Экологи снова бьют тревогу: у берегов Одессы появилась потенциально токсичная водоросль. Тем временем у берегов города-побратима Одессы - Стамбула - объявилась другая, более опасная, напасть

О появлении потенциально токсичной водоросли сообщила 16 июня эколог из Одессы, сотрудник Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько.

«Теперь и наше море «зацвело». «Оливковый» прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока, высокой температуры воды (+19,0) и низкой солености (12,6 промилле). На сей раз солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов», — написала она в Facebook.

Эколог напомнила, что ранее цветение этой водоросли наблюдали в мае 2015 года. Тогда вид развивался в массе вместе с другой цианобактерией — Nodularia spumigena.

Теренько также напомнила о другом «зелёном» приливе — в 2019 году. Тогда экологи попросили закупить оборудование для обнаружения токсинов в море. Но их не услышали.

«С момента «зеленого» прилива 2019 прошло 2 года, и наши просьбы о покупке оборудования для обнаружения токсинов в пробах морской воды так и не были услышаны и поддержаны ни одним руководителем ни одного подразделения, а зря. Мы готовы трудиться на благо нашего города!» — рассказала Теренько.

Тогда — два года тому назад, в июне 2019-го — одесситы усматривали в цветении моря не только проблему экологии, но и яркое свидетельство того, что происходит с украинским государством.

Государственная «зелень»

Дождевая вода не задерживается на одесских склонах и попадает в море, способствуя цветению водорослей, в том числе и благодаря застройщикам. Об этом одесситы говорили ещё два года тому назад. Зеленый прилив: в море у берегов Одессы появились токсичные водоросли © Галина Теренько/Facebook

«Цветение водорослей в этом году превратилось в настоящее экологическое бедствие. Повлияли, конечно, естественные причины вроде жары и дождей, но без человеческого фактора, безусловно, не обошлось. В первую очередь, конечно, сыграло свою роль наплевательское отношение к такому понятию как «природоохранная зона водоёмов», в результате чего в реки, а из них и в море массово смываются удобрения и прочая дрянь.

Внесла свой вклад и массовая застройка побережья, а также совершенно незаконные и по сути, и по форме многочисленные прибрежные кафе, незамысловато сливающие стоки всё в то же море. Да и в целом печальное состояние канализации, усугубляющееся массовой врезкой в ливневые коллекторы и прочими реалиями современной Одессы», — отмечал в июне 2019 года главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Он указывал, что происходившее у берегов Одессы красноречиво характеризирует состояние самого украинского государства.

«Вонь, от которой страдают одесситы, — это не просто вонь гниющих водорослей. Это вонь разлагающегося государства как совокупности институтов, в том числе и природоохранных. Тем, кто намерен здесь жить и дальше, к этому запаху стоит привыкать», — указывал Ткачёв.

Спустя два года Одесса снова столкнулась с цветением моря. При этом экологам не только не выделили деньги на оборудование для определения токсинов, но и сократили финансирование.

«Вместо закупок нового оборудования институту [экологии моря] сокращают финансирование, денег не хватает даже на выплату заработной платы в полном объеме… К сожалению, таковы реалии страны, в которой мы живём и работаем…» — указала в комментариях к записи Теренько другой одесский эколог Марина Грандова. Прощание с Днепром. Главной реке Украины грозит исчезновение © пресс-служба Херсонрыбоохраны

Она же успокоила одну из читательниц, отметив, что пока цветение водорослей у берегов Одессы нельзя назвать катастрофой.

«Цветение? Нет [не является экологической катастрофой]. Если оно не будет продолжаться несколько недель или повторяться несколько раз в месяц, море это переживет и восстановится. Экологическая катастрофа — это то, что происходит сейчас с Куяльницким лиманом, например», — отметила Грандова.

Впрочем, от экологических проблем страдает не только Одесса, но и вся страна, в том числе и столица. Синоптики обещают Киеву жаркое лето. А значит, киевляне наверняка увидят зелёный Днепр. А пока зеленеет море у Одессы.

Тем временем город-побратим Одессы — Стамбул — тоже столкнулся с проблемой экологии моря. Однако в отличие от властей Украины власти Турции проблемой серьёзно обеспокоены.

Настоящий государственный подход

Столица четырёх империй, город, с полным на то основанием называвшийся в некоторые периоды истории столицей мира и который мы сегодня знаем как Стамбул, в начале июня столкнулся с большой опасностью: морской слизью, покрывшей Мраморное море.

Она состоит из бесконтрольно размножающегося фитопланктона. Слизь забивает жабры рыбам, обволакивает водоросли, уникальные красные кораллы у Принцевых островов, угрожает устрицам, мидиям и морским звёздам.

Уже 4 июня экологи с научно-исследовательского судна Bilim-2, к тому времени уже три дня изучавшие проблему, поделились первыми данными. Они заявили, что масштаб проблемы беспрецедентен. Слизь наблюдалась не только на поверхности, но и в глубине моря.

«Мы раньше не встречали этого явления в таких масштабах», — цитировало 4 июня РИА Новости директора Ближневосточного технического университета Турции (ODTU) Барыша Салихоглу.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что морская слизь может угрожать и Чёрному морю. Украинские оппозиционеры предсказали экологическую катастрофу из-за газа © РИА Новости, Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

«Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море <…> Это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать», — сказал президент Турции.

Эрдоган связал причины масштабного появления морской слизи с бесконтрольным сливом отходов в море, а также с высокой температурой воды. Он заявил, что правительство направило около 300 специалистов на изучение проблемы. Исследования проводятся в 91 точке на Мраморном море. Кроме того, будут проверены объекты по очистке сточных вод, а также возможные места сброса в воду твёрдых бытовых отходов.

Свою помощь предложили и военные. Так, адмирал в отставке Джем Гюрдениз заявил, что для борьбы с морской слизью нужно использовать и военные корабли.

«Некоторые прицепы и спасательные корабли нашего военно-морского флота также могут помочь в этих операциях», — отметил он в комментарии изданию Sozcu, предложив действовать так же, как в случаях разлива нефти.

При этом он указал на недостаточность усилий муниципалитетов.

Тем временем российские экологи отмечают, что слизь может появиться даже у берегов Крыма. Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм

«Пока у нас нет данных о распространении морской слизи в Черном море <…> При этом вероятность того, что она появится вдоль Черноморского побережья Кавказа, очень низка. Однако, возможно, она появится у побережья Болгарии и Румынии и даже дойдет до Крыма», — цитировала 10 июня «Российская газета» руководителя лаборатории экологии Южного отделения Института океанологии РАН Владимира Силкина.

А это значит, что морская слизь может объявиться и у берегов Одессы. И судя по тому, как украинская власть игнорирует проблему с зелёным морем, с новой напастью она вряд ли справится. Между тем северо-западная часть Чёрного моря критически важна — именно там размножается значительная часть населяющих море видов.

Таким образом, недееспособность украинского государства в очередной раз станет международной проблемой.