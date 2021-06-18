Украина заняла рекордную в своей истории позицию в мировом индексе благотворительности (World Giving Index). По итогам 2020 года страна вышла на 20-е место. При этом еще 4 года назад она была 81-й

Эксперты организации World Giving Index оценивали денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство.

Мировой индекс благотворительности — глобальное исследование CAF и Gallup's World View World Poll, в котором c 2009 года приняли участие 1,6 миллиона человек.

Рейтинг составляется по данным опроса компании, анализируется поведение людей за последний месяц. Исследование проводилось в 114 странах мира.

Примечательно, что в 2020 году, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, большинство стран с развитой экономикой показали резкое снижение благотворительной активности. США, Великобритания, Германия, Канада — страны, где развита культура пожертвований и взаимопомощи, выпали из топа. Благотворительные организации США помогли Украине бороться с коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

«Карантинные ограничения, несомненно, спасли жизни, они также закрыли бесчисленное множество возможностей для пожертвований.

Спонсорские мероприятия, розничный доход, изоляция пожилых людей, которые часто являются благотворительными добровольцами, — все это привело к кризису финансирования благотворительности, который продолжается по всему миру», — сообщается в официальном докладе.

Тем временем Украина продемонстрировала высокие показатели благодаря нескольким факторам.

Во-первых, карантинные меры были введены позже, чем в европейских странах, при этом они были не такими строгими.

Во-вторых, волонтерское движение, которое возникло в 2014 году, за несколько лет оформилось в сильную разветвленную сеть по всей стране. И именно эти организации взяли на себя решение многих социальных задач во время пандемии. Особенно в вопросе помощи врачам и нуждающимся пациентам.

То, что в развитых странах покрывалось за счет государственных программ, — бесплатное тестирование на коронавирус, обеспечение медикаментами, патронирование больных на дому, адресная финансовая помощь и другое — в Украине практически не работало. На первый план здесь вышли как раз благотворительные организации, которые помогали решать эти общегосударственные задачи.

Этим они и обеспечили рекордные для Украины позиции в рейтинге глобальной благотворительности.