» в статье под заголовком «Напряжённый саммит Байден-Путин с положительными результатами» подробно информирует своих читателей об итогах встречи, «завершившейся, по мнению обоих лидеров, с намного превзошедшими ожидания результатами».

«Хотя оба президента делали перед саммитом предупреждения и занимали позиции, казавшиеся конфронтационными, после личной встречи прагматизм возобладал даже по тем двум вопросам, где разногласия огромны», — пишет газета, имея в виду права человека и Украину. Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Аргентинская газета «Кларин» публикует аналитическую статью, в которой отмечается, что целью встречи было «смягчение одного из самых критических моментов в отношениях между двумя странами, которые считаются худшими со времён Карибского кризиса в разгар холодной войны».

В статье отмечаются усилия, предпринятые руководителями стран в этом направлении, однако «к концу дня напряжённость не исчезла. Очевидно, что необходимо время для восстановления определённого доверия».

«Несмотря на жесты, направленные на ослабление напряжённости, на раздельных пресс-конференциях они настаивали на темах, вызывающих разногласия. Путин обвинил Вашингтон в финансировании оппозиции, чтобы ослабить его как противника, а Байден сосредоточился на кибератаках, которые его спецслужбы приписывают Москве, и нарушении прав человека в России».

В статье, опубликованной на сайте колумбийской радиостанции «La FM», утверждается, что в выигрыше остались обе стороны:

«Путин выиграл, потому что таким образом он вернулся на международную арену… Соединённые Штаты тоже выиграли, потому что им нужно, чтобы отношения с Россией были предсказуемые и стабильные».

Отмечается также «ослабление риторики» с обеих сторон — Байден назвал Путина «достойным противником», а Путин отозвался о Байдене как об «очень опытном политике».

Венесуэльская газета «Ультимас Нотисиас» отмечает «сдержанный оптимизм» Владимира Путина и российского руководства от результатов встречи, цитируя мнения Сергея Рябкова и Дмитрия Пескова, приводимые российскими СМИ. Итоги встречи в Швейцарии: чего ждать Украине © REUTERS, Saul Loeb/Pool

Среди других тем, газета рассказывает об «обмене уколами» глав государств во время своих пресс-конференций, а также о критике Байдена со стороны Республиканской партии, которая «считает сам факт проведения данной встречи победой Москвы»

Чилийская газета «Периодиста», подробно информируя читателей о повестке встречи, отмечает:

«Многие эксперты сходятся во мнении, что Путин уже добился того, чего больше всего хотел: проведения саммита как доказательства важности России на мировой арене».

Кубинское информационное агентство «Пренса Латина», отмечая совпадение мнений Путина и Байдена по поводу положительного результата саммита, сообщает о критике, которой подвергся президент США у себя дома.

В частности, бывший госсекретарь Майк Помпео «расценил как очевидный признак слабости тот факт, что Байден не появился на совместной пресс-конференции с Путиным».