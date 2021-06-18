Жур (или кісяліца) популярен в польской и белорусской кухнях, но был известен у славянских народов еще со времен Владимира Мономаха.

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5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты
© РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк
Основу этого супа составляет овсяная или ржаная цежа — жидкий процеженный раствор муки, подвергшийся ферментации в течение суток. Для приготовления цежи мука разводится с водой (150-200 г муки на 1 литр) и оставляется в теплом месте, где и происходит процесс брожения.

Цежу смешивают с водой, бульоном или молоком, ставят на огонь и добавляют различные ингредиенты: это могут быть овощи, колбаса, копчености, клецки, грибы и т.д.

Отвар из овса известен своими полезными свойствами: он помогает восстановиться при простуде и истощении, спасает от бессонницы и лечит гастрит.

Жур всегда подают только горячим вместе с отварным картофелем, сдобренным маслом.

Для приготовления жура вам понадобятся:

- овсяная мука — 300 г

- вода — 1 литр

- мясной бульон — 1 литр

- лук — 1 головка

- ветчина — 200 г

- картофель — 2 штуки

- морковь — 1 штука

- куриное яйцо — 2 штуки

- сливочное масло — 1 ст. ложка

- чеснок — 2 зубчика

- пряности — по вкусу.

Просейте овсяную муку, высыпьте ее в банку и залейте холодной водой. Оставьте на сутки в теплом месте — в результате получится цежа.

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Украинская кухня: рецепт украинского узвара
© Фото: smachno.ua
Приготовьте мясной бульон, отварив в нем мелко нашинкованные лук и морковь. Слегка обжарьте ветчину на сливочном масле, добавьте ее в бульон.

Отдельно отварите картофель, нарежьте или разомните.

Процедите цежу и добавьте ее в бульон. Добавьте картофель, пряности и проварите суп несколько минут. При подаче положите в тарелку половинку вареного яйца и выдавите зубчик чеснока.

Приятного аппетита!