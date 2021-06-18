Главной темой недели, безусловно, была встреча Путина и Байдена в Женеве. Одной из главных тем встречи, как считалось, должна была быть тема урегулирования ситуации вокруг Украины. Соответственно, и Украина, и коллективный Запад активно готовились к встрече, укрепляя свои позиции

Впрочем, как минимум по одному вопросу Запад и Россия достигли консенсуса — Владимир Путин указал, что «красной линией» является обсуждение вопроса о членстве Украины в НАТО. НАТО и США ответили, что членство Украины в альянсе на данном этапе не рассматривается.

Украинская подготовка

Накануне встречи украинская власть развила фантастическую активность — раз за разом следовали по разным каналам заявления, которые должны были показать, что Запад в долгу перед Украиной и что именно он ей должен.

В кратком изложении обязательства Запада перед Украиной выглядят так:

1. Нельзя договариваться об Украине за спиной Украины. Если же какие-то договорённости будут достигнуты, то Украина их выполнять не будет.

Собственно, тем самым Украина в очередной раз подтвердила свой статус недоговороспособной страны. Поскольку подчиняться распоряжениям Вашингтона для неё как раз хорошо…

2. Европейские страны должны отказаться от достройки «Северного потока — 2». В крайнем случае, конечно, Украина может согласиться (!) на запуск газопровода, но в обмен на возвращение «оккупированных территорий» и предоставления гарантий энергетической безопасности (т.е. продолжения транзита в прежних объёмах).

Правда, надо отметить, что кампания велась в условиях, когда «крайний случай» уже прошёл, — трубопровод начали заполнять газом, не дождавшись разрешения Украины.

3. Украина должна быть немедленно принята в состав НАТО.

Такого рода заявления делались уже и после того, как саммит НАТО не предоставил Украине ПДЧ.

Справедливости ради следует сказать, что определённый смысл в этом был — если бы президенты России и США не смогли бы договориться о сотрудничестве, то процесс принятия Украины в НАТО вполне мог быть запущен.

Зеленский также говорил о двухстороннем оборонном договоре с США (знают ли об этом договоре в США — большой вопрос).

4. Принятие Украины в ЕС — Зеленский, правда, требовал только чёткого ответа на вопрос о европейской перспективе Украины.

Чёткий ответ на этот вопрос был получен примерно десятилетие назад — Украина станет членом ЕС сразу после Турции, которая не станет членом ЕС никогда. Однако никто из ответственных европейских политиков повторить эту очевидную мысль пока что не возьмётся.

5. МВФ должен дать особые условия для Украины (поскольку идёт война), а США должны предоставить экономическую помощь.

Вообще-то говоря, воюющей стране МВФ ничего давать не должен — не прописано в его уставе, что он должен финансировать войну…

6. Право граждан Украины (!) на образование на русском языке Зеленский приравнял к праву граждан России на образование на украинском языке (почему-то в Тюмени, а не в Крыму, где украинский язык имеет статус официального).

Почему так — осталось непонятным. Впрочем, «слуги народа» продолжают бороться за право демонстрировать фильмы на русском.

***

С одной стороны, команда Зеленского укрепляла позиции американской делегации, чтобы было о чём торговаться. Соответственно, выдвигались завышенные требования и давались гарантии, что если США что-то не будут выполнять, то из уважения к «суверенитету» Украины.

С другой стороны, это угроза и для самих США — Украина вполне может сорвать намечающуюся разрядку в отношениях с Россией путём, например, организации обострения на линии разграничения в Донбассе.

Какой из этих факторов сильнее, пока непонятно.

Подготовка Запада

Накануне саммита были проведены два международных мероприятия, которые дали достаточно противоречивые итоги.

В итоговом коммюнике саммита G7 говорилось:

«Мы подтверждаем приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, отвести российские войска от восточной границы Украины и Крымского полуострова».

При этом, по мнению участников саммита, Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Что является фактическим отказом от Минских соглашений, по которым Россия стороной конфликта не является.

А вот в итоговых документах саммита НАТО было указано, что Украина и Грузия имеют право на вступление в НАТО, но ПДЧ не получат. Отдельно об Украине это было уточнено Байденом — Украина-де не соответствует критериям членства в альянсе, а потому надо проводить реформы, в особенности бороться с коррупцией (расследовать до конца «дело Бурисмы»?).

Женевский саммит

Тема Украины была одной из важных на переговорах (что было подтверждено участием Дмитрия Козака и Виктории Нуланд), но определённые результаты достигнуты не были.

В то же время были и позитивные сигналы.

Во-первых, обе стороны подтвердили верность Минским соглашениям. Не обсуждались какие-то иные форматы, помимо «минского» и «нормандского». То есть США играть более активную роль в переговорном процессе не собираются.

Во-вторых, Крым был упомянут только один раз — Путиным и в связи с переворотом в Киеве. То есть этот вопрос не актуален. На Украине заговорили даже о том, что «Крымская платформа» утратила смысл (если она вообще его имела).

В-третьих, не актуален и вопрос о членстве Украины в НАТО. Байден сделал соответствующее заявление накануне саммита — возможно, это был вклад американской стороны в конструктивное ведение переговоров.

В-четвёртых, никак не был упомянут «Северный поток» — вопрос снят с повестки дня.

Реакция Киева

Итоги саммита, судя по всему, были восприняты без особого восторга. До вечера 17 июня официальной реакции вообще не было.

Вечером 17-го пресс-служба МИД сообщила о беседе Дмитрия Кулебы с Викторией Нуланд. Она «подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами».

Комментируя эту беседу, Кулеба отметил, что сама встреча президентов России и США была связана с обострением вокруг Украины. Сейчас же обсуждается визит Зеленского в США, в ходе которого будут обсуждаться вопросы безопасности.

Ночью на 18-е секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил: «Мы их (Минские соглашения. — Ред.) не денонсируем. С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, как они есть… С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы — это нонсенс, это невозможно».

Пётр Порошенко заявил, что президент США дал президенту России полгода, и Украина должна в полной мере использовать это время для мощного международного давления на Москву: «Советую не искать преждевременной встречи с Путиным. (…) Почему Зеленского не пригласили на это почтенное собрание? Почему Украина не получила ПДЧ? Кодовое слово — «коррупция». От "Большого разворовывания" до Коломойского».

В общем, Украина пока не намерена ничего менять в своей политике, и основания для этого есть — определённых решений Женевский саммит не принял.