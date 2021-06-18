По всему миру распространяется индийский штамм коронавируса. В Москве растет количество пациентов с коронавирусом, ограничения на работу общепита и массовые мероприятия продлеваются до 29 июня

Коронавирус в Москве

В Москве за сутки выявили 9056 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении ограничительных мер в Москве в связи с коронавирусом. Сохраняется запрет на работу ночных клубов, баров, дискотек, караоке.

Заведения общепита не смогут принимать посетителей в ночное время, также запрещена работа зоопарков, детских игровых комнат, детских и спортивных площадок. Планируется эксперимент по работе «бесковидных» ресторанов, где посетители и сотрудники должны быть привиты.

Не будут проводиться массовые мероприятия с численностью посетителей более 1000 человек. Кино и театры продолжают работать. Закроют фан-зону для болельщиков.

В Москве у большинства пациентов с коронавирусом выявили индийский штамм © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У большинства пациентов с коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм, по словам Собянина, он требует вдвое более сильного иммунитета, чем уханьский коронавирус.

Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут вакциной Спутник Лайт. Также ее будут применять для вакцинации трудовых мигрантов.

Коронавирус в России

Во всей России на 18 июня выявили 17 262 пациентов с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Планируется, что в первую очередь диспансеризация поможет людям с хроническими заболеваниями, которые осложняются после перенесенного коронавируса.

Задиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что заболеваемость растет из-за массового несоблюдения мер профилактики. По ее словам, молодежь наиболее активно распространяет индийский штамм в разных возрастных группах, и население страны слишком рано расслабилось, поэтому важно вакцинироваться.

Коронавирус на Украине

Финляндия готова вакцинировать от COVID-19 украинских заробитчан © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кроме того, 17 июня был установлен рекорд по вакцинации — за сутки от COVID-19 привились 81 713 украинцев. Всего с начала прививочной кампании привито 1 652 053 украинца, из них полностью иммунизированы 337 345. Это составляет 4% населения Украины (41 млн 488 тыс. человек).

Национальная академия наук Украины прогнозирует, что индийский штамм коронавируса «Дельта» может распространиться в стране к осени.

Коронавирус в мире

В Европе также распространяется индийский штамм коронавируса. При этом 30% взрослых жителей стран Евросоюза (111 млн человек) на 18 июня получили обе дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В Великобритании за 17 июня зафиксировали около 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. До этого сообщалось в среднем о 2 тысячах заболевших в сутки. Премьер-министр Борис Джонсон продлил локдаун до 19 июля и сообщил о необходимости ускорении темпов вакцинации.

Из-за британских карантинных ограничений УЕФА может перенести финальный матч Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Согласно карантинным мерам, принятым в Великобритании, посетители, которые прилетят в страну на матч, должны пройти обязательный карантин. Стадион «Уэмбли» можно будет заполнить лишь частично, а в Будапеште ограничения на заполнение стадиона не действуют.

В ФРГ, по сообщениям властей, на штамм «Дельта» пока приходится около 6% от общего числа заболеваний, но его доля растет.

В Индонезии привившимся от коронавируса делают необычные подарки © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк США выделили $3,2 млрд на разработку препаратов, предотвращающих тяжелое течение коронавирусной инфекции и смерть от нее.

В Индии 21 июня стартует государственная программа бесплатной вакцинации.

По данным ВОЗ, в 22 странах Африки число случаев коронавируса увеличилось на 20%. При этом вакцинировано менее 1% жителей Африки. Здесь также распространяется индийский штамм Дельта. По данным специалистов, он становится доминантным по всему миру.

Ранее в РФПИ заявили, что вакцина Спутник V более эффективна против индийского штамма, чем любая другая вакцина, о результатах которой есть публикации в научных изданиях.