Украинцам дали полгода на льготную растаможку евроблях, Рада приняла закон о налоговой амнистии, «Нафтогаз» повысил месячную цену на газ в июне почти до 12 гривен. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Рада приняла закон о налоговой амнистии

МВФ выразил мнение о налоговой амнистии Зеленского © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Новый закон позволяет украинцам в течение года — с 1 сентября 2021-го до 1 сентября в 2022-го — провести однократное (специальное) добровольное декларирование активов. Физлица-резиденты Украины, а также нерезиденты (при наличии оснований) смогут подать одноразовую декларацию, в которой укажут активы, полученные за счет незадекларированных доходов или доходов, из которых до 1 января 2021 года не были заплачены налоги и сборы.

Этим правом смогут воспользоваться не все украинцы: опция не будет доступна гражданам, которые в любой период начиная с 1 января 2010 года выполняли «публичные функции», а также тем, против кого применялись специальные экономические санкции и другие ограничительные меры.

Для легализации задекларированных активов их собственник должен единовременно уплатить в государственный бюджет сбор в размере 5% от стоимости валютных ценностей, размещенных на счетах в украинских банках, или других активов, зарегистрированных на Украине. Уплату этого сбора можно будет растянуть на три года и платить в рассрочку — тогда ставка составит 6% (первый платеж — в течение 30 дней с даты подачи декларации, второй — до 1 ноября 2023 года, третий — до 1 ноября 2024-го).

Если активы находятся за границей, ставка составит 9% (под амнистию не подпадают активы в России), в случае уплаты сбора в рассрочку — 11,5%. Первые декларанты получат скидку: ставки 7% и 9,5% соответственно будут применены к тем, кто подаст декларацию до 1 марта 2022 года.

Есть возможность получить и льготную ставку в 2,5%. Она будет распространяться на купленные с 1 сентября 2021 года до 31 августа в 2022-го, но до дня подачи декларации, ОВГЗ со сроком обращения более года. В этом случае также возможна рассрочка — под 3%.

Амнистия будет распространяться на гривневые и валютные безналичные средства (то есть нельзя будет задекларировать несуществующие суммы «с запасом» на будущее), недвижимое и движимое имущество, ценные бумаги и имущественные права. Физлица смогут подать декларацию только непосредственно, поскольку право задекларировать активы обезличено (без идентификации декларанта) через уполномоченного нотариуса убрали при доработке законопроекта ко второму чтению.

Однократному специальному декларированию не подлежат некоторые активы, например, квартира площадью до 120 кв. м, дом — до 240 кв. м, нежилое некоммерческое помещение — до 60 кв. м, земельные участки — не более 2 га, транспортное средство или другое имущество стоимостью до 400 тыс. грн. Поэтому отсутствие подачи специальной декларации будет восприниматься государством как отсутствие у человека активов, которые превышают эти лимиты и приобретены за средства, с которых не уплачены налоги.

Для одноразового добровольного декларирования декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в украинских банках для представления одноразовой добровольной декларации. При этом банки должны проверять эти средства, согласно требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Начали действовать новые правила льготного растаможивания «евроблях»

Зеленский подписал законы о льготной растаможке «евроблях» © пресс-служба Президента Украины

Под новые правила подпадают "евробляхи", ввезенные на Украину до конца 2020 года, возрастом от пяти лет и массой не более 3,5 т. При растаможке такие авто освобождаются от ввозной пошлины, а НДС и акцизный налог взимаются по льготной ставке.

Сумма акцизного налога зависит от возраста авто, объема и типа двигателя и не зависит от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1000 евро.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС будут иметь возможность воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Под действие данных законов не подпадают транспортные средства, которые не удовлетворяют экологические нормы "Евро-2" и выше, происходят из России или ввезены из временно неконтролируемых территорий Украины.

Если собственники не готовы растаможивать авто, закон предоставляет им возможность вывезти автомобиль из Украины, уплатив в бюджет добровольный взнос 8,5 тыс. грн (22,7 тыс. руб.). В таком случае собственник авто освобождается от административной ответственности.

По приблизительным оценкам, озвученным в СМИ, на Украине находятся до 900 тыс. авто на иностранных номерах. Однако далеко не все из них подпадают под льготные условия растаможки.

"Нафтогаз" повысил цену на газ в июне

«Нафтогаз» повысил тариф на газ в июне до 12 гривен © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В компании отмечают, что, несмотря на наступление лета, цены на газ на европейском хабе являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет и по состоянию на начало июня продолжали расти.

По информации пресс-службы, цены на газ на Украине коррелируются с европейскими хабами, поскольку страна — это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро за МВт-ч, что чуть больше $270 за тысячу кубометров.

В компании добавили, что именно годовой тариф призван защитить потребителей от ценовых колебаний на рынке. Подключение к тарифному плану «Месячный» происходит только по желанию клиента. А в целом все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.