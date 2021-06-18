Жур (или кісяліца) популярен в польской и белорусской кухнях, но был известен у славянских народов еще со времен Владимира Мономаха.
Основу этого супа составляет овсяная или ржаная цежа — жидкий процеженный раствор муки, подвергшийся ферментации в течение суток. Для приготовления цежи мука разводится с водой (150-200 г муки на 1 литр) и оставляется в теплом месте, где и происходит процесс брожения.
Цежу смешивают с водой, бульоном или молоком, ставят на огонь и добавляют различные ингредиенты: это могут быть овощи, колбаса, копчености, клецки, грибы и т.д.
Отвар из овса известен своими полезными свойствами: он помогает восстановиться при простуде и истощении, спасает от бессонницы и лечит гастрит.
Жур всегда подают только горячим вместе с отварным картофелем, сдобренным маслом.
Для приготовления жура вам понадобятся:
- овсяная мука — 300 г
- вода — 1 литр
- мясной бульон — 1 литр
- лук — 1 головка
- ветчина — 200 г
- картофель — 2 штуки
- морковь — 1 штука
- куриное яйцо — 2 штуки
- сливочное масло — 1 ст. ложка
- чеснок — 2 зубчика
- пряности — по вкусу.
Просейте овсяную муку, высыпьте ее в банку и залейте холодной водой. Оставьте на сутки в теплом месте — в результате получится цежа.
Приготовьте мясной бульон, отварив в нем мелко нашинкованные лук и морковь. Слегка обжарьте ветчину на сливочном масле, добавьте ее в бульон.
Отдельно отварите картофель, нарежьте или разомните.
Процедите цежу и добавьте ее в бульон. Добавьте картофель, пряности и проварите суп несколько минут. При подаче положите в тарелку половинку вареного яйца и выдавите зубчик чеснока.
Приятного аппетита!