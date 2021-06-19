Венок на Украине – больше, чем просто головной убор. Без него невозможно представить украинскую красавицу: девушка в венке ассоциируется с восходящим солнцем

Венок — символ счастья, мира, солнца, молодости, чистоты. Изначально он имел религиозное значение, но позже стал символом девичества: носить его имеют право только незамужние девушки.

Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сам термин «венок» — собирательное понятие, в разных этнографических районах его называют по-своему. Кроме общеславянских — венок, вянок, перевязка, чильце — встречаются следующие названия:

— коробуля, лубок (Подолье),

— теремок (Черниговщина),

— капелюшиня, фес (Буковина),

— корона, перт (Закарпатье),

— цвиток, цветок (Приднепровье),

— цветок, плетиння (Гуцульщина),

— коруна (Лемковщина),

— гибалка (Переяславщина, Поднепровье).

Виды венков

Известно более 77 видов венков.

По традиции, первый венок девочке мама надевает на Спас по достижении трех лет. Он должен быть из чернобривцев (бархатцев), незабудок, барвинка, ромашек.

В 4 года девочке плетут второй венок — теперь уже из бессмертника и яблони. С 6 лет разрешается вплетать мак и волошку (василек).

Там рождаются облака: 5 мифов и стереотипов о Карпатах © CC0, Pixabay

По венку можно определить, что происходит на сердце у молодой девушки:

венок из барвинка, мяты, шалфея и других лекарственных трав значит, что девушка помолвлена;

венок из васильков и полевого мака — что девушке разбили сердце или что она не дождалась признания от милого сердцу парубка;

венок из первоцвета и вереска — милый ушел к другой.

Когда девушка провожает любимого в дальнюю дорогу, она плетет венок из волошек (васильков) и любистка, что значит обещание дождаться и сохранить верность.

Символика цветов и лент

В классическом варианте венок состоит из 12 видов цветов. Они наделяют венок определенным смыслом. Наиболее популярные цветы и их значение:

— роза — любовь,

— лилия — добродетель,

— мальва — красота,

— бессмертник — здоровье,

— васильки — простота,

— калина — красота и девичья чистота,

— ромашка — нежность, мир, любовь.

— пион — вера, надежда, любовь;

— мята — оберег ребенка и его здоровья;

— душица — материнская любовь;

— хмель — ум.

Михаил Юдин: Главное, что может вернуть единство славянам, — культура © скриншот видео "mstaacru"

Неотъемлемый компонент — ленты. Их длину измеряют по длине косы.

Играет роль не только цвет, но и место расположения.

В центре крепят светло-коричневую — символ земли-кормилицы, по сторонам от нее — желтые (символ солнца); за ними — светло-зеленые и темно-зеленые (символ красоты и молодости); потом — голубые и синие, придают силу и здоровье. Далее — оранжевая (символ хлеба), фиолетовая — мудрость, малиновая — душевность и искренность, розовая — изобилие.

Белую используют, когда концы ее расшиты серебром и золотом (на левом — солнце, на правом — месяц).

Сироты вплетают в косу и венок голубые ленты, чтобы люди при встрече одаривали подарками и желали благополучия.

Таинство плетения венка

Технология плетения венка передавалась из поколения в поколение.

В основном живые цветы крепятся за свои стебли: стебель одного цветка «окутывает» стебель другого. Когда длина венка достаточна — его нужно закрепить в кольцо и соединить нитками.

Чтобы венок держался подольше, в качестве «основы» можно использовать металлическую конструкцию. Современные девушки в качестве основы также используют обычный обруч.

«Слава богу»: министр культуры сказал, увидят ли украинцы Басту и Моргенштерна © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Чтобы увидеть вещий сон, венки клали под подушку. Магической силой наделялся венок, сплетенный беременной женщиной. Люди верили, что он принесет плодовитость полям и скоту. Венок, изготовленный юной девушкой, сулит чистоту посева.

Считается, что свежий венок — к добру, а увядший — недобрый знак.

Если венок разорвался — ничего доброго ждать не стоит.

Территориальные особенности венков

В Среднем Приднепровье размер цветов постепенно уменьшается в направлении затылка, когда в других местах (на Подолье) — в противоположном направлении.

На Гуцульщине — дополняют образ перьями павлина и стеклярусом.

В Полесье по венку раньше определяли социальный статус девушки: панночки носили пышные венки, а небогатые селянки довольствовались небольшим скромным украшением. Для этой области также характерны венки без лент: ленты вплетают только по случаю свадьбы.

Обряды, в которых используют венок

В Карпатах существует обряд Ляли (Лели), его проводят в канун святого Георгия.

Во время обряда девушки просят у богини Лели счастливой любви и замужества. Избранную девушку украшают венком и травами, ставят вокруг нее молоко, сыр и масло, начинают хоровод. После все участники делят между собой угощение, а венки пускают на воду.

Александр Васильев о мифах Донбасса, «хохлах» и русских © РИА Новости, Владимир Трефилов

Перед Троицей девушки плетут ивовые венки и оставляют их в лесу. В день праздника за ними возвращаются: если венок остался свеж — его хозяйка будет счастлива, а если завял — к несчастью.

В Купальскую ночь девушки гадают по венкам: их вечером пускают на воду и в зависимости от того, как плывет венок, трактуют судьбу: как скоро девушка выйдет замуж и с какой стороны будет возлюбленный.