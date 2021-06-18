Власти Москвы поставили задачу до середины августа привить от коронавируса не менее 60% местных чиновников, а также работников торговли, сферы обслуживания, образования, здравоохранения и соцобеспечения

В Москве и ряде регионов РФ обязали вакцинироваться чиновников и работников сферы услуг

В Москве из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 вводится обязательная вакцинация для чиновников и работников тех сфер, которые часто контактируют с клиентами. Привить должны 60% людей, работающих в отраслях, список которых составили власти. Соответствующее постановление подписала 15 июня главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Согласно документу, сделать прививку в обязательном порядке должны будут те, кто работает в сфере торговли, общественного питания, в клиентских подразделениях банков и почты, в салонах красоты, массажных салонах, банях и саунах, в фитнес-клубах, бассейнах и других физкультурно-оздоровительных комплексах, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Чем и когда закончатся «коронавирусные выходные» в Москве

Также обязательная вакцинация коснется работников общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социального обеспечения, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов. Служащие органов власти Москвы и подведомственных им организаций также должны будут сделать обязательную прививку.

Вакцинироваться должны не менее 60% сотрудников организаций, работающих в перечисленных сферах. На тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространится. Прививку можно будет сделать одной из четырех зарегистрированных в РФ вакцин.

Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, прививку первым компонентом вакцины работникам перечисленных сфер необходимо будет сделать до 15 июля, вторым — до 15 августа. Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, которая позволит контролировать процесс вакцинации и достижение необходимых показателей.

Решение об обязательной вакцинации принято из-за роста заражений в Москве, заявила вице-мэр города Анастасия Ракова. По ее словам, при сохранении такого темпа заболеваемости уже через две-три недели в больницах не останется свободных мест. По подсчетам мэрии, обязательная вакцинация коснется около 2 миллионов человек.

«Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5—4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», — заявила Ракова. Вакцина от индийского штамма готова: бюллетень коронавируса на 16 июня © бюллетень

За невыполнение требований о вакцинации будут штрафовать, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Для компаний штрафы составят от 50 тысяч до миллиона рублей, индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на 50 тысяч, юридические лица — на 300 тысяч. Штрафы в размере миллиона рублей предусмотрены за повторные нарушения.

Проверки работодателей в Москве начнутся с 15 июля.

Обязательной может стать прививка от коронавируса для студентов. Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только тех, кто уже получил необходимое число доз вакцины или же переболел COVID-19.

Как говорится в рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, остальных планируется обучать в удаленном режиме. Кроме того, в институтах и университетах планируется проводить «разъяснительную работу» и объяснять необходимость вакцинации.

Аналогичные меры 16-17 июня были введены в Московской и Кемеровской областях, а также на Сахалине. При этом об обязательной вакцинации для всех россиян речь не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после Москвы и Подмосковья распространить массовую вакцинацию на всю страну.

О том, что вакцинация должна быть добровольной, ранее говорил и президент России Владимир Путин.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 июня в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала решение властей некоторых регионов вакцинировать определенные группы населения.

«Речь идет о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», — сказала она.

«Сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих — это люди от 20 до 49 лет. Вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее», — добавила Попова. Третья прививка: названа группа людей, кому требуется особый план вакцинации © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По оценкам специалистов, в Москве полностью привиты от коронавируса около 12,5% населения, в целом по России — 9,3%.

Хроники вакцинации в мире

Британское правительство планирует сделать обязательной прививку от коронавируса для персонала по уходу за больными и немощными людьми в Англии. Необходимость защитить людей из группы риска, по мнению Лондона, важнее, чем право сотрудников свободно решать, хотят ли они прививаться.

Если парламент поддержит инициативу, она вступит в силу в октябре.

Профсоюзы раскритиковали это решение за то, что в данной ситуации с сотрудниками по уходу за больными обращаются иначе, чем с остальным населением страны. По данным профсоюза GMB, более трети сотрудников, работающих в области ухода за больными и немощными людьми, будут готовы задуматься об увольнении, если к вакцинации их будут принуждать.

В 67-миллионной Франции хотя бы одну прививку сделали уже 30 миллионов человек, сообщил 12 июня премьер-министр страны Жан Кастекс. Этот порог удалось преодолеть на несколько дней раньше запланированного.

По состоянию на 15 июня в Китае было введено свыше 900 миллионов доз вакцин от COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. 3 июня китайские власти объявили, что в стране введено свыше 700 миллионов доз вакцин, и менее чем за две недели это число выросло на 200 миллионов.

Финляндия готова вакцинировать от COVID-19 украинских заробитчан © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Стелла Кириакидес на пресс-конференции в Брюсселе.

«Более 350 миллионов доз распределено по ЕС. Более 55% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, более 32% — вторую», — сказала она.

По её информации, в настоящее время в странах — членах ЕС еженедельно делается около 25 миллионов прививок от COVID-19. На фоне кампании по вакцинации число заражений в ЕС снижается в последние 9 недель, отметила еврокомиссар.

В Германии по состоянию на 17 июня не менее одной дозы вакцины от COVID-19 получили 41 225 811 человек, что составляет 49,6 % населения страны. Об этом сообщается на федеральном портале кампании по вакцинации. Полную защиту от коронавируса получили 23 916 490 жителей страны (28,8 % населения).

Накануне в ФРГ были сделаны 1 288 283 прививки от коронавируса. Тремя днями ранее министр здравоохранения страны Йенс Шпан сообщал, что около половины жителей Германии старше 60 лет полностью провакцинированы от COVID-19, а не менее одной прививки получили свыше 80% представителей этой возрастной группы.

Медицинский регулятор Ирана выдал экстренный допуск на применение вакцины от коронавируса COVIran Barekat производства отечественной фармкомпании Shifafarmed. Об этом 14 июня сообщил министр здравоохранения страны Саид Намаки. По его словам, разрешение было выдано накануне.

В сотрудничестве «с одной из стран» Иран работает над созданием еще одной вакцины, указал Намаки. Об эффективности иранской вакцины чиновник не сообщил.

В Белоруссии начинаются испытания отечественной вакцины против COVID-19, их проводит Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии, сообщило 16 июня государственное информагентство БелТА. Разработку опытного образца планируют закончить к осени, после чего уже в 2022 году может быть запущено производство вакцины.

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Руководство CureVac объяснило относительно низкую эффективность вакцины на этой стадии наличием беспрецедентного количества вариантов вируса. ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%.

Ранее CureVac заключила контракт с Европейской комиссией на перспективные централизованные поставки вакцины в страны ЕС. В компании заявляли, что планируют выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса. В феврале 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) вакцины CureVac.

Примерно в то же время была начата аналогичная процедура в отношении российской вакцины «Спутник V», которая, по данным авторитетного медицинского журнала The Lancet, имеет эффективность в 91,6%. Однако, как сообщило агентство Reuters 16 июля, ЕМА отложило регистрацию российского препарата как минимум до сентября.

Страны «Большой семерки» (G7) намерены до конца 2022 года предоставить более бедным странам 2,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель 14 июня, после завершения саммита G7.

Германия, в частности, профинансирует поставку 350 миллионов доз в рамках глобального механизма COVAX, призванного обеспечить равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Из собственных запасов ФРГ на эти цели пойдут 30 миллионов доз.

В Центре Гамалеи сравнили эффективность «Спутника V» и других вакцин против индийского штамма © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

А на саммите ЕС-США, прошедшем в Брюсселе 15 июня, лидеры институтов Евросоюза и президент США Джо Байден обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и договорились о создании рабочей группы по вакцинам для ускорения вакцинации в мире, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы договорились действовать быстрее, чтобы способствовать вакцинации населения мира. Для этого мы решили создать рабочую группу ЕС-США по вакцинам, чтобы детально работать над всеми вопросами, связанными с вакцинами, цепочками поставок и производством вакцин и лекарственных средств», — сказала глава Еврокомиссии.