От Бразилии до Австралии. Самые-самые памятники Тарасу Шевченко в мире

18 июня 1939 года на могиле Тараса Шевченко в Каневе установили величественный бронзовый памятник и соорудили литературно-мемориальный музей. Так 82 года назад шевченковский мемориал приобрёл нынешний вид

Тарас Шевченко — лидер по количеству установленных деятелям искусства памятников. На сегодня в мире насчитывается 1384 «его» монумента. Из них 1256 — на Украине, 128 — за рубежом, в 35 государствах мира. В России — 30 монументов: 10 памятников и 20 мемориальных досок.

При этом первый памятник Шевченко открыли в 1881 году, к 20-летию со дня смерти поэта и художника, в городе Форт-Шевченко (Казахстан).

«Тарасова гора»

Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге. Его похоронили на Смоленском кладбище. Проводить в последний путь поэта пришли Достоевский, Лесков, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов, представители украинской, польской, греческой общин Санкт-Петербурга.

Перед смертью Шевченко завещал похоронить его на Украине, в Каневе (Черкасская область). Вскоре его друзья, художник Григорий Честаховский, а также братья-литераторы Михаил и Александр Лазаревские, решили исполнить последнюю волю поэта.

На Украине в канун дня рождения Шевченко поэта «обезглавили» © Facebook Руслана Марцинкива

В 1925 году могила Шевченко стала частью Каневского музея-заповедника. А через 14 лет, в 1939 году, открыли памятник работы ленинградского скульптора, трижды лауреата Сталинской премии Матвея Манизера.

Шевченко — от «пожилого» к «молодому»

Вообще же Манизер известен как специалист по монументам Шевченко. К 120-летию со дня рождения Шевченко проводили конкурс на лучший памятник поэту в Киеве. Манизер выиграл. Но когда памятник изготовили и привезли в сквер напротив Киевского университета, оказалось, что для такого широкого пространства монумент маловат. Тогда решили установить памятник в Каневе, а в Киеве скульптор с несущественными изменениями повторил свою предыдущую работу, но сделал фигуру на два метра выше.

Одним из лучших образцов монументов в честь Шевченко в мире и Украине считается памятник, установленный в Харькове в 1935 году. Авторами выступили… Манизер и архитектор Иосиф Лангбард.

Памятник считается одним из символов города. Рядом с фигурой Шевченко есть еще 16 других статуй. Часть из них — герои произведений поэта, другие — дань советской истории.

Удивительная география первых памятников Тарасу Шевченко © Василий Стоякин

Самое высокое место на Земле, где установлен памятник поэту, — пик Шевченко в Кабардино-Балкарии: 4200 метров над уровнем моря. А монумент в Ковеле — самый высокий в мире памятник Шевченко: 7 метров высотой, 20 тонн весом.

20 тысяч уникальных экспонатов

Но вернёмся к Каневскому музею-заповеднику. Музейный ансамбль заповедника дополнили гранитный комплекс восхождения из 392 ступеней (1977) и воспроизведенная в 1991 году «Тарасова светлица» — первый народный музей Тараса Шевченко.

Сегодня в музейной коллекции нацзаповедника — больше 20 тысяч уникальных экспонатов, среди которых мемориальные вещи и офорты Шевченко, редкие издания его книг, архивные документы, фото- и киноматериалы, аудио- и видеозаписи выступлений знаменитых бандуристов и кобзарей. При заповеднике работают картинная галерея и научная библиотека.

В составе заповедника — 8 памятников культурного наследия.

Топ-10 интересных памятников Шевченко за границей

Москва, Россия (1964)

«Русофобская пропаганда»: «Дизель Шоу» обвинили в расизме за сравнение Пушкина и Шевченко © dizelshow_fan/Инстаграм Никита Хрущев приказал оперативно поставить монумент в Москве — опередить Америку. Успели: открыли на несколько недель раньше, потому что в США много времени потратили на бюрократические процедуры.

Вашингтон, США (1964)

Разрешение на установку памятника дали обе палаты Конгресса США, даже приняли для этого отдельный закон. Открывал монумент экс-президент Дуайт Эйзенхауэр.

Канберра, Австралия (2005)

Монумент «Шевченковы думы» выполнен в виде кобзы. Это самый отдаленный от Украины памятник: расстояние от Киева до Канберры «по прямой» — около 15 тысяч километров.

Куритиба, Бразилия (1967)

Куритиба — место компактного проживания украинцев. Это не единственный Шевченко в Бразилии. В 1989-м монумент установили еще в Прудентополисе, а в 2015-м — в Униан-да-Витории.

Пекин, Китай (2008)

Сначала бюст выполнили с заметным наклоном головы вперед. Однако украинский посол попросил автора, китайского скульптора Юаня Сикуня, переделать скульптуру. Тот убрал наклон и изменил взгляд Шевченко на более оптимистичный. В 2016-м обновленный памятник открыли вторично.

Рим, Италия (1973)

Здесь Шевченко — в виде оратора в древнеримской тоге. Памятник стоит возле крупнейшей украинской церкви Италии — греко-католического собора Святой Софии.

Буэнос-Айрес, Аргентина (1971)

Украинская диаспора в Аргентине подарила памятник столице страны по случаю 75-летия прибытия первых эмигрантов из Украины. Возле статуи Шевченко расположен каменный барельеф с персонажами его «Гайдамаков».

Варшава, Польша (2002)

Памятник стоит в сквере Шевченко в престижном районе Варшавы. На постаменте высечены строки из стихотворения «Полякам».

Вильнюс, Литва (2011)

Столица Литвы — один из самых «шевченковских» городов за пределами Украины. Здесь есть и улица имени поэта, и несколько мемориальных досок, и памятник, установленный в Украинском сквере.

Виннипег, Канада (1961)

Виннипег, столица провинции Манитоба — центр украинской жизни Канады. Здесь живут около 100 тысяч человек украинского происхождения — 15% от общего количества населения. Главный местный памятник Шевченко находится возле здания парламента Манитобы.