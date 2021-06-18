Эксперты организации World Giving Index оценивали денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство.
Мировой индекс благотворительности — глобальное исследование CAF и Gallup's World View World Poll, в котором c 2009 года приняли участие 1,6 миллиона человек.
Рейтинг составляется по данным опроса компании, анализируется поведение людей за последний месяц. Исследование проводилось в 114 странах мира.
Примечательно, что в 2020 году, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, большинство стран с развитой экономикой показали резкое снижение благотворительной активности. США, Великобритания, Германия, Канада — страны, где развита культура пожертвований и взаимопомощи, выпали из топа.
«Карантинные ограничения, несомненно, спасли жизни, они также закрыли бесчисленное множество возможностей для пожертвований.
Спонсорские мероприятия, розничный доход, изоляция пожилых людей, которые часто являются благотворительными добровольцами, — все это привело к кризису финансирования благотворительности, который продолжается по всему миру», — сообщается в официальном докладе.
Тем временем Украина продемонстрировала высокие показатели благодаря нескольким факторам.
Во-первых, карантинные меры были введены позже, чем в европейских странах, при этом они были не такими строгими.
Во-вторых, волонтерское движение, которое возникло в 2014 году, за несколько лет оформилось в сильную разветвленную сеть по всей стране. И именно эти организации взяли на себя решение многих социальных задач во время пандемии. Особенно в вопросе помощи врачам и нуждающимся пациентам.
То, что в развитых странах покрывалось за счет государственных программ, — бесплатное тестирование на коронавирус, обеспечение медикаментами, патронирование больных на дому, адресная финансовая помощь и другое — в Украине практически не работало. На первый план здесь вышли как раз благотворительные организации, которые помогали решать эти общегосударственные задачи.
Этим они и обеспечили рекордные для Украины позиции в рейтинге глобальной благотворительности.