От Бразилии до Австралии. Самые-самые памятники Тарасу Шевченко в мире

Тарас Шевченко — лидер по количеству установленных деятелям искусства памятников. На сегодня в мире насчитывается 1384 «его» монумента. Из них 1256 — на Украине, 128 — за рубежом, в 35 государствах мира. В России — 30 монументов: 10 памятников и 20 мемориальных досок.
При этом первый памятник Шевченко открыли в 1881 году, к 20-летию со дня смерти поэта и художника, в городе Форт-Шевченко (Казахстан).
«Тарасова гора»
Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге. Его похоронили на Смоленском кладбище. Проводить в последний путь поэта пришли Достоевский, Лесков, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов, представители украинской, польской, греческой общин Санкт-Петербурга.
Перед смертью Шевченко завещал похоронить его на Украине, в Каневе (Черкасская область). Вскоре его друзья, художник Григорий Честаховский, а также братья-литераторы Михаил и Александр Лазаревские, решили исполнить последнюю волю поэта.
22 мая 1861 года прах Шевченко перезахоронили на Чернечей горе возле Канева. Вскоре к могиле начали стекаться украинские паломники, а Чернечую гору стали называть Тарасовой. Здесь летом в 1884 году за народные средства построили первый народный музей поэта, установили монументальный чугунный памятник-крест.
В 1925 году могила Шевченко стала частью Каневского музея-заповедника. А через 14 лет, в 1939 году, открыли памятник работы ленинградского скульптора, трижды лауреата Сталинской премии Матвея Манизера.
Шевченко — от «пожилого» к «молодому»
Вообще же Манизер известен как специалист по монументам Шевченко. К 120-летию со дня рождения Шевченко проводили конкурс на лучший памятник поэту в Киеве. Манизер выиграл. Но когда памятник изготовили и привезли в сквер напротив Киевского университета, оказалось, что для такого широкого пространства монумент маловат. Тогда решили установить памятник в Каневе, а в Киеве скульптор с несущественными изменениями повторил свою предыдущую работу, но сделал фигуру на два метра выше.
Одним из лучших образцов монументов в честь Шевченко в мире и Украине считается памятник, установленный в Харькове в 1935 году. Авторами выступили… Манизер и архитектор Иосиф Лангбард.
Памятник считается одним из символов города. Рядом с фигурой Шевченко есть еще 16 других статуй. Часть из них — герои произведений поэта, другие — дань советской истории.
Интересно, что с годами менялся и запечатлённый в монументах образ Шевченко. В начале XX века поэта изображали как мужчину преклонного возраста в кожухе и шапке. А уже в 90-е годы Шевченко начали ваять молодым.
Самое высокое место на Земле, где установлен памятник поэту, — пик Шевченко в Кабардино-Балкарии: 4200 метров над уровнем моря. А монумент в Ковеле — самый высокий в мире памятник Шевченко: 7 метров высотой, 20 тонн весом.
20 тысяч уникальных экспонатов
Но вернёмся к Каневскому музею-заповеднику. Музейный ансамбль заповедника дополнили гранитный комплекс восхождения из 392 ступеней (1977) и воспроизведенная в 1991 году «Тарасова светлица» — первый народный музей Тараса Шевченко.
Сегодня в музейной коллекции нацзаповедника — больше 20 тысяч уникальных экспонатов, среди которых мемориальные вещи и офорты Шевченко, редкие издания его книг, архивные документы, фото- и киноматериалы, аудио- и видеозаписи выступлений знаменитых бандуристов и кобзарей. При заповеднике работают картинная галерея и научная библиотека.
В составе заповедника — 8 памятников культурного наследия.
Топ-10 интересных памятников Шевченко за границей
Москва, Россия (1964)
По легенде, возмущенный запланированным открытием памятника Шевченко в Вашингтоне Никита Хрущев приказал оперативно поставить монумент в Москве — опередить Америку. Успели: открыли на несколько недель раньше, потому что в США много времени потратили на бюрократические процедуры.
Вашингтон, США (1964)
Разрешение на установку памятника дали обе палаты Конгресса США, даже приняли для этого отдельный закон. Открывал монумент экс-президент Дуайт Эйзенхауэр.
Канберра, Австралия (2005)
Монумент «Шевченковы думы» выполнен в виде кобзы. Это самый отдаленный от Украины памятник: расстояние от Киева до Канберры «по прямой» — около 15 тысяч километров.
Куритиба, Бразилия (1967)
Куритиба — место компактного проживания украинцев. Это не единственный Шевченко в Бразилии. В 1989-м монумент установили еще в Прудентополисе, а в 2015-м — в Униан-да-Витории.
Пекин, Китай (2008)
Сначала бюст выполнили с заметным наклоном головы вперед. Однако украинский посол попросил автора, китайского скульптора Юаня Сикуня, переделать скульптуру. Тот убрал наклон и изменил взгляд Шевченко на более оптимистичный. В 2016-м обновленный памятник открыли вторично.
Рим, Италия (1973)
Здесь Шевченко — в виде оратора в древнеримской тоге. Памятник стоит возле крупнейшей украинской церкви Италии — греко-католического собора Святой Софии.
Буэнос-Айрес, Аргентина (1971)
Украинская диаспора в Аргентине подарила памятник столице страны по случаю 75-летия прибытия первых эмигрантов из Украины. Возле статуи Шевченко расположен каменный барельеф с персонажами его «Гайдамаков».
Варшава, Польша (2002)
Памятник стоит в сквере Шевченко в престижном районе Варшавы. На постаменте высечены строки из стихотворения «Полякам».
Вильнюс, Литва (2011)
Столица Литвы — один из самых «шевченковских» городов за пределами Украины. Здесь есть и улица имени поэта, и несколько мемориальных досок, и памятник, установленный в Украинском сквере.
Виннипег, Канада (1961)
Виннипег, столица провинции Манитоба — центр украинской жизни Канады. Здесь живут около 100 тысяч человек украинского происхождения — 15% от общего количества населения. Главный местный памятник Шевченко находится возле здания парламента Манитобы.