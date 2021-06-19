Мы уже говорили о том, что занимающиеся политически мотивированным цензурированием украинского сегмента Facebook фактчекинговые компании StopFake и VoxCheck не являются независимыми и объективными

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Украинские экономисты из американских университетов

Напомним, что нардеп Александр Дубинский назвал украинского олигарха и партнера американского финансиста Джорджа Сороса Виктора Пинчука спонсором компании VoxCheck, а издание «Лига», главный редактор которой входит в наблюдательный совет указанного фактчекера, писало, что Пинчук «через американские фонды инвестирует в Facebook и Twitter».

Если это так, то наша гипотеза о том, что фактчекер выбран не случайно, а исключительно с целями продвижения американских интересов на Украине, превращается в объективный факт. Но все надо доказывать. Для этого мы применим методы критического дискурс-анализа и контент-анализа, а также посмотрим на интересующие нас моменты из биографий сотрудников VoxCheck.

Итак, VoxCheck на своем сайте пишет, что четверо украинских экономистов — Юрий Городниченко, Тимофей Милованов, Александр Талавера и Владимир Билоткач — основали VoxUkraine весной 2014 г., когда «только что произошла Революция Достоинства. В воздухе — стремление к быстрым изменениям». Данные формулировки без всяких сомнений говорят о том, что VoxCheck не беспристрастный инспектор достоверности тех или иных текстов, а политическая организация, позитивно относящаяся к государственному перевороту 2014 года.

Да и что это за четверка «украинских» экономистов? Нет, происхождение их действительно украинское, как у Ульяны Супрун или Натальи Яресько. Но это американские экономисты украинского происхождения.

Заместитель главы Совета Нацбанка Украины с 2016 г. и министр развития экономики Украины с лета 2019 г. по весну 2020 г. Тимофей Милованов — доцент Питтсбургского университета и почетный президент Киевской школы экономики (КSE). Александр Талавера — преподаватель финансов в Школе менеджмента Шеффилдского университета, получил степень магистра в Консорциуме экономического образования и исследований (EERC), сооснователь Киевской школы экономики. Доцент университета Беркли (Калифорния) Юрий Городниченко входит в международный консультативный совет Киевской школы экономики, где сам учился до переезда в США. Профессор Сингапурского института технологий Владимир Билоткач тоже выпускник КSE.

Среди спонсоров EERC — такие замечательные организации, как американский банк Citigroup, правительство Швеции, посольство США в Украине, Carnegie Corporation of New York, Фонд Конрада Аденауэра, соросовский Open Society Institute, пинчуковская Interpipe Group и Фонд Пинчука. EERC совместно с Фондом Пинчука в 2006 годусоздал Киевскую школу экономики. На сайте VoxCheck указано, что эта контора стала сооснователем Центра журналистики при Киевской школе экономики.

Итак, созданный птенцами гнезда Пинчука VoxCheck — то, что в украинском дискурсе последних лет принято называть «соросятней».

Учитывая вышесказанное, интересно, почему на странице сайта фактчекера в разделе информации о компании написано, что «отсутствие рынка земли стоило нам значительной части ВВП, а каждому владельцу пая — тысяч долларов стартового капитала. И это лишь небольшой пример государственной неэффективности»?

Будет ли VoxCheck беспристрастно оценивать Facebook-публикации противников продажи украинской земли, вопрос риторический. Но если кто-то из рядовых сотрудников вдруг решит высказать «особое мнение», есть бдительный набсовет, который следит, чтобы компания «придерживалась своей стратегии, политики и процедур».

Смотрящие от Сороса

Американская агентура в украинском Facebook. Часть первая © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Борис Давиденко. Чтобы понять уровень его объективности, неангажированности и демократичности, достаточно посмотреть на пару его высказываний касательно оппозиционной прессы.

«Мне на надо, чтобы хватило на всех, — ответил он на вопрос о финансировании украинских СМИ. — Меня доля условной «Страны.уа» не интересует».

«Интернет все смешал, и теперь люди не очень понимают, является ли контент, который им предлагают, информацией или инструментом влияния… А если это условная «Страна.уа», которая живет на околороссийские деньги?» — жалуется фактчекер Давиденко, почему-то не объясняя, что такое «околороссийские» и откуда у него такая информация.

Таким образом, член набсовета VoxCheck обеспокоен не столько проверкой достоверности медиаконтента, сколько тем, чтобы финансирование попало его «Лиге», а не «околороссийской» «Стране.уа».

Другой член набсовета — Елена Белан — работает в финансовой группе Dragon Capital небезызвестного Томаша Фиалы, которая спекулирует украинской недвижимостью. Партнером Фиалы является американский фонд Soros Fund Management того самого Джорджа Сороса, а еще Виктор Пинчук, с которым они занимаются проектом «Новые лидеры».

Фиала участвовал в Майдане, а затем, после госпереворота, основал журнал, новостной сайт и радио «Новое время». Есть сведения, что Фиала дает деньги партии «Голос» — самому сильному голосу украинской «соросятни». По крайней мере, вместе с «известным экономистом» Вакарчуком он учредил Центр экономической стратегии. Жена Томаша Фиалы возглавляет созданную Вакарчуком общественную организацию «Люди будущего».

Неудивительно, что во множественных интервью Елена Белан пропагандирует расширение кредитной зависимости Украины от МВФ.

Также в набсовет VoxCheck входит уже известный нам американский экономист украинского происхождения, член международного консультативного совета пинчуковской Киевской школы экономики Юрий Городниченко. Городниченко, как и Белан, фактически является агентом влияния МВФ на Украине, называет международного финансового спекулянта кредитором последней надежды, который спасает правительства малых стран, говорит, что «МВФ как доктор, который прописывает лекарства неприятные, но в конце концов необходимые».

И он, конечно, прав. Просто надо разделить, кому неприятно, а кому необходимо, учитывая, что в текущем году Украина должна выплатить международным кредиторам половину расходной части своего бюджета, тем самым лишая национальную экономику малейшего шанса на развитие, а граждан — на хотя бы относительно сносную жизнь. Почему «соросята» в парламенте выступают против реструктуризации долга? Неужели они иноагенты в Верховной Раде Украины?

Оставшиеся члены набсовета VoxCheck — это очередные выходцы из гнезда Киевской школы экономики Егор Григоренко и Петр Чернышов, а также экс-председатель правления Райффайзенбанка Аваль и кандидат на должность председателя правления Нацбанка Украины в 2017 г., которого поддерживал ЕБРР, Владимир Лавренчук.

Не дадим в обиду хозяина

В редколлегии компании-фактчекера Facebook не менее «правильные» люди.

Илона Сологуб в свое время была Директором Киевской школы экономики по экономико-политическим исследованиям. Вероника Мовчан — директор по научной работе Института экономических исследований и политических констультацией (ИЭИ), который получает гранты от USAID. В ИЭИ работала и знакомая нам уже Елена Белан. Институт пропагандирует кредиты МВФ. Александра Бетлий окончила Киево-Могилянку по программе соросовско-пинчуковской EERC, а с 2002 г. работает аналитиком в ИЭИ. Мария Репко — заместитель директора Центра экономической стратегии, в набсовете которого сидят Томаш Фиала и Елена Белан. Выпускник Киевской школы экономики Дмитрий Яблоновский был заместителем исполнительного директора того же Центра экономической стратегии.

Ни одного постороннего человека. Ни одного человека с альтернативными взглядами. И после этого кого-то удивит, что они всей редакцией VoxCheck «отмазывают» Сороса? В рамках партнерства с Facebook эти прекрасные люди назвали фейком публикацию в группе «Правда Шария» о том, что Ульяна Супрун уничтожала украинскую медицину по указанию Сороса.

«Это неправда, — пишут соросовские фактчекеры. — Нет никаких доказательств того, что Сорос хочет уничтожить население Украины или дал задание Супрун уничтожить украинскую медицину. Наоборот, Ульяна Супрун начала реформирование устаревшей системы».

Руководитель направления противодействия фейкам VoxCheck Юлия Жага идет еще дальше, разоблачая «фейки» телеканала ZIK (интересно, почему фейки находятся только у оппозиционных СМИ?) о том, что Сорос высасывает финансовые соки из Украины.

«Это не первый «шедевр» на ZIK. Похожий их марафон мы уже проверяли в феврале 2020-го. Тогда «журналисты» и псевдоэксперты говорили исключительно о Джордже Соросе и его влиянии на Украину, — пишет Жага. — Сюжеты — мешанина из логических ошибок, ложных показателей, домыслов и, конечно же, российской пропаганды. В эфире не стеснялись упоминать Путина и восхвалять российскую вакцину».

С «российской пропагандой» VoxCheck, кстати, борется очень активно, хотя по идее должен был бы быть беспристрастной фактчекинговой организацией. Используя такие политически окрашенные лексемы как «страна-агрессор», «российские нарративы» и т.д., VoxCheck называет российскую вакцину Sputnik V непроверенной, а активные закупки ее разными странами — результатом кремлевской дезинформации.

Также очень болезненно «соросята» реагируют на публикации о том, как посольство США запретило Украине покупать российскую вакцину.

«Российскую вакцину Украина не будет покупать не из-за запрета американского посольства, а потому что вакцина не доказала свою окончательную эффективность и безопасность», — утвержают фактчекеры, как бы забывая, что сначала тогдашний министр здравоохранения Украины заявлял, что вариант закупки российской вакцины будет рассмотрен, а после похода в американское посольство резко изменил позицию.

И это не говоря о предваряющей заявление Степанова Facebook-публикации Кристины Квин о том, что Украина Sputnik V закупать не будет.

Либеральные нацисты

Но окончательно свою сущность VoxCheck проявил в национальном вопросе. И здесь уже речь идет не об агентурной поддержке экономических интересов МВФ и США, а об откровенном нацизме, причём, естественно, направленном исключительно против русских граждан Украины.

О дискриминационном языковом законе «соросята» пишут следующее: «На пророссийских каналах часто звучат тезисы о «геноциде русскоязычных» или «запрете русского языка», но это не так. Говорить в быту можно будет на любом языке, говорить в сфере услуг — на любом приемлемом для посетителя и поставщика услуг».

В каком смысле «можно будет говорить в быту»? Мы должны просить разрешение разговаривать на родном языке? И да, русский язык запрещен в образовании, политике и всей общественной сфере как таковой.

«Как только закон об украинском языке не называли в пророссийских кругах. И принудительной украинизацией, и дискриминацией русскоязычных. Часто говорили, что он неконституционный. Однако закон лишь подтверждает право украинцев получать услуги на украинском». Нет, украинцы могли получать услуги на родном языке и раньше. Конституция это право дает всем национальностям. Языковой закон — именно о дискриминации русского языка, поскольку теперь русские Украины должны просить (по сути унижаться), чтобы их обслужили на родном языке, как будто они мигранты на птичьих правах или люди второго сорта.

Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo утверждает VoxCheck, выдумав неизвестно откуда взявшуюся «российскую» национальность, тем самым отказывая в своей национальной идентичности миллионам русских Украины. — Но при этом довольно много этнических украинцев говорят по-русски на Донбассе. Поэтому надо быть очень осторожным в утверждениях относительно русскоязычного населения в Украине — не все русскоязычные люди являются этническими россиянами».

Россиянин — это гражданство, русский — национальность, архаичной этнической принадлежности у представителей модерной русской нации найти уже практически нельзя. Этносы — это пережитки еще местами сохранившегося родоплеменного уклада, вроде тех же гуцулов. Вряд ли проходившие обучение в Киевской школе экономики фактчекеры не знакомы с такими простыми понятиями. Если реально незнакомы, то их надо гнать из компании за профнепригодность. Но если они все понимают, а они все понимают, то речь идет о языке ненависти, о создании дискурса лингвоцида и этноцида.

«Играя роль адвоката дьявола (русские Украины для VoxCheck — дьявол. — Прим. автора), мы могли бы предложить другой способ измерить «россиян», — говорят «соросята». — Например, мы можем утверждать, что некоторые украинцы могут быть объединены в одну группу «россиян», если эти люди разделят определенные пророссийские или антиукраинские установки и нарративы».

То есть русские граждане Украины — никакие не русские, а просто «неправильные», «неполноценные» украинцы, которые выступают против Украины. Во как. В том же тексте снижение поддержки предоставлению русскому языку статуса государственного авторы VoxCheck называют «положительной тенденцией». Это не фактчекинг, это политическая пропаганда. Причем пропаганда такой политики, которая называется нацизмом.

Напомним, что проамериканская компания VoxCheck является подписантом Кодекса этики Международной сети фактчекеров института Пойнтера (Флорида) и членом фактчекинговой программы Facebook, в рамках которой отмечает неправдивый контент, распространяемый пользователями социальной сети.