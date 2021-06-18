Коронавирус в Москве
В Москве за сутки выявили 9056 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии.
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении ограничительных мер в Москве в связи с коронавирусом. Сохраняется запрет на работу ночных клубов, баров, дискотек, караоке.
Заведения общепита не смогут принимать посетителей в ночное время, также запрещена работа зоопарков, детских игровых комнат, детских и спортивных площадок. Планируется эксперимент по работе «бесковидных» ресторанов, где посетители и сотрудники должны быть привиты.
Не будут проводиться массовые мероприятия с численностью посетителей более 1000 человек. Кино и театры продолжают работать. Закроют фан-зону для болельщиков.
Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только пациентам с антителами к коронавирусу. Это не касается экстренной помощи, госпитализации из-за рака или заболеваний крови. Также без вакцинации госпитализируют, если есть медицинские противопоказания к прививке.
У большинства пациентов с коронавирусом в Москве выявлен индийский штамм, по словам Собянина, он требует вдвое более сильного иммунитета, чем уханьский коронавирус.
Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут вакциной Спутник Лайт. Также ее будут применять для вакцинации трудовых мигрантов.
Коронавирус в России
Во всей России на 18 июня выявили 17 262 пациентов с коронавирусом.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что сегодня подписано постановление правительства об углубленной диспансеризации. Планируется, что в первую очередь диспансеризация поможет людям с хроническими заболеваниями, которые осложняются после перенесенного коронавируса.
Задиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что заболеваемость растет из-за массового несоблюдения мер профилактики. По ее словам, молодежь наиболее активно распространяет индийский штамм в разных возрастных группах, и население страны слишком рано расслабилось, поэтому важно вакцинироваться.
Коронавирус на Украине
Минздрав Украины сообщил о 967 новых случаях заражения коронавирусом за сутки.
Кроме того, 17 июня был установлен рекорд по вакцинации — за сутки от COVID-19 привились 81 713 украинцев. Всего с начала прививочной кампании привито 1 652 053 украинца, из них полностью иммунизированы 337 345. Это составляет 4% населения Украины (41 млн 488 тыс. человек).
Национальная академия наук Украины прогнозирует, что индийский штамм коронавируса «Дельта» может распространиться в стране к осени.
Коронавирус в мире
В Европе также распространяется индийский штамм коронавируса. При этом 30% взрослых жителей стран Евросоюза (111 млн человек) на 18 июня получили обе дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции.
В Великобритании за 17 июня зафиксировали около 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. До этого сообщалось в среднем о 2 тысячах заболевших в сутки. Премьер-министр Борис Джонсон продлил локдаун до 19 июля и сообщил о необходимости ускорении темпов вакцинации.
Из-за британских карантинных ограничений УЕФА может перенести финальный матч Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Согласно карантинным мерам, принятым в Великобритании, посетители, которые прилетят в страну на матч, должны пройти обязательный карантин. Стадион «Уэмбли» можно будет заполнить лишь частично, а в Будапеште ограничения на заполнение стадиона не действуют.
В ФРГ, по сообщениям властей, на штамм «Дельта» пока приходится около 6% от общего числа заболеваний, но его доля растет.
Власти США выделили $3,2 млрд на разработку препаратов, предотвращающих тяжелое течение коронавирусной инфекции и смерть от нее.
В Индии 21 июня стартует государственная программа бесплатной вакцинации.
По данным ВОЗ, в 22 странах Африки число случаев коронавируса увеличилось на 20%. При этом вакцинировано менее 1% жителей Африки. Здесь также распространяется индийский штамм Дельта. По данным специалистов, он становится доминантным по всему миру.
Ранее в РФПИ заявили, что вакцина Спутник V более эффективна против индийского штамма, чем любая другая вакцина, о результатах которой есть публикации в научных изданиях.